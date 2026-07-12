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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бандеровское чудовище выкормила Польша

    Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.

    5 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

    11 комментариев
    12 июля 2026, 11:14 • Новости дня

    Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    На подлете к российской столице ликвидировали еще три беспилотных летательных аппарата, обломки которых в настоящее время исследуют профильные специалисты, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Уничтожены еще три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал мэр в официальном канале на платформе Max.

    Ранее Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье утром мэр столицы сообщил о ликвидации еще девяти дронов ВСУ на подлете к городу с начала дня.

    До этого Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ на подлете к Москве.

    10 июля 2026, 12:42 • Новости дня
    МЧС Москвы опровергло слухи об инциденте на столичном НПЗ
    МЧС Москвы опровергло слухи об инциденте на столичном НПЗ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В спасательном ведомстве официально заявили об отсутствии каких-либо происшествий на территории нефтеперерабатывающего завода в Москве, опровергнув распространяемые в интернете слухи.

    Столичный главк МЧС опроверг информацию об инциденте на Московском НПЗ, передает ТАСС.

    «В связи с распространяемой информацией в социальных сетях Главное управление МЧС России по г. Москве сообщает, что происшествий на территории Московского НПЗ не зафиксировано», – подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце несколько украинских беспилотников долетели до Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о локализации возникшего пожара. Позже сотрудники МЧС полностью потушили огонь на территории предприятия.

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    9 июля 2026, 17:08 • Новости дня
    Спутники засняли надвигающийся на Москву штормовой циклон

    Роскосмос: Спутники засняли надвигающийся на Москву штормовой циклон

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разрушительный атмосферный вихрь, нанесший накануне серьезный ущерб Калининградской области, подошел к столице.

    Продвижение стихии отслеживается с орбиты на высоте более 35 тыс. километров, сообщил Роскосмос в Max, опубликовав снимок циклона. Запись движения циклона ведут российские метеорологические спутники «Электро-Л» и «Арктика-М».

    Днем ранее, 8 июля, непогода обрушилась на самый западный регион страны. Штормовой циклон повалил деревья, повредил автомобили и крыши частных домов. Из-за разгула стихии ряд населенных пунктов на время остался без электроснабжения.

    В феврале Роскосмос опубликовал спутниковый снимок накрывшего столицу снежного циклона.

    Прошлым летом космические аппараты «Электро-Л» и «Арктика-М» зафиксировали принесший в город сильный град мощный атмосферный вихрь.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    9 июля 2026, 16:08 • Новости дня
    Синоптики предупредили о мощных ливнях и грозах в Москве

    Продлен желтый уровень погодной опасности в столичном регионе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Из-за надвигающихся аномальных осадков и порывистого ветра режим метеорологического предупреждения в столице и Подмосковье будет действовать до вечера субботы.

    Период действия штормового предупреждения в московском регионе продлен. Представитель Гидрометцентра в беседе с ТАСС отметил: «Желтый погодный уровень действует пока до 21:00 мск субботы, 11 июля». Ранее предполагалось, что особый режим завершится до конца текущих суток.

    Метеорологи прогнозируют до полуночи и в пятницу, 10 июля, локальные ливни с градом. Ожидается шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. В субботу непогода сохранится, сильные дожди будут сопровождаться грозами.

    Причиной резкого ухудшения погоды стало влияние высокого циклона. За трое суток в столице может выпасть до 80 мм осадков, что составляет почти 90% месячной нормы. В Гидрометцентре пояснили, что прогнозируемый объем дождей классифицируется как опасное гидрометеорологическое явление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Гидрометцентр сохранил желтый уровень погодной опасности из-за гроз.

    В начале мая жители северо-запада Подмосковья и Зеленограда столкнулись с сильной грозой и порывистым ветром. Ранее метеорологи установили аналогичный уровень опасности из-за сильного северо-восточного ветра.

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    9 июля 2026, 21:16 • Новости дня
    Для городских служб Москвы ввели режим повышенной готовности

    Московские городские службы перевели в режим повышенной готовности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичные городские службы перешли на усиленный режим работы из-за ожидающегося ухудшения погодных условий, включающих сильные ливни и грозы.

