На Украине из-за отключений света спрогнозировали вспышки холеры и ботулизма

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, сейчас украинцам из-за перебоев с электричеством угрожают те инфекционные болезни, которые могут передаваться при несоблюдении банальных норм гигиены, то есть гепатиты, холера и ботулизм, хотя пока таких случаев не зафиксировано, передает ТАСС.

Ляшко добавил, что когда отключают электричество, часто останавливается водоснабжение, а его возобновление может приводить к тому, что водный путь передачи инфекционных проб может выйти на первое место.

Ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что до конца июля на Украине решено ужесточить графики отключения электроснабжения в связи с особенностями ремонта на энергоблоках АЭС.