  • Новость часаПоставки газа в Китай по «Силе Сибири» установили четвертый рекорд за месяц
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    Россия приготовила меры на случай изъятия активов в ЕС
    Путин открыл путь к госслужбе более широкому кругу ветеранов СВО
    Иран рассказал Путину о семи условиях открытия Ормузского пролива
    Трамп анонсировал охватывающее всю Европу соглашение по Украине
    Маск отреагировал на претензии Киева по ситуации со Starlink
    Айзенкот стал фаворитом на пост премьера Израиля
    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В США сказали «нет» Силиконовой долине

    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально: «Ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

    19 комментариев
    6 ноября 2026, 10:10 • Новости дня

    Домработница экстрасенса Череватого получила условный срок за кражу

    Суд дал два года условно домработнице Череватого за кражу 15,5 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Суд в Москве назначил два года лишения свободы условно домработнице победителя «Битвы экстрасенсов» Влада Череватого за хищение денег и драгоценностей на сумму почти 15,5 млн рублей.

    Суд установил, что женщина в течение полугода ежедневно выносила примерно по 50 тыс. рублей из тайника в гараже экстрасенса, а также украла золотые часы, подвеску и брендовые очки, передает РИА «Новости».

    Общая сумма ущерба составила почти 15,5 млн рублей. Потерпевшей по делу признана подруга Череватого, которая оставила наличные на хранение. На суде домработница признала вину, но заявила, что на преступление ее якобы подговорила супруга медиума. Сама жена эти обвинения отрицала.

    Прокуратура настаивала на реальном сроке, однако суд назначил два года условно с учетом времени, проведенного в СИЗО. Похищенные средства пока не возвращены.

    Изначально в деле также фигурировал сын домработницы, работавший садовником. Его подозревали в пособничестве матери.

    «Нам удалось добиться прекращения уголовного преследования в отношении молодого человека. В противном случае моему подзащитному инкриминировали бы совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору», – заявил адвокат сына обвиняемой Саид Ярахмедов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце специалисты центра судебной экспертизы при Минюсте обнаружили недостачу изъятых у блогера Валерии Чекалиной часов и браслета.

    Летом осужденная за кражу часов элитных брендов во время работы горничной москвичка избежала колонии.

    В прошлом году в центре Москвы другая домработница вынесла из квартиры хозяйки брендовую одежду почти на 900 тыс. рублей.

    5 ноября 2026, 16:31 • Новости дня
    Путин поручил «Времени героев» создать курс для бойцов без высшего образования
    Путин поручил «Времени героев» создать курс для бойцов без высшего образования
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации разработать программу обучения, аналогичную проекту «Время героев», для участников спецоперации без оконченного высшего образования.

    Глава государства озвучил эту инициативу в ходе совещания с членами кабмина, передает ТАСС. «Разумеется, на линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет оконченного высшего образования, и для них, для этой категории наших бойцов мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе. Для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора для того, чтобы они получили практический опыт», – сказал Путин.

    Президент призвал администрацию президента и правительство подключиться к совместной работе над созданием образовательной программы для военнослужащих со средним специальным образованием.

    Кадровая программа «Время героев» была создана по инициативе Владимира Путина для подготовки участников и ветеранов СВО к руководящей работе в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение проводит Высшая школа государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж». Наставниками участников выступают руководители федеральных ведомств, регионов и крупнейших компаний.

    Участники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях. Артем Жога стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов – главой Тамбовской области, Артур Орлов возглавил «Движение первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области. Александр Шляпников получил пост заместителя губернатора Калужской области. Всего состоялось более 120 назначений участников программы, а 19 из них были избраны депутатами Государственной думы девятого созыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти рассказали о работе по получению тяжелоранеными участниками спецоперации высшего образования.

    В мае президент России Владимир Путин призвал выпускников программы «Время героев» не превращаться в аппаратчиков.

