Туроператоры опровергли массовое заражение россиян лихорадкой денге во Вьетнаме

АТОР: Случаи массового заражения россиян лихорадкой денге во Вьетнаме не подтвердились

Tекст: Мария Иванова

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что сообщения о массовых случаях заражения лихорадкой денге среди российских туристов во Вьетнаме не подтверждаются, сообщает ТАСС. Вьетнамские власти также не делали объявлений о распространении заболевания. На сайте Министерства здравоохранения Вьетнама с начала 2025 года не было предупреждений о росте заболеваемости лихорадкой денге.

Сообщение Центра по контролю и профилактике заболеваний Хошимина о снижении количества заболевших также свидетельствует об отсутствии эпидемии.

При этом в АТОР добавили, что российские туристы обычно не размещаются в Хошимине, предпочитая курортные зоны.

Ранее телеграм-канал Shot писал о случаях заболевания денге у российских туристов в Таиланде.

Накануне сообщалоось, что Роспотребнадзор контролирует сообщения о заражении лихорадкой денге среди российских туристов на Бали, но риск эпидемии в России отсутствует благодаря оперативным мерам.

На прошлой неделе ВОЗ сообщила, что распространение оспы обезьян сохраняет статус чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении.