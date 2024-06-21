  • Новость часаЗахарова назвала слова Кулебы о втором саммите по Украине планами «для нового позора»
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Европа накренилась вправо

    И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский контракт на поставку СПГ ломает двухпартийный консенсус в США

    Политические и бизнес-интересы США вошли в жесткий клинч, нарушая идиллию двухпартийного консенсуса. Политика и бизнес в США уже не идут стройно рука об руку. И таких историй будет все больше.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Путь от мифической Евроатлантики к безопасной Евразии

    Прежняя система международной безопасности была создана по итогам Второй мировой войны. Возникает вопрос: обязательно ли надо пройти еще одну мировую войну, чтобы выработать новые правила, или еще можно остановиться на подступах к ней?

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    21 июня 2024, 12:36 • Новости дня

    Роспотребнадзор заявил о стабильной ситуации с заболеваемостью холерой

    Роспотребнадзор заявил о стабильной ситуации с заболеваемостью холерой в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В стране стабильная ситуация с заболеваемостью холерой, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, комментируя информацию о вспышке этой болезни на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

    В России ситуация с заболеваемостью холерой стабильная, есть готовность к выявлению вспышек этой болезни и к соответствующему реагированию, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Все необходимые меры для недопущения распространения холеры приняты еще в марте – апреле 2024 года.

    Также Роспотребнадзор запросил у Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтверждение данных о вспышке холеры на контролируемой киевским режимом части Херсонской области.

    Ранее пророссийское подполье заявило, что в Херсоне выявили вспышку холеры, есть погибшие.

    21 июня 2024, 00:52 • Новости дня
    Актер Леонид Гусаров погиб в ходе СВО
    Актер Леонид Гусаров погиб в ходе СВО
    @ t.me/zhdshi1

    Tекст: Антон Антонов

    Выполняя боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине, погиб актер Леонид Гусаров, сообщила Жуковская детская школа искусств № 1, где он преподавал театральное мастерство.

    Гусаров в качестве добровольца принимал участие в СВО с августа 2023 года, сообщает Жуковская детская школа искусств № 1 в соцсети «ВКонтакте».

    Гусаров родился в Ангарске, работал в омском театре «Галерка», в Нижегородском театре комедии. В 2012 году переехал в подмосковный город Жуковский, начал сотрудничать с театром «Стрела» и работать в школе искусств. Снимался в сериале «Последний мент», хорроре «Споры» и драме Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», пишет «Российская газета».


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    20 июня 2024, 22:16 • Новости дня
    В Конгрессе США не исключили отправки на Украину американских военных

    Конгрессмен США Джеффрис заявил о возможной отправке на Украину американских военных

    В Конгрессе США не исключили отправки на Украину американских военных
    @ DoD/Spc. Kristina L. Gupton/U.S. Army

    Tекст: Антон Антонов

    США «не могут позволить Украине пасть», возможно, придется отправить туда американских военных, заявил лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис.

    Как подчеркнул Джеффрис, говоря о недопустимости «падения» Украины, если «это произойдет», то «существует значительная вероятность», что США «придется вмешаться» в конфликт «военнослужащими», передает «Интерфакс» со ссылкой на CBS News.

    Напомним, администрация США не раз заявляла, что не будет отправлять на Украину свои войска для участия в боевых действиях. В июне советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не планируют направлять на Украину солдат, военных советников или инструкторов для обучения ВСУ.

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    20 июня 2024, 21:30 • Новости дня
    Путин заявил, что Запад поменяет Зеленского в следующем году
    Путин заявил, что Запад поменяет Зеленского в следующем году
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад планирует повесить на украинского лидера Владимира Зеленского все непопулярные решения, после чего заменить его, это может произойти в следующем году, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме.

    «На Западе не хотят его (Зеленского) сейчас менять – время не подошло. Это, мне кажется, очевидно для любого человека. На него повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста, и все. А потом поменяют. Я думаю, что это будет где-то в первой половине следующего года», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее в российской разведке назвали «преемника» Зеленского.

