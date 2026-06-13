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    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    14 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трамп демонтирует американскую империю

    Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.

    11 комментариев
    13 июня 2026, 10:37 • Новости дня

    Горничная в Москве при сбыте краденых часов представлялась бывшей женой лорда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жительница столицы, осужденная за кражу часов Rolex и других элитных брендов во время работы горничной, избежала колонии после пересмотра приговора по срокам давности.

    Горничная в Москве при сбыте краденых часов представлялась бывшей женой лорда, причинив своим хозяевам ущерб на сумму в шесть млн рублей, пишет РИА «Новости».

    Как говорится в материалах следствия, хозяйка квартиры через агентство наняла горничную для уборки и подготовки жилья к возвращению семьи из отпуска. Дождавшись отъезда хозяев, женщина опустошила комод в спальне, забрав мужские часы Rolex Submariner Hulk, женские Rolex DateJust, Cartier и Audemars Piguet Royal Oak Offshore Lady, а также крупную сумму наличных.

    Согласно открытым источникам, рыночная стоимость похищенных часов на момент преступления оценивалась от 4,5 млн до 6 млн рублей. После кражи горничная понесла аксессуары в ломбард, где, по словам менеджера, представилась бывшей женой английского лорда и уверяла, что часы принадлежали ей и покойному супругу. В материалах указано, что она несколько раз приходила в ломбард, закладывая, выкупая и обменивая дорогие часы.

    В какой-то момент женщина улетела в Армению и Турцию и несколько дней не появлялась в квартире, но продолжала ежедневно отправлять хозяйке отчеты в мессенджере о якобы выполненной уборке. За это время она получила оплату, а эти деньги суд первой инстанции счел мошенничеством. В суде горничная вину не признала и утверждала, что сдавала часы по просьбе хозяйки, а выручку вернула в комод, однако суд указал, что переписка и показания свидетелей этого не подтверждают.

    Первоначально женщину признали виновной в краже в особо крупном размере и мошенничестве, назначив пять лет колонии и штраф 100 тыс. рублей. Однако позже апелляционный суд исключил мошенничество из приговора и отменил наказание по этой статье, после чего осужденную освободили в связи с истечением сроков давности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Москвы домработница похитила у хозяйки квартиры одежду и аксессуары люксовых брендов почти на 900 тыс. рублей.

    Ранее в столице сотрудники МВД задержали двух женщин-курьеров, которые обманом вынудили 17-летнего москвича передать им деньги, ювелирные изделия и дорогие наручные часы более чем на 16 млн рублей.

    До этого пожилая москвичка стала жертвой телефонных мошенников и по их указаниям купила брендовые часы на 27,7 млн рублей для последующей передачи злоумышленникам.

    10 июня 2026, 13:06 • Новости дня
    За подрыв машины сотрудника НПП в Москве задержали двух подростков
    За подрыв машины сотрудника НПП в Москве задержали двух подростков
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве после взрыва автомобиля на улице Введенского, принадлежащего сотруднику научно-производственного предприятия, задержаны двое подростков, сообщили в Следственном комитете.

    На городской парковке 9 июня произошел взрыв машины сотрудника одного из научно-производственных предприятий, установлены подозреваемые, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    СК и ФСБ установили, что несовершеннолетняя девушка забрала взрывное устройство из тайника и передала его юноше. Он установил бомбу и GPS-трекер на транспортное средство. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне спецслужбы обезвредили подозрительный предмет под припаркованной на юго-западе столицы машиной.

    В тот же день при подрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб местный житель. Правоохранители начали розыск заложившего бомбу злоумышленника.

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    12 июня 2026, 20:27 • Новости дня
    В доме экс-министра госбезопасности ДНР Пинчука в Москве прогремел взрыв

    Tекст: Вера Басилая

    Взрыв произошел в доме экс-министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве, после того как курьер принес ему посылку, сообщили в правоохранительных органах.

    ЧП случилось в поселке Щапово в Новой Москве, передает ТАСС.

    «В Новой Москве в поселке Щапово курьер принес посылку бывшему министру госбезопасности ДНР Андрею Пинчуку, после чего произошел взрыв», – сообщил источник в правоохранительных органах.

    Жизни бывшего чиновника сейчас ничего не угрожает. По информации оперативных служб, сведений о пострадавших в результате инцидента пока не поступало.

