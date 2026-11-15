Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

По его словам, в отличие от Молдавии, Грузия не выполняет бездумно все указания Брюсселя и проводит «независимую, правильную экономическую политику», что «принесло ей в 2026 году рост экономики в 7,2% против 1,5% в Молдавии».

«Несколько дней назад президент Молдавии гордо сообщила о полном отказе от российского газа и его приобретении в ЕС. Все это было бы хорошо, если бы не одна деталь – в 2021 году для потребителей в Молдавии стоимость газа составляла за кубометр примерно 25 центов, а сейчас составляет 1,45 центов, – сказал он. – В Грузии же и тогда, и сейчас население платит за кубометр 21 цент, во много раз меньше, чем в Молдавии».

«Независимость – это не только место на карте. Главная ценность в том, когда ты можешь без внешних вмешательств и опираясь на национальные интересы проводить политику, приносящую конкретные плоды для твоего населения», – сказал Шалва Папуашвили.

«Это и есть преимущество независимости, что мы никогда не должны уступить», – заявил председатель парламента Грузии.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о полном прекращении закупок российского газа на фоне энергетического кризиса в республике.

Грузия в прошлом году получила из России 886 млн кубометров природного газа, что составило почти 28% от общих потребностей страны.

В 2021 году Грузия закупила из России 397 млн кубометров, таким образом, поставки российского газа в Грузию за пять лет увеличились в 2,2 раза. Остальной газ Грузия получает из Азербайджана.

По прогнозам министерства экономики и устойчивого развития, на 2026 год запланировано потребление на уровне 3,34 млрд кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Молдавии Майя Санду объявила о полном прекращении закупок российского газа на фоне энергетического кризиса.

Также отказ от российского газа назвали основной причиной энергетического кризиса в стране.

Кроме того, спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил о намерении Кишинева продолжить закупки российского топлива через европейских посредников.