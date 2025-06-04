Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют крупные и хорошо вооруженные подразделения внутри нацгвардии Украины, которые являются частными армиями и могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
Онищенко объяснил всплеск церкариоза в России
Онищенко объяснил всплеск церкариоза теплыми зимой и весной
Теплая зима и необычно жаркая весна привели к массовому появлению личинок плоских червей, вызывающих церкариоз, в водоемах на территории России.
Причиной появления личинок в водоемах России, способных вызывать церкариоз, стала аномально теплая зима и весна, сообщил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве.
По словам специалиста, теплая погода позволила простейшим организмам пережить холодный сезон, в результате чего увеличилось количество паразитов, передает ТАСС.
Онищенко подчеркнул: «Церкариоз – это именно паразитарное заболевание. А паразиты – это, прежде всего, плоские черви, и вот церкариоз вызывается плавающими личинками». Он объяснил, что при купании в водоемах с такими личинками черви проникают через кожу, вызывая зуд и другие неприятные симптомы.
Жители Нижнего Новгорода и Ханты-Мансийского автономного округа ранее жаловались на волдыри, пятна и повышение температуры после купания. В отдельных случаях заражение может привести к анафилактическому шоку. Эксперт предупредил, что особенно опасны водоемы с водоплавающими птицами, так как именно они переносят этих паразитов.
После купания в открытых водоемах Онищенко советует тщательно вытираться полотенцем и, если возможно, обмываться чистой водопроводной водой. Такой подход может снизить риск заражения церкариозом.
Ранее Геннадий Онищенко предупредил о возможном появлении тигровых комаров в России.
Между тем синоптики заявили об опасном уровне ультрафиолета в Москве.
Онищенко также отметил возможность ввоза холеры на территорию России, в том числе с Турции, в связи с активизацией циркуляции инфекции после катастроф.