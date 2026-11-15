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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Итоги дипломатической недели вокруг Украины

    В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русофобия оставила Европу в одиночестве

    Уход США из Европы больше похож на организованный вывоз активов, созданных еще по плану Маршалла, чем на бегство. Цель Вашингтона в том, чтобы после завершения трансатлантического сотрудничества только Америка говорила от имени всего Запада.

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    Михаил Вакилян Михаил Вакилян Строительство ГЭС в Монголии вызывает вопросы в России

    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

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    15 ноября 2026, 11:22 • Новости дня

    Грузия высмеяла отказ Молдавии от российского газа

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил об ожидании ухудшения энергетического положения в Молдавии после отказа этой республики от российского газа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, в отличие от Молдавии, Грузия не выполняет бездумно все указания Брюсселя и проводит «независимую, правильную экономическую политику», что «принесло ей в 2026 году рост экономики в 7,2% против 1,5% в Молдавии».

    «Несколько дней назад президент Молдавии гордо сообщила о полном отказе от российского газа и его приобретении в ЕС. Все это было бы хорошо, если бы не одна деталь – в 2021 году для потребителей в Молдавии стоимость газа составляла за кубометр примерно 25 центов, а сейчас составляет 1,45 центов, – сказал он. – В Грузии же и тогда, и сейчас население платит за кубометр 21 цент, во много раз меньше, чем в Молдавии».

    «Независимость – это не только место на карте. Главная ценность в том, когда ты можешь без внешних вмешательств и опираясь на национальные интересы проводить политику, приносящую конкретные плоды для твоего населения», – сказал Шалва Папуашвили.

    «Это и есть преимущество независимости, что мы никогда не должны уступить», – заявил председатель парламента Грузии.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о полном прекращении закупок российского газа на фоне энергетического кризиса в республике.

    Грузия в прошлом году получила из России 886 млн кубометров природного газа, что составило почти 28% от общих потребностей страны.

    В 2021 году Грузия закупила из России 397 млн кубометров, таким образом, поставки российского газа в Грузию за пять лет увеличились в 2,2 раза. Остальной газ Грузия получает из Азербайджана.

    По прогнозам министерства экономики и устойчивого развития, на 2026 год запланировано потребление на уровне 3,34 млрд кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Молдавии Майя Санду объявила о полном прекращении закупок российского газа на фоне энергетического кризиса.

    Также отказ от российского газа назвали основной причиной энергетического кризиса в стране.

    Кроме того, спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил о намерении Кишинева продолжить закупки российского топлива через европейских посредников.

    13 ноября 2026, 13:27 • Новости дня
    Спикер парламента Грузии: Каллас постыдно продолжает дело СССР
    Спикер парламента Грузии: Каллас постыдно продолжает дело СССР
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас является ответственной за директивы о недопустимости двусторонних контактов стран ЕС с Грузией, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в пятницу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Сегодня Брюссель стремится всячески навредить Грузии – экономически, политически, социально. Но мы продолжим двусторонние контакты со странами ЕС во благо наших народов», – заявил он на пресс-конференции.

    Отвечая на вопрос, кто конкретно в Брюсселе стоит за требованиями к странам Евросоюза не контактировать с Тбилиси, глава высшего законодательного органа заявил, что «Каллас фактически является министром иностранных дел Евросоюза, и это из ее офиса идут прямые указания в столицы (стран ЕС)».

    «Госпожа Каллас родилась и выросла в Эстонской ССР в семье советской номенклатуры, и она словом продолжает дело СССР, давая себе право указывать, с кем дружить, а с кем не дружить, с кем можно разговаривать, а с кем этого не делать», – сказал Шалва Папуашвили.

    «Брюссельская бюрократия ведет себя постыдно. Уважающие свой суверенитет страны ЕС не позволяют Каллас и ее офису раздавать такие директивы», – отметил председатель парламента Грузии.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее на этой неделе в интервью грузинским журналистам во время визита в Прагу глава высшего законодательного органа Грузии заявил, что «Брюссель отдал прямое указание столицам стран Евросоюза не встречаться с грузинскими делегациями».

