Онищенко объяснил всплеск церкариоза в России

Онищенко объяснил всплеск церкариоза теплыми зимой и весной

Tекст: Мария Иванова

Причиной появления личинок в водоемах России, способных вызывать церкариоз, стала аномально теплая зима и весна, сообщил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве.

По словам специалиста, теплая погода позволила простейшим организмам пережить холодный сезон, в результате чего увеличилось количество паразитов, передает ТАСС.

Онищенко подчеркнул: «Церкариоз – это именно паразитарное заболевание. А паразиты – это, прежде всего, плоские черви, и вот церкариоз вызывается плавающими личинками». Он объяснил, что при купании в водоемах с такими личинками черви проникают через кожу, вызывая зуд и другие неприятные симптомы.

Жители Нижнего Новгорода и Ханты-Мансийского автономного округа ранее жаловались на волдыри, пятна и повышение температуры после купания. В отдельных случаях заражение может привести к анафилактическому шоку. Эксперт предупредил, что особенно опасны водоемы с водоплавающими птицами, так как именно они переносят этих паразитов.

После купания в открытых водоемах Онищенко советует тщательно вытираться полотенцем и, если возможно, обмываться чистой водопроводной водой. Такой подход может снизить риск заражения церкариозом.

Ранее Геннадий Онищенко предупредил о возможном появлении тигровых комаров в России.

Между тем синоптики заявили об опасном уровне ультрафиолета в Москве.

Онищенко также отметил возможность ввоза холеры на территорию России, в том числе с Турции, в связи с активизацией циркуляции инфекции после катастроф.