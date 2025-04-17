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    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Существование Украины как государства станет невозможным

    У Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически.

    23 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем опасно неоязычество

    Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.

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    17 апреля 2025, 07:14 • Новости дня

    В России создали уникальный препарат от рака

    Девятый арбитражный суд подтвердил создание в России лекарства от рака без аналогов

    Tекст: Александра Юдина

    Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил создание в России уникального препарата от рака, который не имеет аналогов в мире. Российский препарат «Афотид» для лечения рака, не имеющий аналогов, проходит клинические испытания в семи центрах.

    Документы, поступившие в распоряжение суда, свидетельствуют, что «Афотид» уже используется на добровольцах, а его безопасность подтверждена документами, передает РИА «Новости».

    Суд рассмотрел апелляционную жалобу и учел, что в результате исполнения контракта был разработан препарат, позволяющий лечить онкологические заболевания на любой стадии. Клинические исследования «Афотидом» разрешены в семи клинических центрах России.

    Минпромторг подал иск против ООО «Лина М» из Королева с требованием расторгнуть госконтракт на сумму 150 млн рублей, заключенный в 2014 году для разработки инновационного лекарственного средства.

    Ведомство также требует взыскать 117 млн рублей неотработанного аванса и более 80 млн рублей процентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, онковакцина, разработанная ФМБА для борьбы с колоректальным раком, может начать применяться на пациентах уже в текущем году благодаря новому закону о персонализированных препаратах.

    16 апреля 2025, 16:59 • Новости дня
    Экс-главу Курской области Смирнова задержали по подозрению в мошенничестве
    Экс-главу Курской области Смирнова задержали по подозрению в мошенничестве
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранительные охраны задержали бывшего руководителя Курской области Алексея Смирнова.

    Экс-губернатор подозревается в мошенничестве, возбуждено уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Помимо Смирнова, задержан его бывший первый заместитель Алексей Дедов.

    Собеседник агентства уточнил, что дело связано с хищением бюджетных средств, которые были выделены на возведение оборонительных сооружений.

    Смирнов занимал пост губернатора региона с 16 сентября по 5 декабря 2024 года, после чего подал в отставку по собственному желанию. Дедов, который был назначен временно исполняющим обязанности первого вице-губернатора 20 мая, также уволился 27 декабря.

    В декабре новое руководство Курской области инициировало проверку Корпорации развития региона после ареста ее главы Владимира Лукина и заместителя Игоря Грабина по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

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    16 апреля 2025, 14:30 • Новости дня
    Военный аналитик рассказал о сложностях наступления на Константиновку с юга

    Аналитик Онуфриенко спрогнозировал ликвидацию «кармана» ВСУ между Мирноградом и Торецком до лета

    Военный аналитик рассказал о сложностях наступления на Константиновку с юга
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российской армии будет довольно сложно подойти к Константиновке с юга: группировка ВСУ мощная, и противник довольно хорошо укрепил свои позиции. В этих условиях тактикой ВС России будет давление на всем участке фронта с возможными прорывами, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Так он прокомментировал сообщения о наступлении российских войск на Константиновку.

    «Новый импульс на Константиновском направлении российской армии придало освобождение города Дзержинск (Торецк) в ДНР», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он напомнил, что после перехода этого населенного пункта под контроль ВС России наши бойцы начали продвигаться севернее и западнее.

    «Для ВСУ образуется большой «карман» между Покровско-Мирноградской и Торецкой агломерациями. Противник находится в неудачном для него положении и чувствует давление с трех сторон. На этом фоне мы наблюдаем уверенное наступление наших войск», – указал собеседник.

    Он объясняет: российские военные с одной стороны подходят к селу Сухой Яр, которое до недавнего времени было оперативным тылом для украинских сил, а с другой, к Сухой Балке. Кроме того, ранее бойцы освободили Елизаветовку. По прогнозам Онуфриенко, в течение месяца «карман» будет ликвидирован, а линия фронта на этом участке «выровняется». Затем приоритетным направлением удара ВС России окажется Константиновка, продолжил спикер.