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    12 ноября 2026, 13:44 • Новости дня
    Газпром указал на возросшую уязвимость газового рынка Европы

    Газпром: Отказ от ископаемого топлива сделал Европу уязвимее к кризисам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Политика отказа от ископаемых видов топлива в Европе доказала свою неэффективность, сделав европейский рынок более уязвимым к любым внешним кризисам, заявили в Газпроме.

    «В Европе политика отказа от ископаемых видов топлива доказала свою неэффективность. Так, ставка на ВИЭ, зависящие от погоды, и СПГ вместо надежных трубопроводных поставок привела к значительному росту цен на газ», – цитирует компанию РИА «Новости».

    Там отметили, что другим следствием стал исторически минимальный уровень заполненности подземных хранилищ в начале сезона отбора.

    В результате европейский рынок стал более уязвим к любым внешним кризисам, которые отражаются на экономике и энергобезопасности региона, заключили в «Газпроме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Газпром сообщил о рисках для европейских потребителей зимой из-за высоких темпов отбора энергоносителя из подземных резервуаров.

    В прошлом месяце глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на европейские подземные хранилища из-за отказа от поставок российского газа.

    В сентябре Газпром предупредил о серьезных рисках для стабильного обеспечения европейских потребителей газом из-за высоких цен и медленного заполнения хранилищ.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    13 ноября 2026, 14:19 • Новости дня
    Болгария впервые вошла в тройку главных покупателей российского газа в ЕС

    Евростат: Болгария впервые вошла в тройку крупнейших покупателей газа из России

    Болгария впервые вошла в тройку главных покупателей российского газа в ЕС
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В сентябре 2026 года Болгария впервые заняла третье место среди стран Европейского союза по объему импорта российского газа, закупив трубопроводного топлива на 241 млн долларов, свидетельствуют данные Евростата.

    По данным Евростата, лидером по импорту природного газа из России в сентябре 2026 года осталась Франция, которая приобрела сжиженного природного газа (СПГ) на 352,3 млн долларов. Это на треть больше августовских показателей и в 1,8 раза превышает объем закупок за аналогичный период прошлого года, передает РИА «Новости».

    Второе место сохранила Венгрия, увеличившая импорт трубопроводного газа до 273,5 млн долларов (рост на 14% к августу и на 12% в годовом выражении). Болгария, импортировавшая по трубе газа на 241 млн долларов, продемонстрировала рост поставок на 40% за месяц и в 2,7 раза за год.

    На четвертой строчке расположилась Греция с объемом закупок 173,6 млн долларов. Пятерку замыкает Словакия, чей импорт СПГ вырос втрое в годовом выражении и на 19% за месяц, достигнув 133,2 млн долларов.

    Кроме того, в сентябре российский газ также поставлялся в Нидерланды (112,1 млн долларов) и Португалию (58,2 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу государства Евросоюза приобрели в сентябре российский природный газ на наибольшую с января 2025 года сумму.

    В прошлом месяце Венгрия поднялась на второе место среди стран ЕС по объемам импорта природного газа из России.

    В начале месяца европейские страны испытали сложности с закупкой СПГ на мировых рынках из-за высоких цен в Азии.

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    12 ноября 2026, 14:52 • Новости дня
    Грузия указала на нежелание Европы заканчивать войну на Украине

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Евросоюз сопротивляется завершению войны на Украине, заявил в четверг председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас, что США не имеют права вести переговоры от имени Европы об отмене антироссийских санкций, председатель парламента Грузии назвал его «непоследовательным» и «незрелым».

    «Получается, что Украине, которую Каллас называла «первой линией обороны ЕС», доверили защищать кровью территорию Евросоюза, но не доверили отстаивать интересы Европы за столом переговоров», – сказал он.

    По словам Шалвы Папуашвили, «Украина является стороной переговоров, и ее безопасность – это и безопасность Европы».

    «Если Украина в ходе этих переговоров добьется мира на устраивающих ее условиях, а одно из условий этого будет касаться (антироссийских) санкций ЕС, то Евросоюз сорвет эти договоренности?» – задался вопросом председатель парламента Грузии.

