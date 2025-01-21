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Взрыв бытового газа произошел в отеле в Турции, есть пострадавшие
Четыре человека пострадали при взрыве газа в турецком отеле в Сивасе
В результате взрыва бытового газа в горнолыжном отеле в провинции Сивас пострадали четыре человека, включая лыжников и тренеров, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Как сообщает телеканал NTV, взрыв бытового газа произошел в горнолыжном отеле в провинции Сивас на востоке Турции.
По последним данным, пострадали четыре человека, один из которых находится в тяжелом состоянии. В отеле в момент инцидента находилась команда лыжников, взрыв произошел в помещении, где они отдыхали.
Пресс-служба губернатора провинции Сивас уточнила, что легкие травмы получили два спортсмена и один тренер, еще один тренер получил ожоги. Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницы города Сивас с помощью вертолета и машины скорой помощи. Причины взрыва пока остаются неизвестными, власти продолжают расследование.
Власти отметили, что происшествие вызвало обеспокоенность среди гостей курорта, но уверили, что принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности и предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Ранее во вторник на курорте Карталкая в провинции Болу в Турции произошел пожар, число его жертв, по последним данным, выросло до десяти человек.