    Однако, по его мнению, подойти к населенному пункту с юга – довольно проблематичная задача. «Во-первых, от Дзержинска до села более десяти километров. Во-вторых, группировка ВСУ, расположенная в Константиновке, – достаточно мощная. Более года именно оттуда шло снабжение украинских сил в Часовом Яре. Наконец, противоборствующая сторона, считающая это направление приоритетным, здорово укрепила свои позиции», – детализировал специалист.

    «В этих условиях тактика российской армии будет неизменной: давление на всем участке фронта с возможными прорывами, например, в районе поселка Дылеевка», – полагает аналитик. Он подчеркивает: одна из главных сложностей при освобождении Константиновки – застройка и укрепрайоны противника. «При этом если удастся зайти в населенный пункт с юга, то мы сможем взять остатки украинских войск, находящихся в Часовом Яре, фактически в клещи», – заключил Онуфриенко.

    Напомним, российские силы продолжают развивать успешное наступление между Димитровым и Дзержинском (украинское название Торецк) к Константиновке, которая входит в крупную городскую агломерацию на севере ДНР. Об этом сообщил Игорь Кимаковский, советник главы республики.

    По его словам, наступательная операция идет широким фронтом: от Мирнограда до Торецка, ВС России стремятся выровнять линию фронта между Дмитровым и Дзержинском, к западу от которого развязались ожесточенные бои, передает ТАСС.

    Он добавил, что украинские военные держатся в районе Часова Яра, несмотря на колоссальные потери при контратаках, из-за того, что город занимает стратегические высоты. «Очень серьезно сопротивляется 28-я бригада», – сказал Кимаковский, отметив, что отсюда местность просматривается на десятки километров, что расширит возможности российской артиллерии.

    «ВСУ пытаются контратаковать, в том числе бронегруппами. У них осталось несколько высоток, частный сектор и немного промзоны. Я думаю, этот узел в ближайшее время будет сломан», – подчеркнул советник главы ДНР.

    По информации военкоров, российские бронегруппы практически взяли под контроль Валентиновку и приступили к штурму следующей за ней Сухой Балки. «Чуть западнее российские силы взяли опорный пункт ВСУ вдоль лесополосы и продвинулись на глубину около километра», – пишет Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».

    «Российский дроноводы на оптоволокне залетают в Константиновку и бьют по позициям ВСУ. Украинцы неплохо держат позиции со стороны Часова Яра, но сдают – со стороны Торецка», – соглашается военный блогер Юрий Подоляка.

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    16 апреля 2025, 21:33 • Видео
    США не дали Киеву оружия даже за деньги

    Как сообщают европейские СМИ, президент США Дональд Трамп отказал Украине в поставках вооружений даже за деньги. Причем речь идет о значительной сумме в 50 млрд долларов, на которые в Киеве хотели закупить средства ПВО и боеприпасы.

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    16 апреля 2025, 20:38 • Новости дня
    Путин заявил о планах России по изучению Луны и Марса
    Путин заявил о планах России по изучению Луны и Марса
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о планах страны по освоению дальнего космоса, включая Луну и Марс.

    Путин на встрече со студентами рассказал о планах страны по освоению дальнего космоса, Луны и Марса, передает ТАСС. Президент подчеркнул, что у России есть определенные планы в этой области. Он напомнил, что Россия была первой страной, которая «совершила посадку на планету с температурой поверхности 400-500 градусов по Цельсию».

    «У нас тоже есть определенные планы по изучению дальнего космоса, и Луны, и Марса», – заявил Путин, добавив, что многие проекты уже реализуются. Президент выразил уверенность в том, что эти проекты в конце концов будут воплощены в жизнь, даже если сейчас они могут показаться невероятными.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

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    16 апреля 2025, 15:14 • Новости дня
    ЦБ не поддержал продление продажи валютной выручки

    Минфин: ЦБ выступил против продления продажи валютной выручки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил о разногласиях с ЦБ России по вопросу продления указа о продаже валютной выручки.

    Моисеев сообщил журналистам, что Банк России высказал замечания по поводу продления указа о обязательной продаже валютной выручки экспортерами на год, передает ТАСС. Он уточнил, что ЦБ считает, что в текущей ситуации продлевать действие указа не следует.