    По его словам, «все в итоге сходится к одному вопросу – имеет или не имеет Украина право закончить войну на своих условиях».

    «ЕС утратил роль глобального политического и экономического игрока. Это цивилизационная пропасть, о которой Евросоюз давно предупреждали», – заявил он.

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    14 ноября 2026, 14:48 • Новости дня
    Додон предрек Молдавии потерю черноземов из-за вступления в Евросоюз

    Додон: Интеграция с Евросоюзом лишит Молдавию сельскохозяйственных земель

    Додон предрек Молдавии потерю черноземов из-за вступления в Евросоюз
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что вступление республики в Европейский союз неизбежно приведет к продаже сельскохозяйственных угодий иностранным компаниям и потере национальных черноземов.

    По словам Додона, вступление Молдавии в Европейский союз потребует открытия рынка сельскохозяйственных земель для иностранных покупателей, что обернется утратой национальных черноземов, передает РИА «Новости».

    «Сейчас мы видим, что ведутся переговоры о введении моратория на продажу земли. То есть передачу земель откладывают, но в конечном итоге все равно собираются их уступить», – подчеркнул политик.

    По словам лидера социалистов, правящая партия «Действие и солидарность» ранее отрицала намерения снять запрет на продажу участков зарубежным инвесторам. Додон выразил уверенность, что либерализация рынка приведет к переходу молдавских земель под контроль иностранных корпораций, а местные жители станут наемными работниками.

    Кроме того, экс-президент указал на риски форсированной евроинтеграции, среди которых контроль иностранного капитала над банковским сектором, массовый отток молодежи, рост государственного долга и угроза утраты конституционного нейтралитета. Он добавил, что Молдавия нуждается в прагматичной внешней политике и равноправном диалоге с Западом и Востоком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Молдавии Майя Санду заявила о планах завершить переговоры о присоединении к Европейскому союзу к 2028 году. В прошлом месяце Додон назвал Молдавию марионеткой стран Евросоюза.

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    12 ноября 2026, 22:01 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил об «очень тяжелом положении украинского народа»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду на эффективность международных переговоров по Украине и отметил, что народ этой страны «доведен до очень тяжелого положения», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы очень надеемся, что в итоге решения будут приняты с учетом интересов украинского народа, чего до сих пор не происходило, – сказал он грузинским журналистам в четверг. – В реальности дело довели до очень тяжелого положения для народа Украины».

    «Интересы народа Украины являются самым важным с учетом суверенитета Украины и ее территориальной целостности», – отметил Кобахидзе.

    Как отметил грузинский премьер, «все должны были хорошо понимать, к чему привели бы конкретные процессы, например, в 2013 году и позже».

    «Войну на Украине можно было предотвратить, и первую, и вторую. К сожалению, конкретные силы, наоборот, все делали, чтобы началась война. Никто не учитывал интересы народа Украины, – заявил председатель грузинского кабмина. – Надеюсь, сейчас, во время переговоров, эти интересы будут учтены».

    Напомним, в среду в Абу-Даби прошли переговоры с участием делегаций России, Соединенных Штатов и Украины.

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал непростым второй день переговоров России, США и Украины.

    В четверг президент Владимир Путин принял американских эмиссаров Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Кремле.

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    13 ноября 2026, 16:12 • Новости дня
    Минюст включил грузинскую партию «Дроа!» в перечень нежелательных организаций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство юстиции России внесло в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в стране, грузинскую партию «Дроа!» и американский «Фонд Чарльза Кеттеринга».

    Минюст внес в перечень нежелательных в России организаций структуры Droa! («Дроа!», «Время пришло!», «Пора!») из Грузии и «Фонд Чарльза Кеттеринга» из США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Министерство юстиции России внесло в список нежелательных организаций базирующиеся в Эстонии, Грузии, Литве и Германии центры Reforum Space.

    В тот же день Генеральная прокуратура запретила деятельность оппозиционной грузинской политической партии «Дроа!».