    Городские службы в Москве переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства пояснили ТАСС, что меры приняты в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков.

    «По прогнозам синоптиков, с 10 по 12 июля включительно в столице ожидаются дождь, ливень, местами гроза и усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Погодные условия начнут ухудшаться в ночь на пятницу, 10 июля. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности», – говорится в сообщении ведомства. На круглосуточное дежурство заступили аварийно-восстановительные бригады.

    В местах возможного скопления воды уже размещена водооткачивающая техника. Специалисты очищают водоприемные решетки, элементы дренажной системы и ливнестоки. Дополнительно принимаются меры по защите зданий, объектов транспорта и строительных площадок от порывов ветра.

    Функционирование систем жизнеобеспечения взято под особый контроль. Электросетевым организациям поручено подготовить источники аварийного питания. Горожан призывают быть внимательными, не укрываться под деревьями, а водителей – соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности.

    Напомним, в прошлом году летом из-за сильных ливней городские службы также переводились в режим повышенной готовности. Тогда синоптики прогнозировали шквалистый ветер с порывами до 17 метров в секунду.

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    10 июля 2026, 02:31 • Новости дня
    ПВО сбила шесть летевших на Москву беспилотников
    ПВО сбила шесть летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Шесть БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    Собянин добавил, что на место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

    Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию в связи с введением ограничений в районе авиагавани, сообщила Росавиация в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в четверг Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников.

    Министерство обороны России сообщило о перехвате 152 украинских беспилотников в течение дня, в том числе над территорией Московского региона.

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    10 июля 2026, 03:34 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до десяти
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до десяти
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых в пятницу на подлете к Москве БПЛА выросло до десяти, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Сбиты еще четыре беспилотника, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    В настоящее время специалисты профильных экстренных служб находятся на месте падения обломков летательных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу ПВО сбила шесть летевших на Москву беспилотников.

    Кроме того, вечером в четверг Собянин также сообщал об уничтожении летевших на Москву беспилотников.

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    9 июля 2026, 22:24 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву дрон

    Tекст: Антон Антонов

    Средствами ПВО уничтожен беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбила один беспилотник», – сообщил Собянин в Мах.

    В настоящее время профильные ведомства продолжают работу на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о перехвате 152 украинских беспилотников в течение дня, в том числе над территорией Московского региона.

    Минобороны меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – искусственный интеллект.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    9 июля 2026, 17:44 • Новости дня
    Столичный суд приговорил создателей финансовой пирамиды за обман пенсионеров

    Суд в Москве отправил в колонию создателей финансовой пирамиды

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа злоумышленников в Москве получила реальные и условные сроки за хищение более 240 млн рублей у 200 вкладчиков под видом выгодных инвестиций, по сути оказавшихся финансовой пирамидой.

    Бабушкинский районный суд Москвы признал виновными 11 участников организованной преступной группы в масштабном мошенничестве, сообщает столичная прокуратура.

    Жертвами аферистов стали 200 человек, большинство из которых – пенсионеры. Общий ущерб от действий преступников превысил 240 млн рублей.

    Злоумышленники создали два фиктивных кооператива и активно рекламировали их финансовую стабильность. С ноября 2018 года по сентябрь 2022 года они заключали с гражданами договоры пае-накопления. Преступники обещали клиентам высокую доходность и гарантии возврата средств, однако изначально не планировали выполнять обязательства.

    Полученными деньгами мошенники распоряжались по своему усмотрению, дело в отношении организаторов выделено в отдельное производство. Суд приговорил троих фигурантов к реальному лишению свободы на сроки от семи до десяти лет. Остальные восемь участников преступной группы получили условное наказание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года прокуратура направила данное уголовное дело в Бабушкинский районный суд столицы.

    Ранее правоохранители завершили расследование дела о создании другой финансовой пирамиды в Кировской области. А в ноябре суд на Кубани назначил организаторам кооператива «Сберегательный союз» до девяти лет лишения свободы.

