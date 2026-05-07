В Минздраве захотели добавить в диспансеризацию тест для скрининга рака легких
Программу профилактических медицинских осмотров планируют дополнить современным методом лучевой диагностики для раннего выявления злокачественных новообразований грудной клетки.
Инициативу о расширении скрининга для пациентов с риском развития онкологии сейчас рассматривают в профильном ведомстве, пишут «Ведомости».
Перед массовым внедрением низкодозной компьютерной томографии специалистам предстоит определить возрастные рамки, периодичность обследований и критерии риска. В настоящий момент лучевая диагностика проводится исключительно на втором этапе осмотров по назначению врача.
Принятие новых правил позволит перенести процедуру на первый этап диспансеризации. «Уже включенная в программу профосмотров флюорография не позволяет обнаружить злокачественные опухоли на первой и второй стадиях», – заявила президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова. Сегодня врачи выявляют на ранних этапах менее четверти случаев заболевания, при этом выживаемость в таких ситуациях превышает 50%.
Традиционные рентгеновские снимки дают плоское изображение, из-за чего небольшие образования часто скрываются за ребрами или сосудами. Томограф работает иначе, послойно сканируя весь объем органа и обнаруживая скрытые очаги.
Специалисты подчеркивают, что в группу риска входят курильщики и люди с хроническими воспалительными процессами дыхательных путей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав утвердил порядок проведения скринингов на онкологические заболевания при диспансеризации
Главный онколог ведомства Андрей Каприн напомнил о доступности семи бесплатных обследований для граждан.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о рекордном выявлении злокачественных новообразований на ранних стадиях.