    Правительство, напротив, поддержало эту меру, добавил Моисеев. В связи с возникшими разногласиями Минфин России стремится урегулировать ситуацию.

    В ноябре Минфин опроверг обсуждение повышения порога валютной выручки.

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    16 апреля 2025, 21:05 • Новости дня
    Вассерман: Украинская паска ничем не отличается от русского кулича
    Вассерман: Украинская паска ничем не отличается от русского кулича
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Украинцев сейчас заставляют забыть свое прошлое, которое связано с Россией. Поэтому даже в пасхальных блюдах пытаются находить отличия, хотя и русский кулич, и украинская паска – это по сути одно и то же, заявил газете ВЗГЛЯД уроженец Одессы, член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман, комментируя возмущение украинцев по поводу подаренного принцу Гарри кулича.

    Во время визита на Украину принцу Гарри подарили традиционную пасхальную сдобу. Однако позже среди пользователей Сети разразился скандал, поскольку появились подозрения, что члену английской королевской семьи вручили не украинскую паску, а русский кулич. 

    «Пасхальных кушаний традиционно в христианстве два. Это кулич – нечто вроде сладкой булки в форме вертикального цилиндра с добавками изюма, с посыпкой и так далее. Второе –  пасха – лакомство на основе творога, традиционно имеющее форму пирамиды. И, насколько я знаю, на Украине очень часто называют паской и кулич, и творожную пасху тоже», – говорит Вассерман.

    Он подчеркивает, что в разных частях Украины паску готовят по-разному. Ее пекут с учетом с учетом вкусовых предпочтений хозяев. Поэтому единственно правильного рецепта этого пасхального кекса не существует, причем ни в России, ни на Украине.

    «В любом случае, оба этих лакомства готовят в большей части христианского мира. В том числе и в России, и на Украине, и в других странах. Соответственно, те, кто возмущается неправильной паской принца Гарри, в лучшем случае не имеют ни малейшего представления о христианстве. Даже если бы кто-то предположил, что украинцы – не русские, он все равно должен был бы знать, что и кулич, и пасха на Украине ничуть не менее общеприняты, чем в России», – объясняет собеседник.

    На ваш взгляд
    Где вы берете куличи на Пасху?





    Результаты

    Вассерман подчеркивает, что сочувствует украинцам, которых сейчас заставляют забыть свое прошлое. «На Украине сейчас пытаются уничтожить все традиции и всю историческую память, поскольку и память, и традиции в этой стране едины с остальной Россией. А тот исторический период, когда Украина была отделена от остальной России, запомнился в основном диким угнетением со стороны поляков и жесточайшим подавлением восстаний против этого угнетения. Но и это сейчас велено забыть в рамках попыток осуществить старую польскую фальшивку "Украина – не Россия"», – заключил Вассерман.

    Ранее ассоциация «Руспродсоюз» сообщила о значительном увеличении стоимости приготовления пасхального кулича в России. За прошедший год цена на данную сдобу выросла на 10,8%.

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    16 апреля 2025, 10:27 • Новости дня
    Система ПВО отразила атаку украинских дронов в Ивановской области
    Система ПВО отразила атаку украинских дронов в Ивановской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Ивановской области силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников, обломки которых упали в Шуе, где экстренные службы ликвидируют последствия и перекрыли улицы, сообщает правительство региона.

    В Telegram-канале ведомства указано, что силы ПВО России отразили атаку украинских БПЛА в Шуе Ивановской области.

    Место падения обломков оцеплено экстренными службами, которые занимаются ликвидацией последствий.

    На странице администрации городского округа во «ВКонтакте» указано, что улица Генерала Белова от Проточного переулка до улицы Свердлова перекрыта тяжелой техникой. Власти просят жителей воздержаться от выхода на улицу и следить за дальнейшими оповещениями.

    По данным регионального оперативного штаба, инцидент требует повышенного внимания от экстренных служб, которые работают в усиленном режиме, обеспечивая безопасность граждан и ликвидацию всех возможных последствий атаки.

    В период с 6:35 до 7:00 по московскому времени дежурные силы ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа, которые были уничтожены над Тульской и Рязанской областями.

