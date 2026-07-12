Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.5 комментариев
Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву БПЛА
На подлете к российской столице ликвидировали еще три беспилотных летательных аппарата, обломки которых в настоящее время исследуют профильные специалисты, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Уничтожены еще три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал мэр в официальном канале на платформе Max.
Ранее Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье утром мэр столицы сообщил о ликвидации еще девяти дронов ВСУ на подлете к городу с начала дня.
До этого Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ на подлете к Москве.