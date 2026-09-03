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    3 сентября 2026, 14:57 • Новости дня

    Собянин открыл новый участок Московского скоростного диаметра

    В Москве запустили движение по новому участку Московского скоростного диаметра

    Tекст: Мария Иванова

    В четверг состоялось открытие нового участка Московского скоростного диаметра, который значительно улучшит транспортную доступность для жителей юга столицы.

    Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт движению по участку Московского скоростного диаметра вдоль Каспийской улицы, передает РИА «Новости».

    Дорога проходит от Севанской улицы до Павелецкого направления железной дороги.

    «В этом году большая дорожная программа в Москве реализуется – около 100 км дорог, 18 инженерных сооружений. Это путепроводы, тоннели, эстакады. Один из таких важных участков – тот, на котором мы находимся», – отметил градоначальник. По его словам, ежедневно этой магистралью пользуются порядка 400 тыс. автомобилистов.

    Собянин подчеркнул общегородское значение проекта спрямления магистрали, который планируют завершить до конца года. Открытый в четверг участок включает шесть инженерных сооружений вдоль железной дороги.

    Строительство финального отрезка началось в августе 2023 года. Трасса длиной около четырех километров пересекает несколько улиц. В сентябре завершился первый этап работ, включающий реконструкцию 5,4 км дорог и открытие искусственных сооружений протяженностью более двух километров.

    До конца 2026 года в рамках второго этапа завершится реконструкция участка от Севанской улицы до улицы Медиков. Ввод финального отрезка улучшит транспортное обслуживание около 700 тыс. жителей юга столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале строительства дополнительного участка Московского скоростного диаметра.

    В феврале градоначальник доложил президенту о ежегодном возведении в столице около 100 км новых дорог.

    В мае движение транспорта на одном из отрезков скоростной магистрали экстренно остановили в обе стороны.

    2 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Собянин: Спортивный марафон «Единой России» объединил более 2 млн человек
    Собянин: Спортивный марафон «Единой России» объединил более 2 млн человек
    @ sobyanin.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Масштабный проект «Единой России» по популяризации спорта охватил более 2 млн человек по всей стране благодаря организации десятков тысяч бесплатных мероприятий, сообщил член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» и мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил об этом на своем сайте. Градоначальник отметил, что с утра с удовольствием посетил Лужники, где проходил Всероссийский спортивный марафон «Сила России».

    «Сегодняшнее мероприятие – кульминация масштабного проекта партии «Единая Россия», в рамках которого были организованы десятки тысяч бесплатных спортивных мероприятий с участием более 2 млн человек», – написал мэр.

    По словам Собянина, открытые тренировки и мастер-классы проводили известные отечественные атлеты, включая чемпионов России, мира и Олимпийских игр. Он подчеркнул, что личное общение с ними дает возможность понять, что спорт – это доступное каждому занятие, приносящее реальную пользу.

    Мэр добавил, что с момента создания партия уделяет огромное внимание поддержке массовой физической культуры. Сегодня это центральный пункт народной программы, с которой «Единая Россия» идет на выборы в Государственную думу. Цель проекта – больше бесплатных спортивных секций и объектов рядом с домом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пятый сезон спортивного марафона «Сила России» стартовал в апреле текущего года.

    Позднее партия «Единая Россия» запустила в рамках проекта специальное соревнование для трудовых коллективов.

    В начале прошлого месяца по всей стране прошла неделя инклюзивного спорта для людей с инвалидностью и ветеранов СВО.

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    1 сентября 2026, 20:10 • Новости дня
    Собянин: Москва создает условия для развития пищевой промышленности страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин заявил о создании масштабных условий для активного развития пищевой отрасли, обеспечивающей качественной продукцией десятки регионов страны.

    С 2023 года столичные предприятия пищевой отрасли получили почти 30 млрд рублей инвестиций. «Создаём в Москве все условия для развития пищевой промышленности и привлечения инвестиций в этот сектор», – написал градоначальник в канале на платформе Max.

    Городской фонд поддержки промышленности предлагает бизнесу компенсацию до 50% ключевой ставки, льготные займы до 300 млн рублей и помощь с лизингом. Благодаря этому производители обновляют оборудование и расширяют географию поставок. Например, столичные бараночные изделия теперь продаются на Сахалине и в Якутии.

    Кроме того, город активно развивает выпуск специализированного оборудования. В районе Южное Бутово появится крупный производственный комплекс, который обеспечит отечественной техникой предприятия по всей России. Это позволит укрепить технологическую независимость и продовольственную безопасность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом полугодии текущего года объем промышленного производства в столице увеличился на 12,1%.

