Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.2 комментария
Вспышка холеры зафиксирована среди солдат на востоке Конго
Actualite сообщило о госпитализации 40 военных из-за вспышки холеры в ДР Конго
В городе Увира на востоке ДР Конго госпитализировано как минимум 40 военных из-за вспышки холеры, больница переполнена, новых пациентов приходится размещать прямо на земле, сообщил местный портал Actualite.
В городе Увира, расположенном в провинции Южное Киву, госпитализированы более 40 солдат. Медицинские учреждения перегружены: из-за нехватки мест новоприбывшие пациенты вынуждены лежать на земле в ожидании помощи, передает ТАСС.
Местные медицинские работники отмечают, что поток пациентов не прекращается. Ситуация усугубилась из-за недавних столкновений армии с повстанцами, что увеличило количество раненых и дополнительных нагрузок на медицинскую инфраструктуру. Обстановка еще более осложнилась после того, как гуманитарные организации, такие как «Врачи без границ», из соображений безопасности вывели свой персонал из Увиры.
Ранее, 24 февраля, сообщалось о вспышке холеры в лагере миротворческого контингента ООН – МООНСДРК. Обострение ситуации в ДР Конго началось в конце 2021 года с возобновления наступления отрядами «Движения 23 марта» на востоке страны. Повстанцам удалось захватить контроль над городами и поселениями в провинции Северное Киву, включая столицы регионов Гома и Букаву.
Роспотребнадзор РФ контролирует ситуацию в Конго из-за риска утечек опасных патогенов из лабораторий, находящихся в зоне вооруженного конфликта, вследствие перебоев с электроэнергией.