Назван срок начала применения онковакцины в России

Скворцова заявила о планах начать применять онковакцину в России в 2025 году

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила о возможности начала применения онковакцины против колоректального рака уже в этом году. Это стало возможным благодаря принятому в прошлом году закону о применении персонализированных препаратов, разработанному по инициативе агентства, передает РИА «Новости».

Скворцова заявила об этом на форуме «Женщины за здоровое общество». Она отметила, что новое законодательство позволит уже в текущем году начать использование вакцины для лечения пациентов с колоректальным раком. Это, по ее словам, значимое достижение, поскольку персонализированные препараты открывают новые возможности в лечении онкозаболеваний.

ФМБА уже разработало онковакцину, способную помочь в борьбе с колоректальным раком, и сейчас работа агентства направлена на ее внедрение в медицинскую практику. Персонализированные препараты, такие как онковакцины, позволяют адаптировать лечение к индивидуальным особенностям пациента, что может существенно повысить эффективность терапии.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург заявил, что первые пациенты начнут получать онковакцину в сентябре, а разрешение на применение препарата ожидается в августе.

Российская мРНК-вакцина от рака, стоимость создания которой для государства составит около 300 тыс. рублей, будет предоставляться пациентам бесплатно.