Синоптик предложил москвичам открыть купальный сезон в выходные

Tекст: Мария Иванова

Жителям московского региона можно открывать купальный сезон уже в эти выходные, передает РИА «Новости». По словам Тишковцf, температура воды в Москве-реке у Звенигорода уже достигла плюс 18 градусов, а в ближайшие дни прогнозируется дальнейшее потепление.

Тишковец отметил: «В предстоящие выходные жителям столичного региона можно открывать купальный сезон. Температура воды в реках и озерах достигнет нижнего предела комфорта: плюс 18-20 градусов». Он добавил, что ночи будут теплыми – не ниже плюс десяти-15 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 25-30 градусов, а в понедельник ожидается впервые в сезоне более плюс 30 градусов.

Температура воды в Подмосковье в эти дни будет примерно такой же, как на курортах в Туапсе, Евпатории, Анапе, Геленджике и Сочи. В то же время синоптик подчеркнул, что взрослым находиться в воде пока рекомендуется не дольше шести-11 минут, а детям – не более трех минут.

Отметим, однако, что теплая зима и необычно жаркая весна привели к массовому появлению личинок плоских червей, вызывающих церкариоз, в водоемах на территории России.

Ранее сообщалось что жители Московского региона во второй половине недели ощутят дневное потепление до 25-29 градусов, что на два-три градуса выше климатической нормы.