    В марте 2024 года Андрей Пинчук заявил о неизбежной трансформации российской цивилизации из-за интеграции новых территорий.

    В феврале прошлого года курьер пронес взрывное устройство в московский жилой комплекс «Алые паруса» для покушения на главу Федерации бокса ДНР.

    На этой неделе подрыв взрывного устройства произошел в автомобиле BMW в Балашихе, в результате чего водитель получил несовместимые с жизнью ранения и скончался на месте.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    12 июня 2026, 23:15 • Новости дня
    Силами ПВО на подлете к Москве нейтрализованы два дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    На подлете к Москве уничтожены два дрона ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    В течение дня на подлете к Москве по состоянию на 19.40 силы ПВО уничтожили 25 дронов ВСУ. При этом в ночь на пятницу над Россией уничтожили 231 дрон ВСУ.


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    10 июня 2026, 17:55 • Новости дня
    Водитель насмерть сбил пятилетнего мальчика на западе Москвы

    Водитель иномарки насмерть сбил выбежавшего на дорогу ребенка на западе Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице легковой автомобиль совершил наезд на малолетнего ребенка, внезапно оказавшегося на проезжей части, спасти мальчика не удалось, сообщили в ГАИ.

    В Москве водитель легкового автомобиля насмерть сбил пятилетнего мальчика, который неожиданно выбежал на дорогу из-за припаркованных машин. Смертельная авария случилась на западе столицы.

    «По предварительным данным, на Староволынской улице во дворе дома 12, корпус 1 водитель автомобиля Skoda совершил наезд на 5-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. В результате произошедшего ребенок скончался в машине скорой помощи», – сообщили ТАСС в столичной Госавтоинспекции.

    Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и следственно-оперативная группа. В прокуратуре Западного административного округа отметили, что ведомство контролирует ход доследственной проверки и принятие процессуального решения по ее итогам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте на юго-востоке Москвы грузовик сбил двенадцатилетнюю девочку на тротуаре. В январе в Московской области 11-летний ребенок погиб под колесами иномарки во время катания с горки. Ранее в Новгородской области водитель эвакуатора насмерть задавил внезапно выбежавшего на дорогу четырехлетнего мальчика.

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    10 июня 2026, 12:08 • Новости дня
    Московская квартира Каспарова попала под запрет сделок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Элитная жилплощадь иностранного агента и шахматиста Гарри Каспарова стоимостью свыше 176 млн рублей оказалась заблокирована для проведения любых регистрационных действий.

    Недвижимость площадью 297 квадратных метров была оформлена в собственность пять лет назад, передает РИА «Новости».

    В начале июня текущего года приставы заблокировали возможность продажи или переоформления объекта. Аналогичная мера уже применялась к этому жилью в марте 2024 года.

    Ограничения напрямую связаны с тремя исполнительными производствами о взыскании неоплаченных административных штрафов. Каспаров систематически нарушал законодательство, отказываясь предоставлять уполномоченным органам необходимые сведения о своей деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2026 года правоохранительные органы объявили шахматиста в международный розыск по делу об оправдании терроризма.

    В декабре 2025 года Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал его по этой статье.

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    12 июня 2026, 06:54 • Новости дня
    ПВО сбила семь беспилотников на подлете к Москве
    ПВО сбила семь беспилотников на подлете к Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны перехватили семь беспилотников на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожено семь беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    На местах падения обломков беспилотников сейчас находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ПВО уничтожила на подлете к Москве 15 дронов ВСУ.

    В столичном аэропорту Жуковский вводили временные ограничения на прием и вылет самолетов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    10 июня 2026, 21:55 • Новости дня
    В Москве открыли мемориальную доску в честь историка Тарле
    В Москве открыли мемориальную доску в честь историка Тарле
    @ РВИО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду в столице на здании Дипломатической академии МГИМО Министерства иностранных дел России была открыта мемориальная доска в честь выдающегося историка Евгения Тарле.

    Памятная доска, выполненная в классическом стиле, установлена Российским военно-историческим обществом на фасаде дома, где ученый трудился с 1944 по 1955 годы, говорится в сообщении РВИО, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Скульптор Денис Стритович воплотил образ историка в момент выступления перед студентами.