    Ранее Минюст пополнил реестр нежелательных организаций 11 неправительственными структурами из США, Германии, Украины и других стран.

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    12 ноября 2026, 16:49 • Новости дня
    Власти Литвы предупредили о резком росте цен на газ и электричество

    В Литве спрогнозировали подорожание газа в 2027 году почти в полтора раза

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Стоимость электроэнергии в Литве с начала 2027 года увеличится почти на треть, а природный газ подорожает на 38-46%, сообщил госсовет по регулированию цен в сфере энергетики.

    В Литве с января 2027 года бытовые потребители будут платить за электроэнергию на 29,5% больше, чем сейчас. Для социально поддерживаемых клиентов рост составит 27,5%. Еще более значительное повышение ожидает потребителей природного газа, тарифы на который вырастут на 38-46%, пишет ТАСС.

    В госсовете по регулированию цен в сфере энергетики Литвы подчеркнули, что новые тарифы на электроэнергию и газ станут самыми высокими для литовских потребителей с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник литовский оператор электросетей Litgrid анонсировал строительство сети автономных газовых электростанций за 880 млн евро для работы в условиях аварий.

    На прошлой неделе глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил о вреде планов правительства по введению налога на сверхприбыль энергетических предприятий.

    В начале ноября министр энергетики Литвы Лукас Савицкас выступил против возврата к закупкам дешевого российского газа из-за роста цен на энергоносители в Европе.

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    12 ноября 2026, 17:27 • Новости дня
    Подозреваемого в работе на спецслужбы России задержали в Молдавии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Служба информации и безопасности Молдавии сообщила об аресте мужчины, которого подозревают в несанкционированном сборе сведений в пользу российских специальных служб.

    Следователи считают, что задержанный намеревался получить сведения о деятельности представителей иностранных спецслужб на территории республики, сообщает ТАСС со ссылкой на Службу информации и безопасности Молдавии.

    «Фигурант предположительно установил и поддерживал связи с представителями специальных служб Российской Федерации, в том числе через посредство лиц из неконституционных структур безопасности приднестровского региона», – информирует пресс-служба ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство иностранных дел России объявило неприемлемым присутствие в стране сотрудника посольства Молдавии в Москве в качестве ответной меры на высылку российского дипломата из Кишинева.

    В сентябре российские спецслужбы задержали агента украинских спецслужб из числа граждан Молдавии за попытку убийства офицера Вооруженных сил России.

    Летом посольство России в Молдавии сообщило о незаконном задержании россиянина в аэропорту Кишинева.

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    14 ноября 2026, 09:31 • Новости дня
    Экс-премьер Молдавии Тарлев назвал саботажем разрыв торговых связей с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший премьер-министр Молдавии, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев заявил, что разрушение торговых связей с Россией и исчезновение молдавских товаров с российского рынка являются прямым саботажем против молдавского государства.

    «Зайдите в любой российский супермаркет: там стоят вина и консервы из Франции, Италии, Испании, Германии. А молдавских товаров, которые по качеству на голову выше, там нет. Разрушить эти связи своими руками – прямой саботаж против собственного государства», – заявил Тарлев в интервью РИА «Новости».

    Тарлев также отметил, что утверждения официального Кишинева, что Евросоюз заменил восточный рынок сбыта, не соответствуют действительности. По его словам, европейский бизнес даже в условиях санкций старается удержаться на российском рынке через третьи страны, тогда как Молдавия поставляет в ЕС в основном дешевое сырье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил о желании Молдавии остаться в 26 соглашениях объединения.

    Также министр сельского хозяйства Молдавии Евгений Осмокеску предложил полностью остановить экспорт товаров в Россию и Белоруссию для поддержки международных санкций.

    Кроме того, постпред России при СНГ Александр Лукашевич заявил об утрате экономических преимуществ для Кишинева в случае выхода из Содружества Независимых Государств.

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    12 ноября 2026, 18:28 • Новости дня
    Немецкий химпром столкнулся с падением производства из-за подорожания газа

    Handelsblatt: Производство в немецком химпроме упало из-за дорогого газа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкая химическая промышленность столкнулась с падением объемов производства, заказов и оборотов на фоне резкого роста цен на природный газ.

