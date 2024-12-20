Как проходят испытания российской вакцины от рака

Tекст: Ольга Никитина

Разработка, созданная совместными усилиями НМИЦ радиологии Минздрава и ИМБ имени Энгельгардта РАН, обещает стать прорывом в борьбе с раком. Расскажем о том, как проходит этот важный, многообещающий процесс.

Когда изобрели российскую вакцину от рака?

Как рассказал главный внештатный онколог Минздрава России хирург Андрей Каприн, когда создавались вакцины против COVID-19, было отработано много моделей с патогенными вирусами.

«Какие-то из них не пошли на ковидную часть, а вот в пробирке прекрасно показали себя как противоопухолевые клетки. [После появления онковакцины] мы не зачеркиваем ни одного существующего метода лечения и помощи в комбинированном комплексном лечении. Это, собственно, еще одно оружие, которое будет у онкологов. Мы считаем, очень эффективное», – подчеркнул специалист.

1. Отбор кандидатов (прескрининг)

Первый этап – это отбор пациентов для участия в испытаниях, который называется прескринингом. О начале этого этапа 17 декабря 2024 года объявил Каприн.

Критерии отбора:

– Тип опухоли. У пациентов должны быть гистологически подтвержденные солидные (твердые) опухоли, то есть плотные образования, в отличие от онкогематологических заболеваний (например, лейкоза, лимфомы и миеломы), поражающих кровь и костный мозг.

– Предшествующее лечение. Отбираются только те пациенты, которые уже проходили противоопухолевое лечение и исчерпали все доступные методы терапии, рекомендованные Минздравом России. Это означает, что стандартные методы лечения, такие как химиотерапия или лучевая терапия, оказались неэффективными.

– Возраст. Заявку могут подать потенциальные кандидаты в возрасте от 18 до 75 лет.

– Общее состояние. Состояние здоровья пациента должно позволять проведение дополнительного лечения. Для оценки используется шкала ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group), где 0 – полное отсутствие симптомов, а 2 – способность к самообслуживанию, но невозможность выполнять работу.

Как подать заявку на участие в испытании вакцины от онкологического заболевания?

Для участия в отборе необходимо отправить письмо на электронный адрес vakcina-rak@nmicr.ru с темой «Онковакцина». В письме нужно указать:

– ФИО и контактный телефон;

– приложить свежий медицинский эпикриз (выписка из истории болезни), включая информацию о проведенном лечении, результаты обследований и анализы крови (общий и биохимический).

После рассмотрения документов специалисты связываются с подходящими кандидатами.

Приостановка набора и дальнейшие этапы

20 декабря Андрей Каприн сообщил о временной приостановке набора из-за большого количества заявок. Он отметил, что интерес к исследованию «Энтеромикс» превысил все ожидания. Приостановка необходима для обработки полученных заявок. Однако набор будет возобновлен в рамках еще двух «волн».

2. Клинические фазы испытаний

Клинические испытания новых лекарств, включая вакцины, обычно проходят три фазы:

– Первая фаза. Основная цель – проверка безопасности препарата на небольшой группе добровольцев. Определяются возможные побочные эффекты и переносимость. В случае с «Энтеромикс» также проводится оценка эффективности на отобранных пациентах.

– Вторая фаза. Исследуется оптимальная дозировка препарата и продолжается оценка его эффективности на большей группе пациентов.

– Третья фаза. Масштабное исследование, в котором участвуют тысячи пациентов. Проверяется эффективность препарата в сравнении со стандартными методами лечения или плацебо (пустышкой). Эта фаза самая длительная и может занимать несколько лет.

Разработчики «Энтеромикс» не исключают, что некоторые фазы для ускорения процесса будут совмещены. Андрей Каприн в интервью НТВ пояснил, что клиническая фаза испытаний занимает около двух лет, затем еще два года – вторая фаза клинических испытаний, в ходе которых выясняется, насколько пациенты будут жить дольше и лучше, чем больные, к которым новый метод лечения не применялся.

Третья фаза, по его словам, полукоммерческая и отвечает интересам фармакологического бизнеса. По времени занимает 4-5 лет, и она «достаточно дорогая», пояснил главный внештатный онколог Минздрава России. Каприн отметил, что российские ученые согласны с тем, что четвертую фазу в некоторых случаях имеет смысл убрать.

«Что, если она (вакцина – прим. ВЗГЛЯД) действует на первой и второй стадиях испытаний, доказала свою безопасность и эффективность, зачем коммерческая [стадия]? Она больше нужна фармкомпаниям для понимания, выгодно будет этот препарат выпускать на рынок или нет», – подчеркнул Каприн.

Принцип действия вакцины

Как пояснил Каприн, существует два основных подхода к разработке противораковых вакцин, которые сейчас исследуются в России:

– Онколитические вакцины (к такому типу как раз и относится «Энтеромикс»), которые действуют по принципу «троянского коня»: к клетке-транспортировщику (белку) присоединяют вирус или другое вещество, которое уничтожает опухолевые клетки. Транспортировщик доставляет «боезаряд» непосредственно к опухоли.

– Антионковакцина – вакцина, индивидуально подбирающаяся по опухоли. (…) Она будет реагировать на опухоль, которая у человека. То есть мы [хирургическим путем] забираем опухоль, к ней подбираем вакцину и начинаем уже тогда профилактику – можно и в опухоль вводить, и системно, в сосудистое русло», – пояснил Каприн.

– мРНК-вакцины, основанные на расшифровке ДНК опухоли пациента. Создается персонализированная вакцина, которая обучает иммунную систему бороться именно с этим типом рака. Этот подход аналогичен технологиям, использованным при создании вакцин от COVID-19.

Стоимость и доступность

По предварительным оценкам, стоимость производства одной дозы онковакцины составляет около 300 тыс. рублей. Однако для российских пациентов оказание медицинской помощи планируют сделать бесплатным, а себестоимость препарата, как ожидается, должна снизиться с развитием технологий.

Важно отметить, что испытания находятся на начальном этапе, и результаты будут известны позже. Разработка новых методов лечения рака является важным шагом в борьбе с этим заболеванием.

Как рассказал газете ВЗГЛЯД источник в медицинских кругах, говорить о первых результатах испытаний можно будет к февралю 2025 года.