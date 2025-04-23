Онищенко заявил о риске завоза холеры из Турции

Онищенко допустил возможность ввоза холеры в Россию с территории Турции

Tекст: Мария Иванова

Возможность завоза холеры в Россию, в том числе из Турции, допустил академик РАН Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

На пресс-конференции он отметил: «Завоз [холеры] в нашу страну возможен, но ничего там страшного нет. Просто нужно быть [осторожнее]. Кстати, из Турции вы точно можете привезти холеру, это я вам с гарантией говорю. Поэтому лучше не ехать туда».

По словам Онищенко, за последние годы циркуляция холеры стала активнее, поскольку вспышки инфекции часто происходят после техногенных или природных катастроф, ухудшающих условия жизни. Академик подчеркнул, что при возникновении угрозы профильные российские ведомства смогут оперативно отреагировать, поэтому причин для паники нет.

Холера – опасная инфекционная болезнь, которая передается через зараженную воду или пищу. По данным Всемирной организации здравоохранения, в марте 2025 года в мире было зарегистрировано почти 33 тыс. случаев заболевания холерой и более 500 смертей от нее.

Ранее в городе Увира на востоке ДР Конго госпитализировали как минимум 40 военных из-за вспышки холеры, иольница оказалась переполнена, новых пациентов пришлось размещать прямо на земле.

В начале года в Красноярском крае у женщины, вернувшейся из Таиланда, выявили инфекцию, вызванную холероподобным вибрионом, предположительно после употребления сырых устриц.

Между тем Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что распространение оспы обезьян остается чрезвычайной ситуацией в мировом здравоохранении.