Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Срок безвизового пребывания россиян в Таиланде сократили до 30 дней
МИД сообщил об отмене 60-дневного безвизового режима для россиян в Таиланде
Россияне с 15 сентября смогут посещать Таиланд без визы на срок пребывания до 30 дней, сообщил генеральный директор консульского департамента МИД Таиланда Мангкон Пратхумкео.
Срок безвизового нахождения россиян на территории Таиланда сократится до 30 дней с 15 сентября, передает РИА «Новости».
«Для граждан России действует двустороннее соглашение, по которому они могут находиться в целях туризма в Таиланде до 30 дней без оформления виз. Также граждане России могут, как и туристы из других стран, находясь по безвизовому штампу в стране, обращаться в иммиграционную полицию с заявлениями о продлении своего пребывания в Таиланде», – пояснил генеральный директор консульского департамента МИД Таиланда Мангкон Пратхумкео.
Дипломат подчеркнул, что данное соглашение имеет статус международного права и обладает приоритетом над внутренними подзаконными актами. Ранее министерство внутренних дел королевства опубликовало в официальном вестнике Royal Government Gazette постановление об отмене 60-дневного безвизового режима и возвращении к 30-дневному сроку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Таиланда сократили срок безвизового пребывания туристов до 30 дней.
Кабинет министров королевства отменил 60-дневный режим для граждан более 90 стран.
Консульский департамент МИД азиатской страны опубликовал соответствующие разъяснения новых визовых правил.