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    21 июня 2024, 02:24 • Новости дня
    Госдеп заявил, что Украина «станет членом НАТО»

    Пресс-секретарь Госдепа Миллер выразил уверенность во вступлении Украины в НАТО

    Госдеп заявил, что Украина «станет членом НАТО»
    @ The Presidential Office Ukraine/Poolfoto Sven Simon/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США дали ясно понять, что Украина станет членом НАТО, заявил пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер.

    Миллер выразил уверенность, что «будущее Украины в НАТО». Однако срок, который может потребоваться Украине, чтобы стать членом альянса, Миллер не назвал, передает РИА «Новости».

    Неделю назад глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в НАТО нет намерения проводить расширение в ближайшем будущем.

    Напомним, американский президент Джо Байден заявил, что Украина может остаться вне НАТО.

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    21 июня 2024, 08:52 • Новости дня
    Кулеба придумал формат участия России в саммите по Украине

    Кулеба рассказал, в каком формате Россия сможет участвовать в новом саммите по Украине

    Кулеба придумал формат участия России в саммите по Украине
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Представители России смогут участвовать во втором саммите по Украине по формату Черноморской зерновой инициативы, выразил мнение глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

    По его словам, в ходе переговоров по Черноморской зерновой инициативе Украина вела переговоры с Турцией и ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией, такой формат подходит и к вопросу нового саммита по Украине, передает РИА «Новости».

    Кулеба также добавил, что Киев настроен на проведение следующего саммита мира в одной из стран Глобального Юга – не только в Саудовской Аравии.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что киевско-натовское мероприятие в Швейцарии закончилось для его организаторов провалом.

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    20 июня 2024, 20:36 • Новости дня
    Путин исключил вывод российских войск для начала переговоров с Украиной
    Путин исключил вывод российских войск для начала переговоров с Украиной
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мирные переговоры с Украиной невозможны, пока Киев связывает их начало с выводом российских войск, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме.

    «Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то, судя по всему, этого никогда и не случится, потому что киевский режим не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с Конституцией Украины», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин допустил изменение предложений России по Украине.

    Коментарии (23)
    21 июня 2024, 10:12 • Новости дня
    Вторая серия взрывов раздалась в Харькове
    Вторая серия взрывов раздалась в Харькове
    @ SERGEY KOZLOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Новые взрывы прогремели в Харькове, объявлена воздушная тревога, сообщило издание «Общественное. Новости».

    Издание пишет, что в Харьковской, а также в Николаевской области звучит воздушная тревога. По данным СМИ, взрывы прогремели за пределами Харькова, передает ТАСС.

    Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове.

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    21 июня 2024, 06:57 • Новости дня
    В Сенате США призвали объявить Россию «спонсором терроризма»

    Сенаторы США Грэм и Блюменталь призвали объявить Россию «спонсором терроризма»

    В Сенате США призвали объявить Россию «спонсором терроризма»
    @ Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сенаторы США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь заявили, что Россию нужно включить в американский список «стран – спонсоров терроризма».

    Как утверждает Блюменталь, Россия «заслуживает» включения в «эту небольшую избранную группу совершающих жестокости убийц». Его коллега полагает, что такой шаг даст «моральное ускорение» Киеву, и призывает Сенат внести на рассмотрение соответствующий проект закона, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что действия России на Украине не позволяют назвать ее страной – спонсором терроризма. В Госдепе заявили, что эффект от такого шага совпадал бы с эффектом от уже введенных санкций.

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    21 июня 2024, 07:45 • Новости дня
    Российская система ПВО сбила за ночь 114 беспилотников ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО ночью ликвидировала 114 украинских беспилотников и шесть безэкипажных катеров, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО уничтожила 70 дронов над территорией Крыма и над акваторией Черного моря, 43 – над территорией Краснодарского края и один БПЛА был сбит над территорией Волгоградской области.

    Кроме того, морская авиация Черноморского флота в северо-западной части Черного моря ликвидировала шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.

    Напомним, оперативный штаб сообщал, что несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских БПЛА, пострадали четыре человека.

