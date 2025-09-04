Мурашко сообщил о рекордном выявлении рака на ранних стадиях

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, «нам удалось обеспечить прорывные результаты и закрепить положительные тренды в области онкологии: выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях достигло самого высокого показателя за все предыдущие годы – почти 61,5%», передает РИА «Новости».

Мурашко рассказал, что только в 2024 году в России было выявлено 715 тыс. новых случаев злокачественных новообразований. Министр добавил, что сейчас у онкологов под диспансерным наблюдением находятся более 4,4 млн граждан.

В апреле девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил создание в России уникального препарата от рака, который не имеет аналогов в мире. Российский препарат «Афотид» для лечения рака, не имеющий аналогов, проходит клинические испытания в семи центрах.