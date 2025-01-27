У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.0 комментариев
Определены сроки первых прививок от рака
Директор НИЦ Гамалеи Гинзбург: Онковакцину начнут применять для лечения в сентябре
Первые пациенты начнут получать онковакцину в сентябре, разрешение на применение препарата ожидается в августе, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
По словам Гинцбурга, ожидается, что разрешение на применение онковакцины будет получено в августе, а уже в сентябре первые пациенты могут начать лечение препаратом, передает РИА «Новости».
Онковакцина разрабатывается персонализировано с использованием искусственного интеллекта, который анализирует параметры опухоли и создает индивидуальный «чертеж» препарата. Гинцбург заявил, что это позволяет изготавливать вакцину в течение недели, что значительно ускоряет процесс лечения.
Вакцина будет вводиться не только пациентам с первичной меланомой, но и тем, кто прошел определенные стадии лечения. Данный подход предполагает более точечное воздействие на рак, что может повысить эффективность терапии.
Ранее сообщалось, что серпентарий в Новосибирске приступил к эксперименту по разведению гадюки Никольского, чей яд может стать основой для нового лекарства против опухолей.
Напомним, российская мРНК-вакцина от рака, стоимость создания которой для государства составит около 300 тыс. рублей, будет предоставляться пациентам бесплатно.
Газета ВЗГЛЯД писала, как проходят испытания российской вакцины от рака.