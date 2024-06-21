В Херсоне зафиксировали вспышку холеры среди военных и гражданского населения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник РИА «Новости», в Херсоне вспышка холеры, около 100 человек уже в больницах, 12 скончались. Участник сопротивления добавил, что заболели преимущественно военные, но уже фиксируются случаи заражения гражданских ли.

Он уточнил, что киевские власти боятся паники, поэтому выдают выявленные случаи заболевания за брюшной тиф.

Ранее министр здравоохранения страны Виктор Ляшко заявил, что вспышки кишечных инфекций, холеры и ботулизма могут произойти на Украине из-за продолжительных отключений света.