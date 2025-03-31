Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии вообще-то парадокс.7 комментариев
Россиянам посоветовали носить маски из-за сообщений о новом вирусе
Профессор Зуев посоветовал носить маски из-за сообщений о неизвестном вирусе
В связи с сообщениями о появления нового вируса с кровавым кашлем россиянам стоит носить маски и стараться избегать большого скопления людей, заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев.
Как отметил Зуев, следует предпринимать те же меры, что и в случаях, «когда вокруг вас имеет место быть даже известный вирус-возбудитель». Он заявил, что произошла «вспышка вирусного заболевания неизвестной этиологии».
«Во-первых, обязательно вооружиться маской. Сейчас это даже становится модным. Во-вторых, стараться не выходить на улицу, когда в этом нет острой необходимости», – приводят его слова «Аргументы и факты».
Также он рекомендовал «избегать больших скоплений людей», так как распространение болезни происходит воздушно-капельным путем. Кроме того, следует «усилить методы санитарной гигиены».
Напомним, Роспотребнадзор взял под контроль информацию о заболеваниях, связанных с якобы неизвестным вирусом, вызывающим кашель с кровью и высокую температуру.