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    9 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    В Москве разрешили купание на пяти пляжах

    Роспотребнадзор: В Москве признали безопасными пять пляжей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице временно запретили купаться на четырех пляжах из-за несоответствия воды микробиологическим нормам, оставив открытыми лишь пять объектов.

    Число разрешенных мест для купания в столице сократилось до пяти, хотя в начале сезона функционировали девять таких зон, сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

    «Из открывшихся в начале купального сезона девяти зон отдыха по состоянию на 09.07.2026 функционируют пять зон отдыха с купанием: озеро Белое, Путяевский пруд № 1, «Серебряный бор – 2», «Серебряный бор – 3», Пионерский пруд», – подчеркнули в ведомстве.

    Ограничения коснулись Большого городского пруда, Школьного озера, зоны «Тропарево» и пляжа «Динамо». Там купание временно приостановлено из-за неудовлетворительных микробиологических показателей воды. В случае выявления нарушений специалисты выдают предписания очистить водоемы, заменить песок и установить запрещающие знаки.

    Эпидемиологи продолжают мониторинг в течение всего летнего сезона. К 9 июля сотрудники ведомства отобрали 322 пробы воды. В аккредитованных лабораториях провели более 2,5 тыс. исследований на санитарно-химические и микробиологические показатели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач Александр Парамонов посоветовал выбирать для купания только официально разрешенные водоемы.

    Ранее представитель столичного главка МЧС Людмила Боярова напомнила о правилах безопасности на воде в жаркую погоду. Зимой столичное управление Роспотребнадзора утвердило перечень из 40 безопасных крещенских купелей.

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    11 июля 2026, 08:59 • Новости дня
    Приставы описали типичного московского должника по алиментам

    Типичным неплательщиком оказался мужчина в возрасте от 39 до 50 лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Среднестатистический должник по алиментам на детей – это мужчина 39-50 лет, рассказали в столичном главке Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

    Типичным неплательщиком оказался мужчина в возрасте от 39 до 50 лет, передает РИА «Новости». В столичном главке Федеральной службы судебных приставов уточнили статистику по таким делам.

    «Большинство граждан, уклоняющихся от исполнения родительских обязанностей, – мужчины в возрасте от 39 до 50 лет. Они составляют 89,9% от общего числа должников, в отношении которых возбуждены исполнительные производства о взыскании алиментов», – рассказали в ведомстве.

    Доля женщин среди нарушителей значительно ниже и составляет 10,1%. Наибольшее число уклонистов проживает на юге столицы, а минимальные показатели зафиксированы в Троицком, Новомосковском и Зеленоградском округах. Представители службы добавили, что почти каждый неплательщик ограничен в праве выезда за границу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе на портале «Госуслуги» заработал официальный реестр злостных неплательщиков алиментов.

    Прошлой осенью в столице насчитали более двух тысяч женщин с долгами по содержанию детей.

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    11 июля 2026, 02:25 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    В аэропорту Внуково временно введена работа с рейсами по согласованию, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус  рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.  

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вечером Собянин сообщал о пяти сбитых дронах, общее число которых достигло за день 15 штук. Силы ПВО сбили 144 украинских дрона за пятницу.

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    10 июля 2026, 23:45 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два дрона на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Два дрона были нейтрализованы силами ПВО за час до полуночи на подлете к Москве, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.

    Ранее в этот день Собянин сообщал о пяти сбитых дронах, общее число которых достигло за день 15 штук. Силы ПВО сбили 144 украинских дрона за пятницу.


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    11 июля 2026, 10:23 • Новости дня
    Столичные спасатели вытащили из горящей квартиры 11 человек

    В Москве спасли 11 человек при тушении пожара на Криворожской улице

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ночью в многоэтажном жилом доме в столице вспыхнул огонь, из которого сотрудники экстренных служб успешно вывели 11 жильцов, включая одного ребенка.

