Мужчина с ножом напал на охранника в метро Москвы

На станции «ЦСКА» в Москве мужчина ранил охранника ножом и был задержан

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщила в пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале, инцидент произошел ночью на станции «ЦСКА». Мужчина попытался остаться в метро после его закрытия и вступил в конфликт с охранником.

Когда сотрудник охраны потребовал уйти, злоумышленник достал нож и нанес ему несколько ударов. Охраннику оказали необходимую медицинскую помощь, его состояние не уточняется.

Уточняется, что нападавшему 39 лет, его задержали на месте происшествия. В прокуратуре заявили: «Прокуратура Московского метрополитена взяла под контроль установление обстоятельств причинения телесных повреждений сотруднику охраны».

Как писала газета ВЗГЛЯД, на одной из станций Московского метрополитена безбилетник избил мужчину после того, как тот сделал ему замечание. Пострадавший обратился за медицинской помощью.