    Минувшей ночью российская система ПВО уничтожила 26 украинских дронов над несколькими регионами, включая Воронежскую область и Крым, сообщало Минобороны.

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    16 апреля 2025, 14:29 • Новости дня
    РПЦ предложила сделать понедельник после Пасхи выходным днем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе предложил рассмотреть введение выходного дня в первый понедельник после Пасхи.

    Кипшидзе на пресс-конференции подчеркнул, что такое предложение обосновано историческими, культурными и религиозными традициями, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что аналогичная традиция существует в ряде европейских стран, а в России «есть региональные праздники, правом установить которые пользуются другие традиционные религии нашей страны». Он подчеркнул важность осознанного отношения к празднику Воскресения Христова, чтобы он не сводился лишь к дополнительной возможности устроить пикник.

    Протоиерей Михаил Потокин добавил, что многие верующие посещают храмы на Светлой седмице, и введение дополнительного выходного могло бы подчеркнуть значимость Пасхи. «Пасха – это не только религиозный праздник, но и возможность переосмыслить духовные ценности», – отметил он.

    Ранее член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб раскритиковала идею сделать Пасху и Троицу выходными. По ее словам, это может привести к увеличению затрат компаний, так как работодателям придется платить двойную зарплату за работу в эти дни.

    Член Совета Федерации Наталия Косихина заявила, что Пасха и день Святой Троицы не требуют дополнительных выходных, так как уже выпадают на воскресенье.

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    16 апреля 2025, 17:35 • Новости дня
    Путин прибыл в МГТУ им. Баумана

    Путин прибыл в МГТУ им. Баумана для совещания по космической ядерной энергетике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Московский государственный технический университет имени Баумана, чтобы провести совещание, посвященное развитию космической ядерной энергетики.

    Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание с Путиным по развитию космонавтики.

    В субботу Путин поздравил работников и ветеранов космической отрасли с Днем космонавтики, подчеркнув их роль в решении задач, связанных с проведением специальной военной операции.

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    16 апреля 2025, 09:25 • Новости дня
    ВОЗ завершила переговоры по соглашению о борьбе с пандемиями

    ВОЗ завершила многолетние переговоры по договору о предотвращении будущих пандемий

    Tекст: Мария Иванова

    Страны ВОЗ завершили многолетние переговоры по соглашению о борьбе с пандемиями и подготовили документ для голосования в мае 2025 года на ассамблее в Женеве.

    Переговоры по соглашению о борьбе с пандемиями завершены, сообщает ТАСС.

    Участники Всемирной организации здравоохранения согласовали финальный текст документа, который будет представлен для голосования в мае 2025 года на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве.

    Документ направлен на укрепление сотрудничества в области профилактики и готовности к пандемиям. ВОЗ подчеркнула, что государства сохранят полный контроль над вопросами общественного здравоохранения внутри своих границ.

    В рамках соглашения страны обязались обеспечить доступ к патогенам и содействовать обмену знаниями и технологиями. Также предусмотрено создание финансового механизма помощи развивающимся странам и глобальной цепи поставок.

    77-я ассамблея в 2024 году продлила полномочия переговорного органа, а итоги работы будут подведены в 2025 году. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус ранее отмечал, что дезинформация о соглашении препятствовала переговорам.

    Ранее страны ВОЗ после многолетних обсуждений согласовали текст соглашения о предотвращении пандемий, что было подтверждено сопредседателем МППО Анн-Клер Ампру.

    Между тем генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о вероятности новой пандемии, которая может начаться в любое время. Он также подчеркнул необходимость заключения нового международного соглашения для предотвращения пандемии.

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    16 апреля 2025, 11:31 • Новости дня
    Глава МИД Ирана заявил, что передаст Путину послание от Хаменеи

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о намерении передать российскому президенту Владимиру Путину послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи во время своей поездки в Россию.

    Арагчи заявил, что во время своей поездки в Россию он намерен передать Путину письменное послание от Хаменеи, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что его цель заключается в передаче этого важного документа лично во время встречи с российским лидером.

