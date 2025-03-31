Россиянам посоветовали носить маски из-за сообщений о новом вирусе

Профессор Зуев посоветовал носить маски из-за сообщений о неизвестном вирусе

Tекст: Антон Антонов

Как отметил Зуев, следует предпринимать те же меры, что и в случаях, «когда вокруг вас имеет место быть даже известный вирус-возбудитель». Он заявил, что произошла «вспышка вирусного заболевания неизвестной этиологии».

«Во-первых, обязательно вооружиться маской. Сейчас это даже становится модным. Во-вторых, стараться не выходить на улицу, когда в этом нет острой необходимости», – приводят его слова «Аргументы и факты».

Также он рекомендовал «избегать больших скоплений людей», так как распространение болезни происходит воздушно-капельным путем. Кроме того, следует «усилить методы санитарной гигиены».

Напомним, Роспотребнадзор взял под контроль информацию о заболеваниях, связанных с якобы неизвестным вирусом, вызывающим кашель с кровью и высокую температуру.