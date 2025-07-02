Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
Безбилетник в метро Москвы напал на пассажира
На станции столичного метрополитена безбилетник избил мужчину, сделавшего ему замечание, пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
Инцидент произошел на станции «Марьина Роща» в Москве, 22-летний мужчина попытался бесплатно пройти в метро, следуя вплотную за другим пассажиром, оплатившим проезд, передает телеканал 360.
Когда ему сделали замечание, молодой человек агрессивно отреагировал и ударил мужчину, выразившего недовольство.
Пострадавший получил травмы средней степени тяжести и обратился за медицинской помощью. Нарушителя оперативно задержали сотрудники полиции на месте происшествия, против него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней степени тяжести».
В полиции нападавший заявил, что был в плохом настроении.
«Пассажир повернулся в мою сторону и сделал замечание, что мне не понравилось, я был расстроен ссорой с девушкой, принял боевую стойку и нанес ему один удар», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе на станции метро «Тверская» мужчина напал на другого пассажира с молотком.