    Инцидент произошел на юге столицы. Возгорание случилось в одной из квартир многоэтажки на Криворожской улице, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

    «11 июля в 3:29 в Службу 112 Москвы поступило сообщение о возгорании на ул. Криворожская. На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчеты ПСО №215 и АСО №8 столичного Пожарно-спасательного центра. Пожар произошeл в двухкомнатной квартире многоквартирного жилого дома», – указано в сообщении ведомства.

    Прибывшие на место специалисты оперативно провели разведку и приступили к тушению. Специальные звенья газодымозащитной службы проверили задымленные помещения. В результате пожарные вывели в безопасное место 11 человек, среди которых находился один ребенок.

    Огонь удалось полностью ликвидировать в 4:13 утра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале пожарные спасли десять человек из горящей многоэтажки на востоке столицы. Несколькими днями ранее спасатели вывели 37 жильцов из охваченного огнем дома в центре Москвы.

    А в конце прошлого года сотрудники МЧС эвакуировали 11 человек при возгорании квартиры на Пролетарском проспекте.

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    10 июля 2026, 16:40 • Новости дня
    Уровень погодной опасности в Московском регионе повышен до оранжевого

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столичном регионе ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистый ветер, количество осадков может достичь почти месячной нормы, уровень погодной опасности в связи с этти вырос на одну степень, уточнили в Гидрометцентре РФ,

    Уровень погодной опасности в Московском регионе повышен с желтого до оранжевого из-за надвигающейся непогоды, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

    «До конца текущих суток и в первой половине предстоящей ночи местами в Подмосковье ожидается гроза с сильным ливнем, очень сильным дождем и градом, при грозе шквал до 25 м/с», – рассказал собеседник агентства. Оранжевый уровень означает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

    Синоптики прогнозируют, что до 12 июля в столичном регионе может выпасть от 45 до 60 мм осадков, а местами – до 80 мм, что составляет до 90% от месячной нормы. В пятницу ожидается 10-20 мм, в субботу – до 35 мм. Самые сильные дожди пройдут в воскресенье: в Москве выпадет до 30 мм, в отдельных районах Подмосковья – до 50 мм осадков. Месячная норма для ВДНХ составляет 84 мм.

    Ухудшение погоды в Центральной России связано с влиянием активных фронтальных разделов высотного циклона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне синоптики продлили желтый уровень погодной опасности в столичном регионе.

    В середине прошлого месяца столица установила новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков. После этого Гидрометцентр сохранил потенциально опасные метеоусловия на территории Москвы и Подмосковья.

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    11 июля 2026, 10:51 • Новости дня
    Москвич погиб в пожаре на Криворожской улице

    В пожаре на Криворожской улице Москвы погиб один человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В девятиэтажном жилом доме на Криворожской улице произошло возгорание, в результате которого один человек погиб, а спасатели эвакуировали 11 жильцов.

    Трагедия произошла в многоэтажке на юге столицы на Криворожской улице, где огонь полностью уничтожил двухкомнатную квартиру на четвертом этаже, сообщает канал 360. Прибывшие спасатели зафиксировали открытое горение и реальную угрозу взрыва.

    «Предварительно, в квартире хранилась пиротехника», – сообщил источник в экстренных службах. Пожарным удалось локализовать пламя в 03:50, а спустя 23 минуты огонь был полностью ликвидирован.

    В итоге происшествия погиб один человек. При этом, огнеборцы сумели спасти 11 жильцов, среди которых один ребенок. Специалисты подтвердили, что само здание не получило разрушений в результате ЧП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели вывели из горящего дома на Криворожской улице 11 жильцов.

    В мае на юге столицы погиб мужчина из-за возгорания квартиры на девятом этаже. До этого полиция рекомендовала москвичам воздержаться от запуска петард вблизи жилых зданий.

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    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

      Домашний телефон можно подключить в квартире, частном доме или новостройке, если у оператора есть техническая возможность провести линию или подключить номер через современную сеть связи. Рассказываем, куда обращаться, какие документы могут понадобиться, сколько стоит подключение стационарного телефона и чем отличается классическая линия от телефона через роутер.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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