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    6 ноября 2026, 03:57 • Новости дня
    Россия приготовила дополнительные меры на случай изъятия активов в ЕС
    Россия приготовила дополнительные меры на случай изъятия активов в ЕС
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Москва приготовила дополнительные меры защиты на случай изъятия Евросоюзом основной части замороженных российских активов, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

    «Наготове дополнительные меры защиты российских интересов на случай, если основная часть наших активов все же будет изъята. Преждевременно раскрывать их суть считаем нецелесообразным», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

    Он добавил, что у Москвы есть чем ответить, и этот «болезненный ответ» будет реализован в полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский назвал планы Еврокомиссии присвоить российские активы бесперспективными.

    Биричевский заявил о нарушении международного права при попытках Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в общеевропейские структуры.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 22:12 • Новости дня
    Киев полностью остался без электричества

    Киев практически полностью остался без электроэнергии

    Киев полностью остался без электричества
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Киев практически полностью остался без электроэнергии, улицы города погрузились в темноту, сообщили украинские СМИ.

    По данным «Укринформа», улицы Киева сейчас практически в полной темноте. В части правобережных районов Киева действуют экстренные и аварийные отключения света.

    Судя по опубликованным Укринформом кадрам панорамы жилых массивов, Киев обесточен. Свет горит лишь в отдельных квартирах, в некоторых местах работают светофоры, передает РИА «Новости».

    Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщал, что собственная генерация энергии в Киеве уничтожена и не подлежит полному восстановлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду местные жители перекрыли одну из дорог из-за длительных отключений электричества.

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что стабильная работа систем жизнеобеспечения Киева находится под большим вопросом из-за сложных условий функционирования города.

    Украинская столица временно осталась без водоснабжения в результате повреждения энергетической инфраструктуры.

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    5 ноября 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал изменение действий США по Украине

    Американист Дудаков: Победа демократов не спасет Украину от зимы

    Эксперт спрогнозировал изменение действий США по Украине
    @ SAMUEL CORUM/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Судя по всему, Конгресс США попытается вернуть прямые транши помощи Киеву. Но у Пентагона сейчас дефицит боеприпасов, которые тратятся на иранскую кампанию. Поэтому спасти Украину ближайшей зимой демократы все равно не смогут, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что демократы побеждают республиканцев на выборах в Сенат и Палату представителей.

    «Демократы намереваются создавать главе Белого дома Дональду Трампу множество проблем на всех направлениях, включая внешнюю политику», – считает американист Малек Дудаков. По его словам, инициативы Демпартии будут касаться потенциальных расследований в отношении президента, в том числе в контексте переговоров с Москвой. «Оппоненты обвиняют главу государства в попытке заработать на контрактах с Россией», – напомнил эксперт.

    Кроме того, продолжил спикер, претензии демократов затронут самое приоритетное внешнеполитическое направление – Иран и Ближний Восток. «Демократическая партия в Конгрессе попытается блокировать транши, чтобы лишить финансирования ближневосточную кампанию Трампа. Также, вероятно, законодатели примут ряд резолюций и биллей для признания незаконным военного противостояния с Тегераном», – пояснил политолог.

    Украинское направление он назвал менее приоритетным для Вашингтона. «Судя по всему, демократы будут продвигать проукраинские билли для возвращения прямых траншей Киеву, которые осуществлялись до 2025 года», – полагает собеседник. Кроме того, уверен он, конгрессмены постараются включить в бюджет США предоставление разведданных Украине и статьи, касающиеся работы Starlink, чтобы изъять эти инструменты из рук президента.

    «Впрочем, думаю, радость европейцев и украинцев преждевременна. В США наблюдается нехватка вооружений и боеприпасов, особенно для противоракетных систем Patriot. Демократы даже после победы не смогут магическим образом создать больше оружия, которое можно было бы отправить на Украину. Существующие арсеналы Вашингтон будет тратить на защиту своих баз от Ирана», – указал Дудаков.

    Эксперт подчеркнул: инициативы законодателей непременно споткнутся о военно-технические ограничения американского ВПК, который так и не смог расширить производство. «Происходящее станет холодным душем для украинского лобби. Демократы разгромно победили на выборах, но спасти Украину ближайшей зимой они все равно не смогут», – резюмировал американист.

