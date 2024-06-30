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    Новый авиадвигатель послужит российским самолетам и вертолетам
    Эксперт рассказал, как ВС России удалось выбить ВСУ с левобережья Днепра
    Объект ВСУ в Нью-Йорке поражен с помощью ФАБ-3000 (видео)
    Подсчитана выгода России от санкций
    США перебросили танки Abrams на склады НАТО в Польше
    Украина помогла Германии резко нарастить экспорт вооружений
    Эвакуированные Киевом от линии фронта жители пытаются попасть в ДНР
    Спонсоры Демпартии допустили отстранение Байдена от выборов
    Сальдо: ВСУ отброшены с левобережья Херсонской области
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад выдумал историю, которой обманул Украину и себя

    На Украине выросли поколения, которые учили подтасованную историю как обычный школьный предмет. Кроме того, в сухом остатке все эти небескорыстные измышления перекочевали на Запад и тоже стали одной из причин оголтелой русофобии.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Восстание против Запада готовилось тысячу лет

    Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.

    9 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Американский паспорт настигла девальвация

    У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.

    0 комментариев
    30 июня 2024, 16:31 • Новости дня

    Лесной пожар возник в районе Лара в Анталье, где находятся отели

    Tекст: Ольга Иванова

    Лесной пожар начался в районе Лара турецкого курорта Анталья, где находятся отели, сообщил мэр города Мухиттин Беджек.

    Он отметил, что пожар тушат с воздуха и суши. В Анталье сейчас порядка 37 градусов жары. По словам мэра, власти начеку в связи с повышенным риском лесных пожаров в такую погоду, передает РИА «Новости».

    В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что обращений от российских туристов в связи с лесными пожарами пока не поступало, в регионе могут находиться до 5 тыс. организованных путешественников из России.

    В конце июля в 2023 году из-за пожаров у курортного города Кемер в Турции выгорело 120 га леса.

    29 июня 2024, 21:52 • Новости дня
    На Западе испугались поручения Белоусова по Черному морю

    Меркурис: Россия может начать сбивать дроны ВВС США в Черном море

    На Западе испугались поручения Белоусова по Черному морю
    @ US Air Force

    Tекст: Вера Басилая

    Страны НАТО боятся мер России после данного министром обороны Андреем Белоусовым поручения Генштабу о беспилотной авиации западных стран в Черном море, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    Аналитик предположил, что Россия может начать сбивать дроны США и НАТО над Черным морем, в будущем западные беспилотники не смогут беспрепятственно выполнять операции в регионе, передает РИА «Новости».

    Кроме того, риск боестолкновений между западными и российскими самолетами над Черным морем возрастает, ситуация становится опасной, а Россия обладает превосходством в воздухе, полагает Меркурис.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС России принять меры оперативного реагирования на связанные с ростом активности беспилотников США в акватории Черного моря провокации.

    Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не намерены отказываться от полетов над Черным морем.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор.

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    29 июня 2024, 17:49 • Новости дня
    Американский профессор предупредил о чудовищных последствиях «войны с Россией»

    Американский профессор Кузник заявил, что мир стоит на пороге крупного международного конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Действия НАТО могут привести к прямой конфронтации США и России, что обернется чудовищными последствиями, заявил профессор истории и глава Института ядерных исследований американского университета в Вашингтоне Питер Кузник изданию The American Conservative.

    Кузник считает, что мир находится на пороге нового «кубинского ракетного кризиса», который был спровоцирован в том числе последними действиями НАТО по эскалации украинского конфликта. При этом ситуация накалилась до такой степени, что прямая конфронтация между Россией и альянсом реальна, а Третья мировая война  может стать концом человеческой цивилизации в целом, отметил профессор, передает РИА «Новости».

    По его словам, катастрофу можно предотвратить, если Россия и США будут соблюдать существующие договоры и придерживаться умеренной позиции.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад возвращает ядерное оружие в состояние холодной войны.

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    29 июня 2024, 19:35 • Новости дня
    После избиения мужчины до смерти иностранцами в Москве возбуждено дело

    СК: По факту избиения до смерти мужчины группой иностранцев в Москве возбуждено дело

    После избиения мужчины до смерти иностранцами в Москве возбуждено дело
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины до смерти группой иностранных граждан на северо-западе Москвы, три участника конфликта задержаны, сообщил СК по Москве.

    По версии следствия, драка произошла ночью на западе Москвы на почве конфликта. В результате группа иностранцев причинила черепно-мозговую травму мужчине, из-за которой он скончался на месте, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.

    Следователи установили троих участников драки, ими оказались граждане Киргизии. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

    Ранее на Медынской улице в Москве произошла драка с участием 15 мужчин, которая переросла в стрельбу. Сотрудники полиции задержали семь активных участников конфликта.