    Мэр Москвы сообщил о положительном влиянии столичных инвестиций на развитие региональных предприятий.

    Сергей Собянин отметил востребованность разработок московских компаний по всей России.

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    3 сентября 2026, 08:36 • Видео
    Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался?

    Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в так называемом инциденте в Лейпциге. Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

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    31 августа 2026, 17:25 • Новости дня
    Гидрометцентр сообщил о наступлении бабьего лета в Москве
    Гидрометцентр сообщил о наступлении бабьего лета в Москве
    @ nill/PLANET PHOTOS/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В столичном регионе установилась теплая погода, пришедшая на смену августовскому похолоданию, и температура воздуха достигнет комфортных значений, сообщил директор Гидрометцентра России Юрий Симонов.

    После недавнего похолодания в Московский регион пришло долгожданное потепление, знаменующее начало бабьего лета, сообщил Симонов, передает ТАСС.

    «На самом деле, бабье лето уже наступило. После такого похолодания, которое мы наблюдали в конце августа, сейчас придет потепление. <…> Завтра мы ожидаем до 24-26 градусов в Москве. Ну и в целом, если говорить по городам европейской части нашей страны, то это очень неплохие показатели», – сказал он.

    Однако теплая погода продержится недолго. Уже со 2 сентября Московский регион окажется в зоне пониженного давления. Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду с небольшими дождями и постепенным понижением температуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики ожидали теплую погоду до 25 градусов в последний день лета.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе.

    Представители Гидрометцентра России пообещали москвичам комфортную летнюю погоду с переменной облачностью.

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    31 августа 2026, 23:15 • Новости дня
    Силами ПВО ликвидированы летевшие в сторону Москвы дроны
    Силами ПВО ликвидированы летевшие в сторону Москвы дроны
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В сторону Москвы направлялись четыре дрона ВСУ, силами ПВО они были уничтожены, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    В ночь на понедельник Собянин сообщал о шести уничтоженных дронах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштаб атак дронов ВСУ на Москву в августе вырос до максимального за два года. Минобороны сообщило, что силы ПВО в течение понедельника уничтожили 180 украинских БПЛА.

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    31 августа 2026, 19:00 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Москвы принять Зеленского для переговоров

    Песков: Москва готова принять Зеленского для переговоров

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская сторона по-прежнему открыта к прямому диалогу с украинским руководством для урегулирования текущего конфликта, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Песков подтвердил неизменность позиции государства по вопросу мирного урегулирования, передает ТАСС. Он подчеркнул, что двери для дипломатического решения остаются открытыми.

    «Президент Владимир Путин говорил о том, что, если Владимир Зеленский хочет переговоров, он может приехать в Москву», – отметил пресс-секретарь.

    При этом формат трехстороннего саммита рассматривается исключительно как финальный этап.

    Подобная встреча потребуется лишь для закрепления уже достигнутых результатов. Сами же договоренности должны стать итогом предварительной кропотливой работы дипломатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности организовать полноформатную встречу лидеров двух государств.

    До этого Владимир Путин сообщил о переданной через бизнесмена просьбе Владимира Зеленского провести переговоры.

    Представитель Кремля также прокомментировал публикацию украинским политиком открытого письма к российскому лидеру.

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    31 августа 2026, 19:45 • Новости дня
    Москвич получил 14 суток ареста за эксгибиционизм в метро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд в Москве назначил 14 суток административного ареста 53-летнему руководителю проекта компании по системам вентиляции за демонстрацию гениталий в метро.

    Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в начале августа. Днем гражданин дважды оголялся в вагоне поезда на Сокольнической линии: сначала на перегоне между станциями «Красные ворота» и «Лубянка», а спустя два часа – на том же участке при движении в обратном направлении.

    В ходе судебного заседания москвич раскаялся в содеянном, объяснив свое поведение состоянием алкогольного опьянения. В материалах дела зафиксировано его признание: «Действия по демонстрации полового органа осуществлял осознанно, с целью получить возбуждение».

    При этом арестованный оспорил одну из деталей протокола. Он заявил, что не игнорировал замечания окружающих, поскольку пассажиры к нему не обращались.

    В июле Тверской суд назначил десять суток ареста поднявшему юбку пассажирке метро хулигану.

    Днем позже суд арестовал на десять суток снимавшего прохожих под юбками мужчину.

    Немногим ранее Тушинский суд отправил под административный арест гулявшую голой по столице блогершу.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Аэропорт Внуково ограничил прием и отправку рейсов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Московский аэропорт Внуково перешел на особый режим работы и обслуживает рейсы только по согласованию с профильными ведомствами ради безопасности полетов, сообщила Росавиация.

