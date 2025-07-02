Безбилетник в метро Москвы напал на пассажира

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел на станции «Марьина Роща» в Москве, 22-летний мужчина попытался бесплатно пройти в метро, следуя вплотную за другим пассажиром, оплатившим проезд, передает телеканал 360.

Когда ему сделали замечание, молодой человек агрессивно отреагировал и ударил мужчину, выразившего недовольство.

Пострадавший получил травмы средней степени тяжести и обратился за медицинской помощью. Нарушителя оперативно задержали сотрудники полиции на месте происшествия, против него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней степени тяжести».

В полиции нападавший заявил, что был в плохом настроении.

«Пассажир повернулся в мою сторону и сделал замечание, что мне не понравилось, я был расстроен ссорой с девушкой, принял боевую стойку и нанес ему один удар», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе на станции метро «Тверская» мужчина напал на другого пассажира с молотком.