    Коментарии (47)
    21 июня 2024, 09:38 • Новости дня
    Володин привел пять причин желания США и ЕС избавиться от Зеленского

    Спикер Госдумы Володин привел пять причин желания США и ЕС избавиться от Зеленского

    Володин привел пять причин желания США и ЕС избавиться от Зеленского
    @ Марат Абулхатин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом и Евросоюз решили избавиться от президента Украины Владимира Зеленского в связи с тем, что вклад Запада в киевское правительство не оправдал вложений, выразил мнение спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он указал, что одной из причин желания Запада убрать Зеленского является низкий уровень поддержки среди украинцев, ожидания США и ЕС не оправдались.

    Также Володин добавил, что рейтинг Зеленского в мае опустился до 17%, что произошло из-за планов снизить возраст мобилизации до 18 лет, экономических проблем и поражений на фронте. Третьей причиной является его официальная нелегитимность – срок его полномочий истек.

    Спикер Госдумы отметил, что еще одним фактором в избавлении от Зеленского являются неудачи киевского режима на поле боя, а поставки западного оружия не помогают.

    Кроме того, Володин заметил, что страна является банкротом – по итогам 2023 года госдолг Украины достиг 80% ВВП. На данный момент Киев не сумел договориться о реструктуризации долга в размере 20 млрд долларов.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что Запад планирует повесить на Владимира Зеленского все непопулярные решения, после чего заменить его. По мнению российского лидера, это может произойти в следующем году.

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    21 июня 2024, 11:48 • Новости дня
    Захарова назвала слова Кулебы о втором саммите по Украине планами «для нового позора»

    Захарова посоветовала Кулебе поработать над причинами провала саммита по Украине в Швейцарии

    Захарова назвала слова Кулебы о втором саммите по Украине планами «для нового позора»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Прежде чем планировать очередной повод для нового позора, украинскому министру иностранных дел надо было бы поработать над прежними, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее Дмитрий Кулеба допустил, что Россия сможет участвовать во втором саммите по Украине по формату Черноморской зерновой инициативы.

    «Надо обладать большим талантом, чтобы при таких ресурсах и возможностях провалить конференцию, которую сами же и инициировали. И это, по сути, при неограниченном кредите со стороны Запада», – отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Прежде чем планировать очередной повод для нового позора, Кулебе надо было бы поработать над прежними», – подчеркнула дипломат.

    Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, в каком формате Россия сможет участвовать в новом саммите по Украине. Он предложил обратиться к опыту переговоров по Черноморской зерновой инициативе. «Тогда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией. Соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и Россией», – уточнил Кулеба.

    По его словам, Киев настроен на проведение следующего саммита в одной из стран Глобального Юга. «Рассматривается не только Саудовская Аравия. […] И здесь есть несколько игроков, которые проявляют интерес к его проведению», – добавил глава украинского МИД.

    Напомним, в минувшие выходные проходила конференция в швейцарском Бюргенштоке, которая, как писала газета ВЗГЛЯД, завершилась для ее организаторов провалом. Россию на саммит не пригласили. Изначально итоговый документ конференции поддержали 80 из 91 страны-участницы, однако позже стало известно, что Ирак и Иордания были добавлены в список по ошибке из-за «проблемы координации», а Руанда и вовсе отозвала свою подпись. Политолог Владимир Скачко объяснил причины такого решения. 

    Владимир Путин накануне заявил, что не имеет значения, где состоятся мирные переговоры России и Украины, но в любом случае российские предложения известны. « Мы-то за и никогда от этого не отказывались. Но не на основе каких-то эфемерных форм, а на основе тех договоренностей – я еще раз хочу это повторить, – которые были достигнуты в ходе непростых переговоров, почти полуторамесячных переговоров в Стамбуле и Минске. Вот на этой базе мы готовы продолжать наш диалог с украинской стороной. А где они состоятся, это не имеет значения», – цитирует президента сайт Кремля.

    По его словам, это может произойти «хоть завтра». Условия России по урегулированию конфликта будут меняться в зависимости от ситуации на фронте, предупредил российский лидер. «Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то, судя по всему, это никогда и не случится», – сказал президент.