    Напомним, во вторник в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Итоговые результаты еще не подведены. По предварительным данным на 10:10 мск 5 ноября, Демократическая партия получает в Палате представителей 245 мест против 147 у республиканцев, в Сенате – 54 против 44, передает CNN.

    Дональд Трамп заявил, что принимает итоги промежуточных выборов, и сообщил о готовности взаимодействовать с Демпартией. Он признал, что конфликт с Ираном навредил республиканцам. «Это ненадолго подняло цены на бензин, и, наверное, именно в этом причина. Но в то же время, будь у меня возможность сделать это снова, мне пришлось бы поступить так же», – добавил глава Белого дома.

    Губернатор Флориды Рон ДеСантис назвал случившееся катастрофой. «Судя по карте выборов в Сенат и учитывая столь значительное преимущество в Палате представителей, крайне маловероятно, что республиканцы вернут контроль над конгрессом в 2028 году. Возможно, шанса получить контроль над сенатом не будет до 2032 года», – предположил он.

    По оценкам Reuters, победа демократов на промежуточных выборах может привести к пересмотру внешней политики Трампа. Получив контроль над обеими палатами, Демпартия сможет ограничить его решения по пяти международным трекам. К первым двум агентство относит перспективу ограничения полномочий президента в вопросах войны и расходов и отдельно ситуацию вокруг Ирана.

    Третьим направлением станет возможное возобновление поддержки Украины. Reuters пишет, что инициативу могут поддержать и многие республиканцы. Это позволит набрать две трети голосов, необходимых для преодоления президентского вето. Четвертый раздел – ограничение помощи Израилю.

    Отдельный вопрос – усиление контроля над Латинской Америкой. Демпартия может инициировать расследования и слушания по решениям администрации Трампа, включая отстранение от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро и удары по лодкам.

    В Кремле заявили, что Москва «искренне рассчитывает» на продолжение миротворческих усилий Трампа. В свою очередь зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем канале в Max спрогнозировал еще большее ухудшение отношений Трампа с Владимиром Зеленским.

    «Введение «адских санкций» может стать результатом торга – рестрикции в обмен на отказ от импичмента. Это вызовет новую волну роста цен на нефть и крики недовольных у бензоколонок в США. Да и просто совсем испортит отношения с Кремлем, а их Трамп заносит в свой актив. Так что выбор для него будет крайне непрост», – отметил Медведев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах поражения республиканцев и анализировала предполагаемые решения демократов в Конгрессе.

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    5 ноября 2026, 13:00 • Новости дня
    Политолог: В Киеве рано радуются новому Конгрессу США

    Политолог Корнилов: На Украине зря надеются на резкую смену курса США после выборов

    Политолог: В Киеве рано радуются новому Конгрессу США
    @ China News Service/VCG/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Многие в Киеве приписывают себе заслугу в ослаблении позиций Дональда Трампа по итогам промежуточных выборов в Конгресс США и рассчитывают решать вопросы напрямую с Конгрессом. Однако говорить о резкой перестройке отношений Вашингтона с Киевом или Москвой не приходится. Внешняя политика по-прежнему остается прерогативой Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов.

    «После объявления предварительных результатов промежуточных выборов в США многие в Киеве посчитали, что их задача выполнена. Украинские элиты пребывают в эйфории, приписывают себе заслугу в том, что удалось «сковырнуть» Дональда Трампа. Эти круги уверены: американский лидер превратился в «хромую утку», а значит, все дела теперь можно будет решать напрямую с более лояльным Конгрессом», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    При этом очевидно, что впереди немало проблем, добавил он. «Трамп остается президентом еще на два года. Я очень надеюсь, что глава Белого дома не забудет, какую роль сыграл Владимир Зеленский в избирательной кампании: а именно то, что украинская сторона фактически выступала на стороне демократов против Республиканской партии», – указал собеседник.

    Как полагает политолог, мнение, что с января произойдет резкая перестройка взаимоотношений США и Украины, а также США и России, ошибочно, поскольку внешняя политика Вашингтона пока еще остается прерогативой президента.

