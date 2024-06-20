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На Украине из-за отключений света спрогнозировали вспышки холеры и ботулизма
Вспышки кишечных инфекций, холеры и ботулизма могут произойти на Украине из-за продолжительных отключений света, заявил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.
По его словам, сейчас украинцам из-за перебоев с электричеством угрожают те инфекционные болезни, которые могут передаваться при несоблюдении банальных норм гигиены, то есть гепатиты, холера и ботулизм, хотя пока таких случаев не зафиксировано, передает ТАСС.
Ляшко добавил, что когда отключают электричество, часто останавливается водоснабжение, а его возобновление может приводить к тому, что водный путь передачи инфекционных проб может выйти на первое место.
Ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что до конца июля на Украине решено ужесточить графики отключения электроснабжения в связи с особенностями ремонта на энергоблоках АЭС.