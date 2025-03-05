ВОЗ предупредила о возможности новой пандемии в мире

Глава офиса ВОЗ в России заявил о высоком риске новой пандемии из-за мутации патогенов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев заявил, что в современном мире существует высокий риск внезапного возникновения новой пандемии. Он подчеркнул, что огромное количество микроорганизмов пересекается, мутирует и иногда приобретает свойства, которые могут вызывать пандемии. В связи с этим риск появления и распространения таких патогенов остается значительным, отмечает ТАСС.

Бердыклычев отметил, что предсказать точное время и место появления подобной эпидемии невозможно. Однако важно осознавать существующие риски и быть готовыми к потенциальным вызовам. Для этого необходимы сильные системы эпидемиологического мониторинга и здравоохранения, чтобы эффективно реагировать на изменения.

Глава офиса ВОЗ подчеркнул, что подготовка к возможной пандемии должна происходить как на национальном, так и на международном уровнях. Пример с COVID-19 наглядно продемонстрировал, что вирусы не признают государственных границ и могут угрожать всем странам, если не предпринять скоординированных усилий.

Бердыклычев добавил, что необходимо быть готовыми к возникновению пандемии без паники. ВОЗ занимается укреплением национальных систем здравоохранения и подготовкой мирового сообщества к совместным действиям в ответ на такие угрозы.

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