    «Мы понимаем, что Трамп не сможет просто так отменить уже введенные антироссийские санкции. Напротив, от него будут требовать введения новых ограничительных мер. При этом глава Белого дома вправе периодически накладывать вето на отдельные рестрикции, и именно это способно стать предметом торга между президентом и обеими палатами Конгресса», – уточнил Корнилов.

    Как бы то ни было, сейчас стоит сосредоточиться на предстоящей встрече Владимира Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне, которую лидер США может использовать для подтверждения продолжения своей линии. «При этом значительная часть его ресурсов будет уходить не на реализацию внешнеполитического курса, а на отражение постоянных атак на внутреннем фронте», – заключил эксперт.

    Напомним, во вторник в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Итоговые результаты еще не подведены. По данным на 10:10 мск 5 ноября, Демократическая партия получает в Палате представителей 245 мест против 147 у республиканцев, передает CNN. Телеканал CBS News также прогнозирует переход под контроль демократов Сената.

    Дональд Трамп заявил, что принимает итоги промежуточных выборов, и сообщил о готовности взаимодействовать с Демпартией. Он признал, что конфликт с Ираном навредил республиканцам. «Это ненадолго подняло цены на бензин, и, наверное, именно в этом причина. Но в то же время, будь у меня возможность сделать это снова, мне пришлось бы поступить так же», – добавил глава Белого дома.

    Губернатор Флориды Рон ДеСантис назвал случившееся катастрофой. «Судя по карте выборов в Сенат и учитывая столь значительное преимущество в Палате представителей, крайне маловероятно, что республиканцы вернут контроль над конгрессом в 2028 году. Возможно, шанса получить контроль над сенатом не будет до 2032 года», – предположил он.

    По оценкам Reuters, победа демократов на промежуточных выборах может привести к пересмотру внешней политики Трампа. Получив контроль над обеими палатами, они смогут ограничить решения главы Белого дома по пяти международным вопросам. К первым двум агентство относит перспективу ограничения полномочий президента в вопросах войны и расходов, и отдельно ситуацию вокруг Ирана.

    Третьим вопросом станет возможное возобновление поддержки Украины. Как полагает Reuters, инициативу способны поддержать и многие республиканцы, что позволит набрать две трети голосов, необходимых для преодоления президентского вето. Четвертое направление – ограничение помощи Израилю. Демократы могут сократить или прекратить военную поддержку страны на фоне снижения ее популярности внутри партии из-за войны в секторе Газа.

    Отдельным вопросом станет усиление контроля за политикой в Латинской Америке, говорится в материале. Демпартия может инициировать расследования и слушания о действиях администрации в регионе, включая операцию по отстранению от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро и удары американских военных по лодкам у ее побережья.

    В Кремле заявили, что Трамп продолжает свои полномочия на посту президента США, и Москва «искренне рассчитывает» на продолжение миротворческих усилий Вашингтона. В свою очередь зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что разгромное поражение партии президента США Дональда Трампа на выборах в Конгресс пока капитальным образом не отразится на российских интересах.

    «По Украине с нынешней администрацией идут довольно полезные консультации, но не более. Зеленый упырь и раньше не сильно прислушивался к главе Белого дома, полагаясь на своих друзей-евродегенератов, которые засыпали его деньгами на войну, а Трампу беззастенчиво хамил. Теперь глава бандеровского режима и вовсе отморозится и будет просто посылать ослабевшего президента США», – написал он.

    Медведев указал, что американский лидер может в том числе вырубить Starshield, перестать делиться данными разведки. «Но что-то подсказывает, что он не будет поступать так. Лишнее противостояние с напившимися республиканской крови демократами ему ни к чему. Он парень непредсказуемый, но сейчас не время для экзотики. К тому же маховик импичмента будет раскручиваться при любой погоде», – уточнил зампред Совбеза.