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    29 июня 2024, 17:34 • Новости дня
    Маск высмеял выступление Байдена на дебатах
    Маск высмеял выступление Байдена на дебатах
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал выступление президента США Джо Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.

    «Очень смешно», – написал он в соцсети, прокомментировав пост Демократической партии, где Байден был объявлен победителем дебатов, передает ТАСС.

    Ранее Маск заявил, что прошедшие в ночь на пятницу дебаты между кандидатами на пост президента США, Джо Байденом и Дональдом Трампом, дали повод для замены нынешнего американского лидера другим кандидатом от Демократической партии.

    Ранее New York Times призвала Байдена прекратить предвыборную гонку.

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    29 июня 2024, 16:51 • Новости дня
    В Ираке заявили, что Путин застал Запад врасплох

    Al Hadath: Путин развенчал миф о гегемонии Запада и преподал США урок

    В Ираке заявили, что Путин застал Запад врасплох
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запад пренебрежительно отнесся к потенциальным угрозам и увяз на Ближнем Востоке, в то время как президент России Владимир Путин нашел возможности для реализации своих политических планов и попытался воплотить в жизнь мечты о восстановлении былой славы России, развенчав миф о несокрушимой гегемонии США, пишет иракское новостное агентство Al Hadath.

    Автор статьи считает, что пиком военно-политического могущества США были «девяностые годы и начало XXI века, когда они «дирижируя глобальными политическими конфликтами», устанавливали свои правила игры. По словам журналиста, США считали, что всегда смогут защитить однополярный мир, передает РИА «Новости».

    После событий 11 сентября 2001 года США увязли в Афганистане и Ираке, переключились на борьбу с терроризмом и занялись Ближним Востоком, в то время как Путин реализовал свои политические планы и начал воплощать мечты о восстановлении былой славы России.

    Издание пишет, что Запад ошибся, оказав давление на своих противников, не расставив гибкие приоритеты, и недооценил Россию, в итоге оказался «застигнут врасплох» Путиным.

    Ранее Владимир Путин заявлял, что в мире на смену однополярной системе приходит более справедливый миропорядок.

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    29 июня 2024, 19:05 • Новости дня
    Подполье сообщило о взрыве возле склада с ракетами HIMARS в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Взрыв прогремел в Матвеевке в украинской части Запорожской области, где находился склад ВСУ с дальнобойными ракетами для HIMARS, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам подпольщика, после второго прилета военные из прилегающих сел к Запорожью уехали в сторону Вольнянска и Матвеевки, где располагался склад с дальнобойными ракетами для HIMARS, передает РИА «Новости».

    Также Лебедев отметил, что в сторону Матвеевки после взрыва отправилось большое количество скорых из Запорожья.

    Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожье, находящемся под контролем Киева.

    Глава Запорожской администрации, подчиненной Киеву, Иван Федоров заявил, что объект критической инфраструктуры в городе получил повреждения.

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    29 июня 2024, 20:43 • Новости дня
    В Германии раскрыли роль спецслужб США в срыве строительства «Северного потока – 2»

    СДПГ: Агенты спецслужб США пытались мешать строительству «Северного потока – 2» еще во времена Трампа

    В Германии раскрыли роль спецслужб США в срыве строительства «Северного потока – 2»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Представители американских спецслужб еще во время президентства Дональда Трампа вели активную деятельность по предотвращению постройки «Северного потока – 2», обращаясь к экологическим организациям в Мекленбурге – Передней Померании и предлагая поддержку, заявил председатель фракции СДПГ в ландтаге федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Томас Крюгер.

    Крюгер сослался на свидетелей, которые рассказали, что спецслужбы США пытались сорвать строительство газопроводов, вербуя сторонников в Германии, передает РИА «Новости».

    Один из свидетелей рассказал, что спецслужбы якобы вышли на него напрямую, а при встрече объяснили свою деятельность «американскими интересами».

    По словам Крюгера, из этих показаний становится ясно, что правительство США использовало спецслужбы для прямого противодействия «Северному потоку – 2».

    Ранее состоялось закрытое заседание парламентской комиссии по расследованию событий вокруг создания фонда в поддержку строительства «Северного потока – 2».

    СМИ сообщали, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер вызван в качестве свидетеля по расследованию деятельности фонда поддержки строительства «Северного потока – 2» в Мекленбурге.

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    30 июня 2024, 09:46 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ отброшены с левобережья Херсонской области
    Сальдо: ВСУ отброшены с левобережья Херсонской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бои на херсонском направлении сейчас разворачиваются на островах, так как украинские военные отброшены с левого берега региона, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    По его словам, враг отброшен с левобережья, бои переместились на острова, ВС России активизировали действия, передает ТАСС.

