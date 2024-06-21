Политические и бизнес-интересы США вошли в жесткий клинч, нарушая идиллию двухпартийного консенсуса. Политика и бизнес в США уже не идут стройно рука об руку. И таких историй будет все больше.4 комментария
В Херсоне зафиксировали вспышку холеры
В Херсоне зафиксировали вспышку холеры среди военных и гражданского населения
В Херсоне зафиксировали вспышку холеры, есть погибшие, сообщили в пророссийском подполье города.
Как сообщил источник РИА «Новости», в Херсоне вспышка холеры, около 100 человек уже в больницах, 12 скончались. Участник сопротивления добавил, что заболели преимущественно военные, но уже фиксируются случаи заражения гражданских ли.
Он уточнил, что киевские власти боятся паники, поэтому выдают выявленные случаи заболевания за брюшной тиф.
Ранее министр здравоохранения страны Виктор Ляшко заявил, что вспышки кишечных инфекций, холеры и ботулизма могут произойти на Украине из-за продолжительных отключений света.