    По санкциям, как подчеркнул Медведев, ситуация сложнее: демократы грозились вернуть более «активную поддержку хохлонацистам», но возвращать придется через закон Линдси Грэма (признан террористом и экстремистом), а это приведет к усилению Трампа. «Хотя, конечно, введение «адских санкций» может стать результатом торга – рестрикции в обмен на отказ от импичмента», – добавил политик.

    Это, по его оценкам, вызовет новую волну роста цен на нефть и крики недовольных у бензоколонок в США, и совсем испортит отношения с Кремлем, а их глава Белого дома заносит в свой актив. «Так что выбор для него будет крайне непрост. … Трамп, вероятно, будет заниматься ситуативным реагированием на возникающие проблемы, с упорством применяя излюбленное им вето», – допустил Медведев.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем причина поражения республиканцев и как теперь будут действовать демократы.

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    5 ноября 2026, 19:29 • Новости дня
    Посольство России осудило приговор российскому капитану в Финляндии

    Посольство: Суд над российским капитаном в Финляндии нарушил морское право

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рассмотрение дела российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко в Финляндии противоречит Конвенции ООН по морскому праву, заявили в посольстве России в Хельсинки.

    Судебный процесс противоречит положениям конвенции, поскольку вменяемый экипажу инцидент 31 декабря 2025 года произошел за пределами территориальных вод Финляндии, сообщили РИА «Новости» в посольстве России.

    В диппредставительстве выразили недоумение в связи с вынесенным приговором. Дипломаты отметили невозможность объективного и непредвзятого рассмотрения дела на фоне антироссийской истерии в стране.

    Защита капитана и боцмана судна намерена обжаловать вердикт, добавили в посольстве. Дипмиссия пообещала продолжить оказание всемерного содействия российским гражданам. Окружной суд Хельсинки ранее приговорил Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Финляндии приговорил капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей.

    В сентябре россиянин отказался признать вину в ходе судебного заседания.

    В январе финский суд запретил члену экипажа задержанного судна покидать страну.

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    5 ноября 2026, 23:54 • Новости дня
    Иран рассказал Путину о семи условиях открытия Ормузского пролива

    Резаи увязал открытие Ормузского пролива с семью условиями Ирана

    Иран рассказал Путину о семи условиях открытия Ормузского пролива
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал выполнение семи условий Тегерана со стороны США необходимым для открытия Ормузского пролива.

    «Конечно, я сообщил ему, что по части дипломатии мы передали США семь условий. До тех пор, пока Вашингтон не выполнит их, Ормузский пролив не откроется и никаких переговоров не состоится», – приводит слова Резаи РИА «Новости» со ссылкой на иранские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о прошедшей в Кремле встрече президента России с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана.

    Резаи заявил об обсуждении с президентом России региональной обстановки.

    Резаи передал Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

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    5 ноября 2026, 14:32 • Новости дня
    В Москве наладили производство коммунальных «пухососов»

    В Москве начали производить передовые коммунальные автомобили-пухососы

    В Москве наладили производство коммунальных «пухососов»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве начался выпуск передовых коммунальных автомобилей для уборки улиц, известных как «пухососы», сообщил министр правительства столицы Анатолий Гарбузов.

    «Можно сказать, что у нас есть самый передовой „пухосос“, который в том числе и уборщик улиц», – приводит слова Гарбузова РИА «Новости».

    Он отметил, что различные вариации и дополнения этого уборщика могут быть использованы под конкретные задачи, включая борьбу с тополиным пухом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о полном переводе парка столичной коммунальной техники на зимний режим эксплуатации.

    В августе делегация правительства Москвы во главе с мэром Сергеем Собяниным посетила производственные площадки завода «КамАЗ».

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    5 ноября 2026, 18:48 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России в результате удара беспилотными аппаратами в Черном море поразили сухогруз, перевозивший военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российские войска продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые используются для доставки Украине грузов военного назначения, сообщает Минобороны в Max.

    В четверг днем в результате удара в акватории Черного моря в 107 км юго-западнее Одессы был поражен сухогруз. Он доставлял на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы.

    В воскресенье ВС России поразили морское судно с военными грузами для ВСУ юго-западнее Одессы.

