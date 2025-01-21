Число жертв пожара на курорте в Турции возросло до десяти человек

Пожар в отеле на курорте Карталкая унес жизни десяти человек

Tекст: Мария Иванова

В результате пожара на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу, Турция, десять человек погибли, а 32 получили ранения. Глава МВД республики Али Ерликая сообщил об увеличении числа жертв с шести до десяти, передает ТАСС.

Губернатор Болу Абдулализ Айдын заявил в эфире канала TRT Haber, что пожар в основном локализован. Прокуратура начала расследование для выяснения причин и обстоятельств происшествия.

По информации посольства России в Турции, на данный момент нет данных о пострадавших россиянах.

Ранее сообщалось, что на курорте Карталкая в провинции Болу произошел пожар, в результате которого погибли шесть человек и пострадал 31, из которых двое находятся в тяжелом состоянии.

Прошлым летом в районе Лара турецкого курорта Анталья начался лесной пожар.