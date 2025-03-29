В России зафиксировали вирус, вызывающий кашель с кровью

Tекст: Александра Юдина

В России зафиксирован неизвестный вирус с тяжелыми симптомами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Отмечается, что заболевшие страдают от сильного кашля с кровью и высокой температуры, несмотря на отрицательные тесты на COVID-19 и грипп.

Зараженные сначала чувствуют легкое недомогание, но через несколько дней их состояние резко ухудшается. Температура поднимается до 39 градусов, и они не в состоянии встать с постели. Одна из заболевших отметила, что даже после нескольких дней болезни и приема лекарств кашель сохраняется, а анализы на коронавирус и ОРВИ остаются отрицательными.

Врачи пока не смогли определить причину заболевания и вид вируса. Медицинские специалисты продолжают исследовать случаи новых заражений, пытаясь выявить источник и способы лечения неизвестного вируса.

Ранее глава российского офиса ВОЗ Батыр Бердыклычев заявил о высоком риске новой пандемии из-за мутации микроорганизмов, подчеркнув важность готовности на национальном и международном уровнях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай потребовал от въезжающих сообщать о контактах с больными оспой обезьян. Туроператоры опровергли массовое заражение россиян лихорадкой денге во Вьетнаме. ВОЗ сообщила о втором смертельном случае вируса Эбола в Уганде.