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    20 июня 2024, 19:28 • Новости дня
    Путин назвал предсказуемой реакцию Запада на его предложение по Украине
    Путин назвал предсказуемой реакцию Запада на его предложение по Украине
    @ Minh Hoang/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции во Вьетнаме, что реакция западных политиков на его предложение по мирному урегулированию украинского конфликта была ожидаемой.

    «Что касается реакции наших западных так называемых партнеров. Вы сказали, что я, видимо, не ждал – нет, как раз наоборот, я как раз и ожидал именно такой реакции на первом этапе», – приводит РИА «Новости» слова российского лидера.

    Время покажет, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, однако все зависит от обстановки на земле, добавил Путин. Глава государства отметил, что здравомыслящие политики, желающие прекращения конфликта в центре Европы, задумаются над его мирными инициативами.

    «И думаю, что некоторые здравомыслящие политики еще задумаются о том, являются ли сделанные мною предложения реалистичными, объективными и соответствующими интересам договаривающихся сторон и всей Европы в том числе, если она действительно хочет прекращения конфликта в центре Европы», – сказал Путин.

    На прошлой неделе Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что при отказе от мирной инициативы Путина условия заключения мира для Украины станут более сложными и жесткими.

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    21 июня 2024, 11:27 • Новости дня
    США разрешили Украине наносить удары вглубь России американским оружием

    Politico: США разрешили Украине нанести удар внутри России «где угодно»

    США разрешили Украине наносить удары вглубь России американским оружием
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    США разрешили Украине использовать американское дальнобойное оружие для поражения любых российских сил, атакующих из-за границы, а не только тех, которые находятся в районе Харькова, сообщило издание Politico.

    Украина как минимум один раз использовала американское оружие для нанесения удара по Белгороду, но киевские и европейские чиновники потребовали от Вашингтона разрешить ВСУ бить по любой точке России, пишет Politico.

    Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил PBS, что договор об ударах американским оружием по России распространяется на «любое место, где российские войска пересекают границу с Украиной». По его словам, «дело не в географии», а в том, чтобы «позволить Киеву нанести ответный удар по силам, которые наносят удары по Украине из-за границы».

    По словам двух чиновников США, разрешение ВСУ наносить удары внутри России в ответ на ответный огонь из любой точки через границу не является сдвигом в политике с момента принятия так называемого харьковского решения, когда Вашингтон ограничил удары только Харьковской областью из-за наступления на этом направлении российских сил.

    Между тем формулировки Салливана заметно отличаются от заявлений о «недопущении дальних ударов внутри России», отмечает издание.

    Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что ВСУ не могут использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России.

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    20 июня 2024, 19:36 • Новости дня
    Путин допустил изменение предложений России по Украине

    Путин допустил изменение предложений России по урегулированию на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложения России по урегулированию украинского конфликта могут измениться, на это будет влиять ситуация на земле, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме.

    «Наверняка что-то будет меняться, в том числе будут меняться и наши условия (урегулирования конфликта на Украине) в зависимости от ситуации на земле», – сказал глава государства журналистам, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин назвал предсказуемой реакцию Запада на его предложение по Украине.

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    21 июня 2024, 11:22 • Новости дня
    В Херсоне зафиксировали вспышку холеры

    В Херсоне зафиксировали вспышку холеры среди военных и гражданского населения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Херсоне зафиксировали вспышку холеры, есть погибшие, сообщили в пророссийском подполье города.

    Как сообщил источник РИА «Новости», в Херсоне вспышка холеры, около 100 человек уже в больницах, 12 скончались. Участник сопротивления добавил, что заболели преимущественно военные, но уже фиксируются случаи заражения гражданских ли.

    Он уточнил, что киевские власти боятся паники, поэтому выдают выявленные случаи заболевания за брюшной тиф.

    Ранее министр здравоохранения страны Виктор Ляшко заявил, что вспышки кишечных инфекций, холеры и ботулизма могут произойти на Украине из-за продолжительных отключений света.

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