    Работа столичного аэропорта осуществляется в особом режиме из-за временных ограничений на использование воздушного пространства, передает РИА «Новости».

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», – сообщили в Росавиации.

    Пассажирам рекомендуют следить за актуальным статусом рейсов. Уточнить информацию об изменениях в графике полетов можно через онлайн-табло на официальном сайте аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа аэропорт Внуково уже переходил на работу с рейсами по согласованию. Аналогичный режим работы авиагавани вводился 20 августа.

    В мае временные ограничения полетов ради безопасности пассажиров действовали сразу в четырех столичных аэропортах.

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    1 сентября 2026, 16:25 • Новости дня
    МЧС предупредило о грозах и шквалистом ветре в Москве

    МЧС: В Москве ожидаются грозы и ветер до 15 м/с

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во вторник, 1 сентября, в Москве прогнозируются неблагоприятные погодные условия с сильным дождем и порывистым ветром, сообщили в МЧС России.

    Непогода накроет столицу вечером, передает РИА «Новости». «В период с 17.00 до 22.00 1 сентября в Москве ожидаются гроза, дождь, порывы ветра до 15 метров в секунду», – сообщили агентству в пресс-службе столичного главка МЧС России.

    Неделей ранее синоптики спрогнозировали в столице кратковременные дожди с порывами ветра до 14 метров в секунду.

    В июле метеорологи предупредили москвичей о грозе со скоростью ветра до 15 метров в секунду.

    Из-за аналогичной непогоды Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности.

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    1 сентября 2026, 13:23 • Новости дня
    Несколько московских музеев вынужденно остановили работу

    Пушкинский музей, Музей Востока и Музей Москвы приостановили работу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ГМИИ имени А. С. Пушкина временно закрыт для посетителей по техническим причинам, сроки возобновления работы будут известны позднее, сообщили в пресс-службе музея.

    ГМИИ имени А. С. Пушкина приостановил работу по техническим причинам, передает РИА «Новости».

    Точные сроки возобновления приема посетителей пока не определены, уточнили в пресс-службе учреждения. «Уважаемые посетители, по техническим причинам Пушкинский музей временно закрыт. Точное время возобновления работы музея пока неизвестно. Информация будет опубликована позднее», – говорится в официальном сообщении.

    Посетители могут дождаться открытия и использовать билеты в любой день до окончания срока их действия. Также в течение 10 дней доступно оформление возврата средств через электронную форму. Экскурсии, запланированные на ближайшие четыре часа, отменены.

    Помимо Пушкинского музея, главное здание Музея Востока на Никитском бульваре закрыто ориентировочно до 13:00. Средства за электронные билеты туда вернутся автоматически. Кроме того, Музей Москвы и все его филиалы приостановили работу до 14:00.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле администрация Пушкинского музея эвакуировала посетителей из-за угрозы безопасности.

    Позже культурное учреждение возобновило работу в штатном режиме.

    В июле Мария Баландина возглавила Музей Москвы.

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    31 августа 2026, 20:15 • Новости дня
    Собянин сообщил о продлении фиолетовой ветки метро

    Собянин: Фиолетовую ветку метро продлят до Куркино

    Tекст: Валерия Городецкая

    Таганско-Краснопресненскую линию московского метрополитена продлят в район Куркино, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    В своем канале в мессенджере Max Собянин написал, что Таганско-Краснопресненскую линию продлят за МКАД, построив новый подземный участок длиной более пяти километров с двумя станциями.

    «Куркино – район Москвы за МКАД, к которому примыкают подмосковные города Красногорск и Химки. Долгие годы местные жители просили протянуть метро – ближайшие к ним станции «Планерная» и «Ховрино» находятся в соседних районах», – отметил глава города. Он добавил, что длина нового подземного участка составит 5,1 км.

    Проектные названия будущих станций – «Новокуркинское шоссе» и «Куркино». Точное расположение остановок определят позднее. Ожидается, что новые станции улучшат транспортную доступность для 350 тыс. человек, проживающих и работающих в Куркино, Химках и Путилково. Около 150 тыс. жителей получат метро в шаговой доступности.

    Градоначальник также подчеркнул, что дорога в центр Москвы станет почти в два раза быстрее. Например, поездка до Белорусского вокзала займет 30 минут вместо одного часа.

    Ранее Собянин утвердил планы продления синей ветки метро за МКАД до района Восточный.

    До этого градоначальник объявил о строительстве новых участков Филевской и Сокольнической линий.

    В конце прошлого года столичные власти наметили возведение двух новых станций на Ярославском шоссе.