    Содержание послания остается неизвестным, передача такого рода коммуникации подчеркивает значимость дипломатических отношений между Россией и Ираном.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит Москву в конце недели для обсуждения двусторонних отношений и глобальных вопросов, сообщает посольство России в Иране.

    В Кремле заверили, что уведомят общественность, если Путин примет решение о встрече с Арагчи во время его пребывания в Москве.

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    16 апреля 2025, 11:59 • Новости дня
    Мишустин рассказал о кардиографе с ИИ для диагностики в реальном времени

    Рассказал о кардиографе с ИИ и пригласил к участию в новом конкурсе для ученых

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские ученые разработали портативный кардиограф, который использует искусственный интеллект для постановки диагноза, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, добавив, что в России стартовал новый конкурс для ученых.

    Российские ученые при Университете Лобачевского в Нижнем Новгороде разработали новый портативный кардиограф, который не только выполняет электрокардиографию, но и использует технологии искусственного интеллекта для оперативной постановки диагноза, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    «Его особенность в том, что он снимает настоящую электрокардиограмму. Она с помощью мобильного приложения передается в реальном времени на сервер. И в кратчайшие сроки – с использованием технологий искусственного интеллекта – ставится диагноз. Точность очень высока», – передает ТАСС слова премьер-министр в видеообращении к участникам форума Data Fusion.

    Мишустин отметил, что подобные разработки стали возможны благодаря господдержке научных центров изучения ИИ при университетах. По его словам, 12 таких центров получили спецгранты и разработали за четыре года десятки прикладных инноваций.

    Еще одним примером передовой разработки Мишустин назвал фреймворк для автоматического машинного обучения, который создан на базе Университета ИТМО в Петербурге. Изобретение в десятки раз ускоряет создание отраслевых моделей ИИ в промышленности.

    Кроме того, для развития вузовских центров, изучающих ИИ с акцентом на нейросети, в России стартовал новый конкурс. Победители, которых определят в июне, получат поддержку на 4,5 млрд рублей на два года при условии софинансирования со стороны индустриальных партнеров.

    «Акцент будет сделан на формировании заделов для разработки сильного искусственного интеллекта, способного к самообучению. Чтобы, как подчеркивал президент, на равных участвовать в мировой гонке по его созданию», – резюмировал премьер-министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, созданный европейскими учеными новый ИИ определил, что в галактике Млечный Путь существуют 44 системы с потенциально подобными Земле планетами.

    На конференции в декабре 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что России следует находиться на передовой технологических изменений, происходящих в мире прямо сейчас.

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    16 апреля 2025, 07:40 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 26 украинских беспилотников над шестью регионами

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО уничтожили 26 украинских дронов ночью над несколькими регионами, включая Воронежскую область и Крым, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские силы противовоздушной обороны ночью уничтожили 26 украинских беспилотников.

    Из них девять аппаратов сбиты над Воронежской областью, восемь в Белгородской, четыре в Курской, два в Липецкой и два в Крыму. Один беспилотник перехвачен над Московским регионом.

    Ранее Брянская область также подверглась атакам ВСУ, в селе Хоромное сгорели 20 домов.

    Накануне силы ПВО за ночь сбили 115 украинских беспилотников над пятью областями России, из которых 109 было уничтожено в Курской области. Ранее Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на дома в Курске, в результате которой погибла женщина.

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    16 апреля 2025, 13:17 • Новости дня
    Песков: Россия поддержит урегулирование по иранской ядерной программе

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о готовности страны содействовать дипломатическому разрешению ситуации вокруг иранской ядерной программы, подчеркнув возможность России стать гарантом нового соглашения между Ираном и США.

    По его словам, Россия будет использовать все доступные политико-дипломатические средства для урегулирования данного вопроса, передает ТАСС.

    Песков прокомментировал мнение о возможности РФ и КНР стать гарантами нового соглашения между Ираном и США по ядерной программе.

    Он подтвердил, что Россия готова к такому участию, если это поспособствует мирному разрешению конфликта.

    Напомним, в субботу в оманской столице Маскате состоялись непрямые переговоры между Ираном и США. Белый дом назвал переговоры США и Ирана шагом вперед.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует переговоры между США и Ираном в Омане, которые призваны снизить напряженность вокруг ядерного досье Ирана.

