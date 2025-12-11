Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.16 комментариев
Аэропорты Владикавказа, Грозного, Магаса и Махачкалы ввели временные ограничения
Представитель Росавиации сообщил о временных ограничениях полетов в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Махачкалы.
«Аэропорты Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Магаса и Махачкалы (Уйташ): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.
Напомним, ранее столичные аэропорты Внуково и Домодедово приостановили полеты. До этого аэропорты Ярославля, Тамбова и Иваново ввели временные ограничения полетов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское Минобороны доложило о ликвидации 37 дронов ВСУ за три вечерних часа среды.