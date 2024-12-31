Новосибирский серпентарий начал разведение гадюк для лечения рака

Серпентарий в Новосибирске начал эксперимент по разведению гадюки Никольского для лечения рака

Tекст: Денис Тельманов

Единственный в стране серпентарий в Новосибирске начал эксперимент по разведению в неволе гадюки Никольского, передает ТАСС. Яд этой змеи обладает уникальными биохимическими свойствами, которые, по мнению экспертов, могут быть использованы в медицине для борьбы с опухолями.

Директор серпентария Алексей Гладких подчеркнул, что яд гадюки Никольского содержит высокоактивный фермент фосфолипаза А2, проявляющий избирательную цитотоксичность, что позволяет атаковать опухолевые клетки.



Исследования в этой области ведутся в Первом Санкт-Петербургском медицинском университете им. академика Павлова. Эксперимент по разведению включает моделирование зимовки змей. Процесс уже стартовал, но он длительный и требует значительных усилий и времени. Гладких добавил, что серпентарий модернизировал свою производственную площадку, где сосредоточены как змеепитомник, так и производство наружных средств на основе змеиного яда.

Серпентарий был основан в 1989 году и является крупнейшим производителем яда гадюки. Здесь обитают змеи из разных районов России, которых кормят мышами и лягушками. Директор серпентария рассказал о случаях укусов на работе, заметив, что они не всегда опасны. Он также отметил возможность разработки поливалентной сыворотки против укусов нескольких видов змей.

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