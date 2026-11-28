Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Состояние третьего пациента с оспой обезьян в Петербурге признали стабильным
Состояние третьего больного оспой обезьян в Петербурге оценили как стабильное
Состояние третьего пациента с оспой обезьян в Петербурге стабильное, сообщили в Клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина.
«Состояние стабильное», – рассказал представитель больницы агентству ТАСС.
О выявлении нового случая заболевания оспой обезьян в Петербурге сообщили 27 ноября в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по городу и Ленинградской области. Заболевший вернулся из туристической поездки. Ведомство проводит санитарно-эпидемиологическое расследование.
26 ноября управление сообщало о выявлении двух случаев заболевания оспой обезьян. Заболевших госпитализировали, врачи также оценивают их состояние как стабильное. В экстренных службах сообщили, что у пациентов подтвержденный диагноз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу академик РАН Геннадий Онищенко назвал основными симптомами оспы обезьян температуру, головные и мышечные боли, головокружение, рвоту и сыпь.
В пятницу в Петербурге выявили очередной случай заболевания оспой обезьян у местного жителя.
В четверг управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области сообщило о госпитализации двух человек с подозрением на оспу обезьян.