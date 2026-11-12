Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Прокурор запросил шесть с половиной лет колонии для бывшего зампреда общества «Динамо»
Прокурор запросил шесть с половиной лет колонии экс-зампреду общества «Динамо» Михалевскому
Гособвинение попросило суд приговорить бывшего первого заместителя председателя московского отделения спортивного общества «Динамо» Владимира Михалевского к шести с половиной годам лишения свободы по делу о мошенничестве.
Государственное обвинение попросило Тушинский суд Москвы назначить Владимиру Михалевскому шесть с половиной лет колонии общего режима по делу о махинациях со столичной недвижимостью на сумму почти 100 млн рублей, передает ТАСС.
«В ходе прений сторон прокурор попросил суд признать Михалевского виновным в совершении мошенничества и назначить ему шесть лет шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 1,5 млн рублей, а также удовлетворить иски потерпевшей стороны», – заявил собеседник агентства.
Фигурант вину не признает. Ранее подсудимый находился под домашним арестом в одной из частных клиник, однако самовольно покинул учреждение. После этого суд ужесточил меру пресечения и отправил его в СИЗО до 9 января 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Тушинский суд Москвы ужесточил меру пресечения бывшему первому заместителю председателя столичного отделения спортивного общества «Динамо» Владимиру Михалевскому.
В воскресенье представители потерпевшей стороны потребовали перевести бывшего первого заместителя председателя московской организации ВФСО «Динамо» в СИЗО из-за пропусков судебных заседаний.
В прошлом месяце следствие завершило расследование третьего уголовного дела Михалевского о мошенничестве.