    Ранее командир взвода Вооруженных сил России сообщил, что ВСУ стали чаще применять беспилотные летательные аппараты на берегах Каховского водохранилища.

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    29 июня 2024, 23:35 • Новости дня
    «Искандер» уничтожил эшелон с техникой ВСУ в Запорожской области

    «Искандер» уничтожил эшелон с техникой ВСУ в Запорожской области, в котором находились личный состав ВСУ, бронетранспортеры M113 и ЗРК «Бук М1»

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» нанес ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ около Украинки в Запорожской области, сообщает Минобороны.

    В результате удара уничтожены личный состав ВСУ, американские бронетранспортеры M113, топливозаправщики, ЗРК «Бук М1», БМП-2, и другие виды грузового и автотранспорта, говорится в сообщении ведомства.

    Отмечается, что контроль результатов огневого поражения осуществлялся с применением беспилотника «СуперКАМ».

    Ранее сообщалось, что ОТРК «Искандер» уничтожил позиции ЗРК С-300 ВСУ в Одесской области.

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    29 июня 2024, 20:11 • Новости дня
    Тюменские полицейские рассказали подробности боя с террористами в Махачкале

    Tекст: Вера Басилая

    Порядка 20 полицейских из Тюмени, прикомандированных в Дагестан для несения службы в составе временной оперативной группы, одними из первых вступили в бой с террористами в Махачкале.

    По словам полицейских, они работали в городе. Около 18:30 по рации поступило сообщение о стрельбе: неизвестные в черном обстреляли сотрудников ДПС, дежуривших на перекрестке.

    Один из патрульных экипажей начал преследование ВАЗ-2114, на котором могли скрываться нападавшие, автомобиль боевкиков удалось остановить, но они выбежали и началась перестрелка, передает 72.ru.

    «Когда прибыли на место, сразу попали под обстрел и вступили в бой», – вспомнил один из сотрудников тюменской полиции.

    По словам другого собеседника, террористы стреляли из винтовки с оптикой и автоматов по автомобилям и по полицейским, кидали гранаты. Полицейские укрывали от пуль прохожих и детей, перестрелка продолжалась около двух-трех часов. После прибытия спецназа начался штурм, и боевиков ликвидировали.

    Один из участников боя рассказал, что во всех экипажах, которые прибыли на место теракта, были сотрудники СОП УМВД России по Тюменской области.

    Ранее сообщалось, что при отражении атаки вооруженных боевиков в Дербенте и Махачкале погибли 15 полицейских, среди которых специалист ВОГ МВД в РД (УМВД по Тюменской области) лейтенант полиции Виталий Мезенцев.

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    30 июня 2024, 10:15 • Новости дня
    Эвакуированные Киевом от линии фронта жители пытаются попасть в Россию
    Эвакуированные Киевом от линии фронта жители пытаются попасть в Россию
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина создает такие плохие условия для эвакуированных от линии фронта, что люди стремятся попасть в Россию, 2 тыс. человек вернулись в Дзержинск для перехода на российскую сторону, рассказали беженцы.

    Дзержинск в 2016 году был переименован в Торецк.

    Как рассказала коренная жительница Дзержинска, выехавшая в Россию, люди возвращаются с Украины в Торецк, чтобы быстрее перейти в Россию, в последнее время 2 тыс. пришло именно в Торецк, передает РИА «Новости».

    По ее словам, украинские силы наносят удары по мирным жителям, бомбят дома, в которых находятся люди.

    Другой местный житель сказал, что на начало лета в Дзержинске проживает 12 тыс. мирных жителей, люди возвращаются из эвакуации из-за невыносимых условий, в которые их поставил Киев.

    Он добавил, что человек выезжает на Украину, где обещают золотые горы, а в итоге селят в спортзале на холодном полу, плохо кормят и не дают выплат.

    Напомним, во вторник власти Украины начали принудительную эвакуацию жителей города Торецка, расположенного в подконтрольной Киеву части ДНР.

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    30 июня 2024, 13:25 • Новости дня
    Эксперт рассказал, как ВС России удалось выбить ВСУ с левобережья Днепра

    Военный эксперт Онуфриенко: Российское наступление на Харьковском направлении вынудило ВСУ оставить левобережье Днепра

    Эксперт рассказал, как ВС России удалось выбить ВСУ с левобережья Днепра
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Давление ВС РФ на Харьковском направлении и в Донбассе привело к тому, что ВСУ пришлось покинуть левый берег Днепра, чтобы закрывать бреши на других участках фронта. Тем не менее периодически противник будет отправлять небольшие группы к островам вблизи левого берега Днепра, поскольку этот плацдарм имеет важное пропагандистское значение для властей Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «ВСУ тратили огромные силы на левобережье – иногда там оставались полноценные батальоны. Но затем ВСУ получили проблемы на Харьковском и Запорожском направлениях, а также в районе населенного пункта Часов Яр. Сейчас ВСУ не хватает подготовленных резервов, чтобы закрывать все бреши. Поэтому им пришлось оставить левый берег Днепра», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «После этого под наш удар попали острова на Днепре, которые прикрывали небольшие форпосты противника на левом берегу. Сейчас ВСУ теряют смысл оставаться на островах. Но и российским силам держать личный состав на этих островах невыгодно, потому что ВСУ удобно бить по нашим позициям с высокого правого берега. Все это может привести к лишним потерям», – продолжил собеседник.