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    16 апреля 2025, 11:12 • Новости дня
    Стартовал спецотбор на создание аудиовизуального контента для детей и молодежи

    Стартовал отбор Президентского фонда на создание аудиовизуального контента для детей

    Tекст: Ирма Каплан

    Президентский фонд культурных инициатив запустил специальный отбор для создания музыкального аудиовизуального контента, заявки на который принимаются до 5 мая.

    Специальный отбор на создание музыкального аудиовизуального контента для детей и молодежи стартовал под эгидой Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), средства на спецотбор в размере 1,2 млрд рублей выделяет Федеральное агентство по делам молодежи, передает ТАСС.

    «Прием заявок проходит на сайте контент.пфки.рф до 5 мая, подать их могут представители индустрии – музыканты, продюсеры, клипмейкеры и другие», – пояснили организаторы.

    Отбирать лучшие заявки будет продюсерский комитет в составе профессионалов, владеющих  механиками презентации и «раскручивания» контента и артистов. Возглавил экспертную комиссию народный артист России Игорь Бутман.

    «Я думаю, все это дает великолепные возможности молодежи проявить себя. Сейчас Президентский фонд культурных инициатив не просто дает возможности, а просит и требует, – проявите себя, мы поможем», – отметил глава отборочной комиссии.

    Согласно условиям конкурса, заявки принимаются от некоммерческих организаций, коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Чтобы оформить заявку,  нужно зарегистрироваться на сайте контент.пфки.рф и получить допуск для работы в системе.

    Форма заявки максимально упрощена и включает презентацию проекта, программу продвижения контента, демоверсию записи или синопсис будущего видеоматериала.

    Заявленный на отбор контент должен соответствовать одному из тематических направлений: «Страна возможностей», «Герои прошлого, настоящего и будущего», «Семья – наша сила», «Единство народов России» и «Культурный код».

    По словам гендиректора Президентского фонда культурных инициатив и сопредседателя  продюсерского комитета специального отбора Романа Карманова, участникам нужно представить проект идеи, из которой эксперты смогут определить, стоит ли ее поддерживать.

    «Описывая продвижение, очень важно указать ключевые каналы, где планируется распространять контент, это могут быть телеканалы, радиостанции, кинотеатры, онлайн-кинотеатры, стриминговые сервисы, социальные сети – очень широкий список», – посоветовал он.

    Победители отбора получат поддержку в записи сингла или полноценного альбома, съемке  клипа, организации трансляции знакового музыкального события или запуске кампании по продвижению музыкального продукта.

    По словам организаторов, итоги первого отбора подведут 27 июня, а в день старта первого отбора эксперт получили 164 заявки.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, регистрация на международный конкурс «Картина мира» собрала 1447 заявок из 65 стран в трех номинациях: живопись, графика и цифровое искусство. Заявки поступили из 65 стран, включая Россию, США, Китай и Германию.

    Ранее политолог Александр Рудаков рассказал газете ВЗГЛЯД, что благодаря президентской поддержке «Движение первых» состоялось как современная организация, помогающая детям проявить себя и реализовать свои способности и таланты.

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    16 апреля 2025, 20:44 • Новости дня
    Путин призвал сделать космонавтику флагманом развития России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость укрепления потенциала отечественной космонавтики, чтобы она стала флагманом национального развития и технологического обновления.

    На совещании по развитию космической деятельности, которое проходит в МГТУ им. Баумана, глава государства отметил, что текущие планы в этой сфере должны соответствовать историческому статусу России как передовой космической державы. Слова Путина приводит Telegram-канал Кремля.

    Путин подчеркнул, что необходимо наращивать потенциал отечественной космонавтики, чтобы она стала флагманом и ключевой движущей силой национального развития. «Сегодня наши планы в этой важнейшей сфере должны соответствовать историческому статусу нашей страны – как передовой космической державы», – заявил президент.

    Он также добавил, что космонавтика должна способствовать технологическому обновлению экономики и улучшению качества жизни граждан.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей. Он также заявил о планах России по изучению Луны и Марса.

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