Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
СК возбудил уголовное дело о покушении на жизнь военнослужащего в Энгельсе
В Саратовской области возбуждено уголовное дело после вооруженного нападения на военнослужащего, пострадавший находится в больнице, сообщили в региональном СУ СК.
«В связи с посягательством на жизнь военнослужащего в городе Энгельсе Саратовской области следственными органами СК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Пострадавший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь», – говорится в канале регионального СУ СК на платформе Max.
В настоящее время следователи и криминалисты вместе с оперативными службами проводят комплекс следственных действий. Специалисты устанавливают полную картину произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.
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