    «На лекции Тарле было невозможно попасть. Туда не надо было заманивать студентов. Они заходили с другим курсом, с другим потоком, потому что это было невероятно интересно. Мы сегодня не можем посмотреть его лекцию – кинозаписи не сохранились. Но мы можем почитать его книги, которые читаются, как исторический роман. Я всех вас призываю: покупайте собрание сочинений Тарле», – заявил на церемонии открытия памятной доски помощник президента России и председатель РВИО Владимир Мединский.

    Впервые о планах открытия мемориальной доски, а также о первом современном переиздании полного собрания сочинений Тарле, включая ранее неизданные труды, было объявлено в прошлом году, который в историческом сообществе прошел под знаком памяти историка. Тогда же была учреждена премия имени Е. В. Тарле за выдающийся вклад в историческое просвещение. В 2026 году добавлена новая номинация «Премия Тарле. Учитель» для преподавателей истории, разрабатывающих и использующих лучшие практики преподавания предмета.

    Академик Евгений Тарле при жизни был признан классиком исторической науки, которому удавалось сочетать научность и увлекательность изложения. Он оставил после себя около 600 научных работ, охватывающих период от Средних веков до начала ХХ века.

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    11 июня 2026, 11:37 • Новости дня
    Блогера Хизу оштрафовали за брошенный на автопилоте автомобиль

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве полиция составила два административных протокола на известного блогера Хизри Запирова (Хиза), оставившего автомобиль с включенным автопилотом на проезжей части.

    Сотрудники правоохранительных органов привлекли к ответственности водителя, бросившего машину на оживленной столичной улице, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

    Мужчина включил систему автономного управления и отправился в магазин, в то время как транспортное средство продолжило движение, создавая аварийную ситуацию.

    На 29-летнего нарушителя составили два материала об административных правонарушениях.

    Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что нарушителем оказался блогер Хизри Запиров, известный в сети как Хиза. Ранее он уже имел проблемы с законом: в 2020 году его объявляли в розыск по делу о мошенничестве, а в 2022 году приговорили к лишению свободы.

    В 2025 году Запиров освободился условно-досрочно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года казанские автоинспекторы остановили управляемый через смартфон автомобиль без водителя.

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    11 июня 2026, 06:39 • Новости дня
    Гидрометцентр предупредил о жаре и дождях в Московском регионе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В длинные выходные жителей Москвы и Подмосковья ожидают температуры до 33 градусов тепла, которые будут сопровождаться кратковременными дождями и грозами, сообщила Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

    Жаркая погода продержится в Москве и области до субботы включительно, сказала Макарова, передает ТАСС.

    В воскресенье температура немного снизится, но останется комфортной – до 24 градусов.

    «12 июня ночью небольшая облачность, без осадков. В Москве 17-19 градусов, по области 14-19, ветер слабый. Днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. И температура в Москве 31-33 максимальная, а в области 28-33. С 13 числа погода будет меняться с приближением атмосферного фронта с запада», – отметила она.

    По словам эксперта, ночью возможны небольшие дожди, а днем 13 июня ожидается облачная с прояснениями погода, ливни, грозы и град. Температура в столице составит 26-28 градусов. Во второй половине дня, при прохождении фронта, ветер усилится до 11 м/с, с порывами до 17 м/с.

    В воскресенье, 14 июня, похолодает до 19-24 градусов, что близко к климатической норме. Аналогичные погодные условия сохранятся и 15 июня.

    Синоптик также подчеркнула, что 11 и 12 июня температурные показатели вплотную приблизятся к рекордам 1998 года, когда воздух прогревался до 31,3 и 30,8 градуса соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели синоптики спрогнозировали сохранение сильной жары в столичном регионе.

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    11 июня 2026, 02:33 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 14
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 14
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых в четверг на подлете к Москве БПЛА выросло до 14, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Четыре БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позднее мэр сообщил, что был сбит еще один беспилотник, летевший на Москву.

    На место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

    В столичном аэропорту Жуковский (Раменское) введены временные ограничения на прием и вылет самолетов, сообщила Росавиация в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг ПВО уничтожила девять летевших на Москву беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    10 июня 2026, 13:35 • Новости дня
    Фигурант дела об убийстве на Строгинском бульваре признал вину

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Один из соучастников нападения на женщину в столичной квартире раскаялся и раскрыл схему передачи похищенных ювелирных изделий, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

    Курьер, причастный к разбойному нападению в Москве, признал вину, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Его куратор при этом отказался давать показания. Двум фигурантам дела об убийстве женщины уже предъявлено обвинение в разбое.

