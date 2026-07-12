Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву БПЛА

Tекст: Дарья Григоренко

«Уничтожены еще три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал мэр в официальном канале на платформе Max.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье утром мэр столицы сообщил о ликвидации еще девяти дронов ВСУ на подлете к городу с начала дня.

До этого Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ на подлете к Москве.