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    31 августа 2026, 19:35 • Новости дня
    В Кремле одобрили усилия посредников по урегулированию украинского конфликта

    Песков: Россия одобряет усилия любых стран по урегулированию на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва готова поддержать любые государства, способные внести реальный вклад в завершение боевых действий, несмотря на текущее нежелание Киева идти на контакт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Российская сторона положительно оценивает инициативы государств, готовых помочь в разрешении кризиса, отметил Песков, передает ТАСС.

    «Мы приветствуем усилия любой страны, которая способна внести какой-то вклад в урегулирование, но пока киевский режим не склонен, скажем так, подвергаться влиянию каких-то посредников», – подчеркнул официальный представитель Кремля.

    Он также обратил внимание на активную позицию Турции. По словам Пескова, Анкара неизменно демонстрирует готовность оказать содействие в продвижении мирного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы к мирным консультациям на турецкой территории.

    Несколькими днями ранее представитель Кремля назвал мирный путь предпочтительным для достижения целей спецоперации.

    В начале августа Анкара передала сторонам конфликта предложение о моратории на военные действия.

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    1 сентября 2026, 04:53 • Новости дня
    Количество сбитых на подлете к Москве дронов превысило 20 аппаратов

    Число сбитых на подлете к Москве дронов превысило 20 штук

    Tекст: Катерина Туманова

    По сообщению столичного градоначальника Сергея Собянина, число сбитых силами ПВО дронов на пути к Москве достигло 21.

    «Уничтожены ещё пять вражеских беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Max-канале.

    Ранее Собянин сообщил о 12 сбитых дронах и уничтоженных четырех.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштаб атак дронов ВСУ на Москву в августе вырос до максимального за два года. Минобороны сообщило, что силы ПВО в течение понедельника уничтожили 180 украинских БПЛА. Вечером понедельника Собянин  заявил о четырех сбитых дронах на подлете к Москве.

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    1 сентября 2026, 03:05 • Новости дня
    На подлете к Москве сбиты 12 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще 12 дронов ВСУ ликвидированы на подлете к Москве, сообщил в Max-канале мэр города Сергей Собянин.

    «Двенадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Вечером понедельника Собянин сообщал о четырех сбитых дронах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштаб атак дронов ВСУ на Москву в августе вырос до максимального за два года. Минобороны сообщило, что силы ПВО в течение понедельника уничтожили 180 украинских БПЛА.

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    2 сентября 2026, 02:51 • Новости дня
    Аэропорты Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию

    Аэропорты Внуково и Домодедово работают с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о переходе аэропортов Внуково и Домодедово на работу с рейсами по согласованию.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации отметили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Чуть позже данная мера была применена в аэропорту Домодедово. Статус рейсов доступен на онлайн-табло авиагавани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе масштаб атак украинских беспилотников на Москву вырос до максимального за два года. Системы ПВО за вторник уничтожили 109 украинских дронов.


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    2 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Системы ПВО уничтожили девять летевших на Москву беспилотников

    Собянин: Системы ПВО уничтожили девять летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Системы ПВО успешно перехватили и уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы, написал Собянин в Max.

    В настоящее время на местах падения обломков сбитых дронов работают специалисты экстренных служб.

    В конце августа дежурные средства противовоздушной обороны перехватили шесть вражеских аппаратов.

    В середине июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации трех дронов.

    В июне обломки сбитых беспилотников повредили здание на территории торгового центра «Садовод».

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      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

    • Когда придет пенсия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за сентябрь 2026 года выплатят по обычному графику: доставка через почту и другие доставочные организации идет с 3-го по 25-е число месяца, а точная дата зависит от региона, способа получения и индивидуального графика пенсионера. В сентябре 2026 года федеральных праздничных выходных нет, поэтому переносы возможны в основном из-за суббот и воскресений: выплаты, назначенные на 5–6, 12–13, 19–20 и 26–27 сентября, обычно переносят на ближайший рабочий день перед выходными или выдают по региональному графику. Рассказываем, когда придет пенсия в сентябре 2026 года на карту и через «Почту России», как узнать точную дату выплаты и кому в сентябре могут начислить повышенную пенсию.

    • Церковные праздники в сентябре 2026 года: календарь православных дат, посты и что нельзя делать

      В сентябре 2026 года православные христиане отмечают несколько важных церковных дат: Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября, церковное новолетие 14 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября и Воздвижение Креста Господня 27 сентября. Два последних праздника относятся к двунадесятым непереходящим праздникам, а на Усекновение и Воздвижение установлен пост. Рассказываем, какие церковные праздники будут в сентябре 2026 года, на какие дни недели они выпадают, когда соблюдать пост и какие народные запреты не стоит путать с церковными правилами.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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