    С лета цены на газ в Германии для предприятий отрасли выросли втрое и в настоящее время в десять раз превышают стоимость топлива в США, пишет Handelsblatt со ссылкой на Ассоциацию химической промышленности ФРГ (VCI). Цены на электроэнергию также увеличились на 80%.

    «Пока химическое производство в США и Азии все еще растет, Германия находится в красной зоне. С весенним оживлением снова покончено – производство, заказы и обороты падают», – заявил исполнительный директор VСI Вольфганг Гроссе Энтруп.

    Наиболее уязвимым оказался средний бизнес. Такие компании составляют 95% немецкой химической промышленности и вынуждены закупать газ на спотовом рынке по взлетевшим ценам из-за отсутствия долгосрочных контрактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу запасы газа в подземных хранилищах Германии опустились ниже 60%. Летом отказ от российских энергоресурсов привел к резкому подорожанию топлива для немецких потребителей.

    В прошлом году энергетическая политика Германии и ЕС вынудила немецкие компании закупать газ по завышенной цене.

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    13 ноября 2026, 19:25 • Новости дня
    При взрыве газа в Аргентине пострадали 15 человек

    При взрыве газа в аргентинском городе Ланус пострадали 15 человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате повреждения распределительной сети в аргентинском городе Ланус произошел взрыв газа, при котором получили травмы 15 человек.

    Шесть из 15 пострадавших в аргентинском городе Ланус находятся в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал TN.

    ЧП случилось во время обновления сетей, которое вели сотрудники местной газовой компании. В ходе работ строительная техника повредила один из трубопроводов распределительной сети, что и привело к детонации.

    «Пострадали больше 15 человек, среди них шестеро в тяжелом состоянии. На месте работают несколько пожарных расчетов», – говорится в сообщении телеканала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом при взрыве на шахте в муниципалитете Мармато в Колумбии пострадали не менее 14 человек.

    В июне в результате серии взрывов на газовой магистрали в Кизилюртовском районе Дагестана образовался столб пламени.

    Ранее четыре человека получили травмы при взрыве бытового газа в горнолыжном отеле в турецкой провинции Сивас.

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    12 ноября 2026, 16:02 • Новости дня
    Обвиняемый в покушении на военного под Энгельсом внесен в список террористов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин Молдавии Николае Кочу, арестованный за покушение на военнослужащего в Саратовской области, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    В реестр террористов и экстремистов включен гражданин Молдавии Николае Кочу, арестованный по делу о покушении на российского военного в Энгельсском районе, передает РИА «Новости».

    В сентябре Следственный комитет сообщал, что подозреваемого задержали в Астраханской области. По версии следствия, фигурант не менее шести раз выстрелил в российского военнослужащего. Пострадавший выжил благодаря своевременной медицинской помощи. Суд в Саратове заключил Кочу под стражу по обвинению в совершении теракта, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

    По данным Федеральной службы безопасности, в 2025 году иностранца завербовали спецслужбы Украины. Он прошел минно-взрывную и стрелковую подготовку, а в июне 2026 года прибыл в Россию для убийства офицера из высшего командного состава Министерства обороны. После покушения обвиняемый планировал скрыться в Молдавии, но был задержан при попытке покинуть страну.

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    12 ноября 2026, 13:04 • Новости дня
    Газпром заявил о развитии сотрудничества со странами Глобального Юга

    Газпром развивает сотрудничество со странами Глобального Юга

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская энергетическая компания «Газпром» активно развивает сотрудничество с государствами Глобального Юга, которые обеспечат основной спрос на газ в будущем.

    К 2050 году на долю стран Глобального Юга будет приходиться около 70% мирового спроса на природный газ, передает РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

    В компании отметили, что наибольший рост потребления ожидается в Китае, при этом объемы экспорта российского трубопроводного газа в эту страну ежегодно возрастают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду компания установила пятый с начала ноября рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

    Также Газпром обновил четвертый абсолютный исторический максимум поставок.

