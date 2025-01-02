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В Красноярском крае выявили холероподобную инфекцию
Женщина из Красноярского края заболела холероподобной инфекцией
В Красноярском крае у женщины, вернувшейся из Таиланда, выявили инфекцию, вызванную холероподобным вибрионом. Она предположительно заразилась после употребления сырых устриц.
Случай острой кишечной инфекции, вызванной холероподобным вибрионом, был зарегистрирован в Красноярском крае, сообщает РИА «Новости». Инфекция была выявлена у женщины, недавно вернувшейся из Таиланда, где она отдыхала на острове Пхукет с 14 по 26 декабря. По данным Роспотребнадзора, она употребляла сырые устрицы, что могло стать причиной заболевания.
После возвращения домой женщина начала испытывать симптомы инфекции. В результате Роспотребнадзор провел дезинфекцию самолета, на котором она прилетела, и организовал противоэпидемические мероприятия. Круг контактировавших с ней лиц был установлен, и они находятся под медицинским наблюдением.
В настоящий момент заболевшая уже выписана из инфекционного стационара, сообщили в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор заявил о стабильной ситуации с заболеваемостью холерой в России и отсутствии эпидемиологической угрозы. В Херсоне зафиксировали вспышку этого заболевания. Глава Каховского округа сообщил о попытках Украины скрыть случаи холеры среди военнослужащих Вооруженных сил Украины.