    В субботу Министерство обороны сообщило об ударе дронами по судну с военными грузами южнее Одессы.

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    5 ноября 2026, 17:53 • Новости дня
    ФСБ пресекла подготовку теракта в торговом центре «Мега-Адыгея-Кубань»
    ФСБ пресекла подготовку теракта в торговом центре «Мега-Адыгея-Кубань»
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управление ФСБ по Республике Адыгея возбудило уголовное дело в отношении местного жителя, который планировал совершить террористический акт в крупном торговом центре.

    Подозреваемым стал 20-летний житель аула Новая Адыгея. Молодой человек незаконно хранил взрывчатое вещество и собирался изготовить взрывное устройство для осуществления атаки, пишет ТАСС.

    «Ранее УФСБ России по республике задокументировало его причастность к подготовке террористического акта в торговом центре «Мега-Адыгея-Кубань», а также вовлечению жителей региона в деятельность международной террористической организации, запрещенной на территории России», – заявили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

    В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела о незаконном хранении взрывчатых веществ и незаконном изготовлении взрывных устройств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце житель Тамбова признался в подготовке взрывов автомобилей сотрудников оборонного предприятия по заданию украинских спецслужб.

    В начале октября сотрудники Управления ФСБ по Северной Осетии задержали готовившего теракт в участковом пункте полиции 19-летнего юношу.

    Летом ФСБ сообщила о предотвращении теракта против руководителя одного из новых российских регионов.

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    6 ноября 2026, 09:15 • Новости дня
    Маск отреагировал на претензии Киева по ситуации со Starlink

    Маск отреагировал на претензии Киева об ограничениях работы Starlink

    Маск отреагировал на претензии Киева по ситуации со Starlink
    @ REUTERS/Evan Vucci

    Tекст: Вера Басилая

    Американский бизнесмен Илон Маск ответил на критику Владимира Зеленского, назвав ошибкой отправку терминалов спутниковой связи Starlink на Украину.

    Маск сделал репост публикации в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), где отправка Киеву тысяч бесплатных терминалов Starlink и ежемесячная оплата их обслуживания на миллионы долларов названа ошибкой компании SpaceX, передает РИА «Новости».

    «То, что начиналось как доступ в интернет для гражданского населения, стало основой для автономных дронов-убийц. И теперь, если кто-то выступает против их использования в военных целях, его высмеивают в прессе», – говорится в посте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Илон Маск обвинил украинскую армию в обходе ограничений спутниковой системы.

    Военный эксперт Юрий Кнутов заявил о попытках Владимира Зеленского использовать решение американского предпринимателя для критики Дональда Трампа.

    Напомним, проблемы с работой Starlink украинская сторона зафиксировала 14 октября. Позднее там заявили о якобы восстановлении работы всех систем.

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    5 ноября 2026, 14:45 • Новости дня
    Объявлено об обязательном изучении русского языка в вузах

    Ямпольская объявила об обязательном изучении русского языка во всех вузах

    Объявлено об обязательном изучении русского языка в вузах
    @ Анастасия Петрова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Предмет «Русский язык как государственный» войдет в обязательную программу высшего образования, заявила советник президента Елена Ямпольская.

    Концепция новой дисциплины уже разработана, и в перспективе она станет частью образовательного ядра для студентов всех специальностей, передает РИА «Новости».

    «В перспективе данная дисциплина в соответствии с указаниями президента должна войти в состав так называемого «единого ядра» высшего образования», – сказала Ямпольская.

    Отвечая на вопрос агентства о любимой пословице, Ямпольская рассказала, что в повседневной жизни чаще всего использует пословицу «Глаза боятся, а руки делают». Советник президента подчеркнула, что этой фразой постоянно подбадривает авторские коллективы, работающие над созданием единой линейки государственных школьных учебников по русскому языку и литературе. Подготовить материалы необходимо в сжатые сроки для предотвращения выпуска из школ целого поколения детей без нужных знаний и эмоционального импульса.

