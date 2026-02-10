Девять человек пострадали при пожаре в центре Москвы

Tекст: Денис Тельманов

О пожаре в жилом доме в центре Москвы сообщает ТАСС. По данным начальника главного управления МЧС России по Москве Вадима Уваркина, возгорание произошло в лифтовой шахте и на лестничных клетках с первого по восьмой этаж в четвертом подъезде здания. Пожар был ликвидирован на площади 300 квадратных метров.

В тушении принимали участие 95 человек личного состава и 27 единиц техники. В ходе спасательной операции удалось вывести 37 человек. Девять жителей дома обратились за медицинской помощью после происшествия. Причины возгорания выясняются специалистами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, площадь пожара в восьмиэтажном жилом доме в Москве составила 250 кв. метров.

В результате происшествия спасатели эвакуировали 25 человек. Медицинская помощь понадобилась восьми пострадавшим. Пожарные МЧС потушили возгорание.