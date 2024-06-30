Лесной пожар возник в районе Лара в Анталье, где находятся отели

Tекст: Ольга Иванова

Он отметил, что пожар тушат с воздуха и суши. В Анталье сейчас порядка 37 градусов жары. По словам мэра, власти начеку в связи с повышенным риском лесных пожаров в такую погоду, передает РИА «Новости».

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что обращений от российских туристов в связи с лесными пожарами пока не поступало, в регионе могут находиться до 5 тыс. организованных путешественников из России.

В конце июля в 2023 году из-за пожаров у курортного города Кемер в Турции выгорело 120 га леса.