Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты
Шереметьево, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты
Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский начали принимать и отправлять рейсы по согласованию из-за временных ограничений, сообщил представитель Росавиации в Max-канале.
«Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства», – написал он.
Представитель Росавиации предупредил, что в расписании рейсов возможны корректировки. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов Домодедово и Жуковский (Раменское).
Такие же ограничения действуют в аэропорту Шереметьево, прием и выпуск рейсов там осуществляется по согласованию.
Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду аэропорт Жуковский ограничил прием и выпуск самолетов. В четверг общее число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 31 и в течение вечера оно увеличивалось.