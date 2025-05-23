Домработница в Москве украла одежду и аксессуары Dior, Hermes и Chanel на 900 тыс. рублей

Домработница в Москве похитила брендовую одежду и аксессуары Dior, Hermes и Chanel на 900 тыс. рублей

Tекст: Мария Иванова

Домработница похитила у хозяйки квартиры в центре Москвы вещи от Dior, Hermes и Chanel на сумму почти 900 тыс. рублей, передает РИА Новости. Как сообщили в правоохранительных органах, неделю назад в полицию обратилась 39-летняя предпринимательница. Она рассказала, что при разборе гардероба в конце апреля обнаружила пропажу ряда люксовых вещей.

По словам источника агентства, среди украденного оказались лимитированный пиджак Bohemique, ремни Dior и Hermes, сумка Chanel, а также пуховик, соболиная шуба и парка. Общий ущерб оценивается почти в 900 тыс. рублей.

В результате расследования полиция установила, что преступление совершила 58-летняя домработница. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о краже, ей грозит до двух лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, актрису Евгению Соляных обкрадывала помощница по хозяйству в течение полутора лет. В Москве заподозрили домработницу в краже более 30 млн рублей.