    «Куратор воспользовался правом, предусмотренным законодательством, и отказался от дачи показаний. Курьер признал свою вину в инкриминируемом преступлении в полном объеме, выразил раскаяние и дал показания о том, что действовал по указанию куратора: забрал похищенные драгоценности у одного курьера и передал их другому лицу», – заявили в ведомстве.

    Следствие планирует обратиться в Тушинский районный суд с ходатайством об аресте обвиняемых. По данным правоохранителей, 13 марта злоумышленники под видом полицейских обманом проникли в квартиру на Строгинском бульваре.

    Находясь в помещении, 20-летний футболист клуба «Урал-2» Даниил Секач нанес хозяйке не менее двух ножевых ранений. От полученных травм москвичка скончалась, а нападавший похитил деньги и украшения.

    Секача отправили в следственный изолятор. Позднее правоохранители задержали двух курьеров и одного куратора, двое из которых помещены под стражу, а третий находится под домашним арестом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне правоохранительные органы задержали новых фигурантов этого дела. В апреле суд отправил в СИЗО другого координатора разбойного нападения.

    В марте Секач полностью признал свою вину.

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    10 июня 2026, 22:11 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

    Tекст: Антон Антонов

    На подлете к Москве сбит еще один беспилотный летательный аппарат, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Уничтожен еще один БПЛА», – сообщил Собянин в «Максе».

    К точке падения обломков оперативно прибыли профильные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили 203 украинских БПЛА.

    Вражеские дроны были ликвидированы в том числе в Московском регионе.

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    10 июня 2026, 18:06 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников

    Собянин: Средства ПВО сбили пять летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства противовоздушной обороны ликвидировали пять дронов, которые направлялись в сторону российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Уничтожены пять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в своем канале в Max.

    В начале мая Собянин сообщил о ликвидации восьми летевших к городу беспилотников.

    В марте Министерство обороны России уничтожило 91 украинский дрон за шесть часов.

    В первый день года аэропорты Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения из-за атак БПЛА.

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    11 июня 2026, 05:06 • Новости дня
    ПВО уничтожила на подлете к Москве дрон ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотник, летевший к Москве, сбит силами ПВО, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «Уничтожен один БПЛА», – сообщил Собянин в «Максе».

    В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    В столичном аэропорту Жуковский (Раменское) сняты временные ограничения на прием и вылет самолетов, сообщила Росавиация в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось о 14 сбитых на подлете к Москве в четверг БПЛА.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    10 июня 2026, 18:15 • Новости дня
    Мемориальную доску Илье Глазунову открыли в Москве

    Мемориальную доску народному художнику СССР Илье Глазунову открыли в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мемориальная доска памяти народного художника СССР Ильи Глазунова появилась на фасаде Российской академии живописи, ваяния и зодчества в столице к 95-летию со дня его рождения.

    Мемориальную доску народному художнику СССР Илье Глазунову открыли в Москве. Она установлена на здании Российской академии живописи, ваяния и зодчества (РАЖВиЗ), носящей его имя, на улице Мясницкой. Инициатором ее создания стал сын живописца – ректор учебного заведения и народный художник РФ Иван Глазунов, сообщили ТАСС в департаменте культуры столицы.

    «Не каждый художник становится эпохой, Илье Сергеевичу Глазунову это удалось. Здесь, в Москве, он создал галерею и академию, воспитал целую плеяду учеников и оставил наследие, которое продолжает жить прямо сейчас. Это не только произведения искусства – это сохраненная историческая память, уважение к национальным традициям и забота о культурном облике столицы, которую он искренне любил», – отметил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

    На памятном знаке выбита информация об истории здания. В частности, указано, что с 1843 по 1917 год здесь находилось Московское училище живописи, ваяния и зодчества, а в 1987 году Илья Глазунов основал академию.

    В рамках церемонии открытия также прошло награждение победителей первого международного художественного конкурса имени Глазунова «Вечная Россия. Вера. История. Мир». Конкурс направлен на поддержку художников, работающих с исторической темой, развитие академических традиций изобразительного искусства и открытие новых имен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая на территории российского посольства в Пхеньяне открыли мемориальную доску бывшему послу Александру Мацегоре.

    Ранее в Москве скончался академик Российской академии художеств Юрий Устинов. Незадолго до этого в галерее академии состоялось открытие итоговой выставки всероссийской акции «Портрет Героя».

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      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

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      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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