    Кроме того, вице-премьер Александр Новак спрогнозировал рост мирового потребления газа примерно на 30% в ближайшие 30 лет.

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    13 ноября 2026, 15:06 • Новости дня
    Посол Британии заявил об отмывании российского капитала в Грузии

    Посол Великобритании Уорд заявил об отмывании российских денег в Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Посол Британии в Грузии Гаррет Уорд заявил об «определенных доказательствах» «перемещения и отмывания денег» в Грузии подсанкционного российского капитала, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью business-media.ge британский дипломат, регулярно высказывающий противоречивые заявления в адрес грузинских властей, отметил, что «существовали определенные доказательства перемещения и отмывания российского капитала в виде криптовалюты в Грузии».

    По словам Уорда, «аналогичные случаи фиксировались в Центральной Азии».

    «Из-за санкций российский капитал ищет пути обхода и отмывания денег, в основном в виде криптовалюты. Мы увидели определенные доказательства и в Грузии», – заявил посол Великобритании.

    Он сообщил, что Лондон санкционировал несколько криптоплатформ, действующих в Грузии.

    При этом посол положительно оценил принятые властями Грузии меры против подозрительных криптосубъектов, «в том числе штрафы и уголовное преследование».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грузия раскритиковала Британию за введение санкций против лидеров Южной Осетии.



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    Вслед за Гонконгом собственное хранилище золота открывает Сингапур, становясь его конкурентом. Однако на самом деле главным соперником является Банк Англии, который исторически хранит тысячи тонн чужого золота. Зачем страны вообще хранят свои золотые запасы в чужих странах, а не у себя на родине? Подробности

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    Для мира на Украине Вашингтону придется перевоспитать Европу

    Страны Европы, которые долгое время находились на обочине переговорного процесса, могут получить место за столом, говорят представители США. Как считают американские эмиссары, расширение формата позволит обсудить устройство европейской безопасности. Однако, предупреждают эксперты, пока ЕС планирует ввод войск на Украину, участие европейцев в переговорах останется под большим вопросом. Подробности

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Главные цели либералов в Вашингтоне названы по именам

    Попытка уволить главу Пентагона Пита Хегсета в обход президента США обернулась фарсом, но уже в январе многое изменится. Существует «список смертников» в команде Дональда Трампа, от которых в Конгрессе попытаются избавиться в первую очередь. Сам Трамп уже дал понять, как намерен действовать в ответ. Скучно не будет. Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Странная просьба США к России

      Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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      Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • День матери в России 2026: какого числа отмечают, история праздника, что подарить и как поздравить маму

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября, в последнее воскресенье месяца. Праздник официально существует с 1998 года и посвящен материнству, семейным ценностям и благодарности мамам. В этот день принято поздравлять матерей и бабушек, дарить цветы и подарки, устраивать семейные встречи и отправлять теплые пожелания. Рассказываем, какого числа День матери в 2026 году, как появился праздник в России, какие традиции с ним связаны, что подарить маме и как красиво ее поздравить.

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      Рождественский пост в 2026 году начинается 28 ноября и продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. Уже 7 января православные верующие отметят Рождество Христово. Во время поста традиционно отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, а правила употребления рыбы и растительного масла зависят от дня недели и церковного праздника. При этом для мирян пост не сводится к строгому монастырскому меню: меру ограничений выбирают с учетом здоровья и жизненных обстоятельств. Рассказываем, когда начинается Рождественский пост 2026–2027, что можно и нельзя есть, когда разрешена рыба и как проходит Рождественский сочельник.

    • Салаты на Новый год 2027: 10 простых и вкусных рецептов для праздничного стола

      Салаты на Новый год 2027 остаются важной частью праздничного меню: кто-то не представляет застолье без оливье и селедки под шубой, а кто-то ищет новые, легкие и необычные рецепты. ВЗГЛЯД собрал 10 простых и вкусных салатов на новогодний стол – от проверенной классики до вариантов с креветками, авокадо, тунцом, копченой курицей и говядиной. Рассказываем, что приготовить на Новый год 2027, как красиво подать салаты и какие блюда можно подготовить заранее.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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