    «Поэтому, я думаю, расстановка сил в этих районах сохранится в нынешнем виде. Мы будем постепенно выявлять и уничтожать отдельные группы противника на островах. А командование ВСУ продолжит их туда направлять, поскольку этот плацдарм имеет важное политико-пропагандистское значение для властей в Киеве», – резюмировал аналитик.

    Утром в воскресенье стало известно, что Вооруженные силы РФ выбили ВСУ с левого берега Днепра. «Бои переместились на острова, наша армия активизировала действия. Враг выброшен с левобережья», – приводит ТАСС слова Владимира Сальдо, губернатора Херсонской области.

    В своем Telegram-канале он также сообщил, что российские десантники парализовали работу вражеских дронов на одном из участков Херсонского направления.

    «В ходе разведки российский расчет БПЛА полка ВДВ обнаружил расположенный на вышке ретранслятор противника. Он позволял вражеским дронам долетать до наших позиций на левом берегу Днепра. Командование решило уничтожить ретранслятор с помощью собственного беспилотника. Расчету российских десантников-дроноводов понадобилось всего несколько минут, чтобы выполнить боевую задачу и парализовать управление вражескими дронами», – указал глава региона.

    Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал газете ВЗГЛЯД, что главная цель российской армии на Харьковском направлении – удержание уже занятых позиций.

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    29 июня 2024, 18:03 • Новости дня
    В Германии заявили о господстве России в небе над Украиной

    В Германии заявили о беспрепятственном использовании Россией неба над Украиной

    В Германии заявили о господстве России в небе над Украиной
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    На своей странице в соцсети немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке отметил, что российская армия имеет возможность свободно использовать разведывательные беспилотники над Украиной из-за значительной потери ВСУ систем ПВО.

    «Большинство баллистических ракет также проходят без помех», – передает РИА «Новости» его слова.

    Репке отметил, что Украина продолжает терять больше систем ПВО, чем ей обещают поставить со стороны Запада. По его мнению, западная помощь в виде зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, вероятно, прибудет слишком поздно и не окажет существенной помощи ВСУ.

    Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за неделю сбили два МиГ-29 и почти 600 беспилотников ВСУ.

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    29 июня 2024, 19:18 • Новости дня
    СМИ назвали условие выхода Байдена из президентской гонки

    Axios: Байден покинет президентскую гонку, если так решат его жена и друзья

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден покинет президентскую гонку, если это решение примут его супруга Джилл Байден, младшая сестра Валери и друг Тед Кауфман, а также небольшая группа советников главы Белого дома, сообщили источники портала Axios.

    Байден может отойти в сторону после провала на дебатах, если его родственники и близкие друзья решат, что пришло время ему объявить о своем уходе. По данным Axios, прямое влияние на президента США оказывают его жена Джилл Байден, младшая сестра Байдена Валери и друг Тед Кауфман, передает Ura.ru.

    Источники портала считают, что у Байдена есть шансы победить в гонке Дональда Трампа, они «выше, чем у вице-президента Харрис».

    Ранее доноры Демократической партии, после выступления Байдена на дебатах, пришли к выводу о необходимости смены кандидата.

    Бывший президент США Барак Обама назвал «плохим вечером» выступление Байдена на предвыборных теледебатах.

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    30 июня 2024, 07:58 • Новости дня
    Китай поставил рекорд по продаже ковров в США

    В мае американцы купили китайских ковров на 88 млн долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай в мае продал Соединенным Штатам ковров на рекордные 88 млн долларов, свидетельствуют данные китайской статистики.

    США стали крупнейшим покупателем китайских ковров – на них пришлось 23% всех поставок. Всего в мае Китай экспортировал ковров на 380,7 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что американцы заметно обогнали по объемам закупок страны, для которых ковры являются традиционным элементом декора. Так, на Ирак и Японию в мае пришлось по 6% поставок, на Саудовскую Аравию и Малайзию – по 5%, на ОАЭ – 3%.

    Россия в рейтинге крупнейших покупателей оказалась на 20-м месте. В мае поставки в Россию составили 1% от общего объема экспорта, или 5,4 млн долларов.

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