    Отмечается, что семилетняя дочь Ямпольской также активно делится народными мудростями и применяет цитаты главы государства при детских конфликтах, повторяя: «Кто как обзывается, тот так и называется».

    Кроме того, Ямпольская высказалась о приближающемся 85-летии военного парада на Красной площади. Она напомнила о стойкости участников ноябрьского парада 1941 года в Москве и добавила, что силу духа русского народа переломить невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг советник президента России Елена Ямпольская сообщила о появлении тематического материала об отечественной разведке в новых учебниках по русскому языку.

    Ранее Ямпольская исключила возможность превращения молодежного сленга в новые языковые нормы. До этого она заявила об усталости российского общества от засилья чуждых иностранных слов в речи.

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    6 ноября 2026, 05:21 • Новости дня
    Трамп анонсировал охватывающее всю Европу соглашение по Украине

    Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине

    Трамп анонсировал охватывающее всю Европу соглашение по Украине
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке масштабного мирного соглашения, которое выйдет за рамки украинского конфликта и может затронуть всю Европу.

    «Это будет крупное соглашение, и оно затронет не только Украину. Оно будет очень масштабным. Оно коснется не только Украины, и я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что это будет «большое, прекрасное соглашение», от которого «все будут в восторге».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Во вторник спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о высокой оценке миротворческих усилий американского лидера в мире.

    В конце прошлого месяца Трамп заявил о приближении урегулирования украинского конфликта.

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    6 ноября 2026, 08:16 • Новости дня
    Яна Лантратова рассказала о встрече с Меланией Трамп
    Яна Лантратова рассказала о встрече с Меланией Трамп
    @ Sipa USA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и первая леди США Мелания Трамп обсудили важность гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.

    «Говорили о гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Поблагодарили первую леди за помощь в организации этого мероприятия и говорили о том, что эта миссия очень важная и нужная для людей», – цитирует Лантратову РИА «Новости».

    Мелания Трамп выразила надежду, что гуманитарная операция в Алешках приведет к установлению мира. Она подчеркнула, что стороны вместе могут создать нечто более прочное, чем временное перемирие, пишет РБК.

    Первая леди США рассказала, что участвовала в планировании гуманитарной операции на всех этапах, и уточнила, что Москва и Киев пришли к соглашению о проведении миссии 23 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лантратова сообщила о договоренности с украинским коллегой при посредничестве Мелании Трамп организовывать ежемесячные гуманитарные миссии в Алешки.

    Уполномоченный по правам человека в России назвала Владимира Путина и его команду условием осуществления этой миссии.

    Мелания Трамп сочла успешной завершившуюся миссию в Алешках.

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    5 ноября 2026, 19:31 • Новости дня
    Неизвестный застрелил семь человек в Турции

    IHA: В турецкой провинции Афьонкарахисар неизвестный застрелил семь человек

    Неизвестный застрелил семь человек в Турции
    @ Depo Photos/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жертвами вооруженного нападения в районе Ихсание турецкой провинции Афьонкарахисар стали семь человек, преступник скрылся на автомобиле.

    Тела пяти человек с огнестрельными ранениями нашли в двух автомобилях в деревнях Аязини и Кыйыр, передает ТАСС со ссылкой на агентство IHA. В ходе расследования выяснилось, что после этого убийца направился в другое место, где из помпового ружья застрелил еще двоих.

    Известно, что злоумышленник прибыл из другого города. Он скрылся на автомобиле красного цвета в направлении провинции Кютахья. Силы безопасности в соседних регионах приведены в состояние повышенной готовности.

    Жандармерия перекрыла въезды и выезды в населенных пунктах, где были совершены убийства. Власти проводят масштабную операцию по розыску и задержанию преступника, мотивы которого пока неизвестны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в испанском муниципалитете Эль-Эхидо неизвестный застрелил двух человек и тяжело ранил еще четверых. До этого двое вооруженных мужчин застрелили владельца бара и посетителя в испанской Севилье.

    В апреле прошлого года неизвестные открыли огонь по жителю Назрановского района Ингушетии и скрылись на автомобиле без номеров.

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