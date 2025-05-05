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Собянин объявил о новой индустриализации и росте производства в Москве
Столичные предприятия за последний год увеличили объемы выпуска высокотехнологичной продукции, что связано с возвращением производств и импортозамещением.
Москва в последние годы испытывает новую волну индустриализации, заявил мэр Сергей Собянин, передает РИА «Новости». По его словам, в столице растет промышленное и обрабатывающее производство, а общая доля высокотехнологичных производств, таких как электроника, компьютеры и сложные технологии, уже составляет почти треть всей промышленности в городе.
Собянин отметил: «За последние годы мы, по сути, видим современную новую индустриализацию Москвы. Помните, эти процессы, когда заводы уезжали от нас в другие регионы? Сегодня мы видим обратный процесс, потому что сегодня высокотехнологичное производство требует соответствующих кадров».
Мэр подчеркнул, что последний год стал особенно прорывным для Москвы благодаря крупным инвестициям в новые высокотехнологичные производства. Он добавил, что их запуск позволил существенно заменить импортные поставки оборудования и привел к скачку объемов производства на 100%. Собянин назвал такие темпы впечатляющими и отметил важность квалифицированных специалистов для столичной промышленности.
Ранее сообщалось, что доля Москвы в экономике России составляет более 20%, а за минувший год экономика города выросла на 5,5%.