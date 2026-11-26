При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределённым. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.0 комментариев
Мурашко сообщил о создании в России более 130 центров экстренной медпомощи
Мурашко: В России создаются более 130 центров экстренной медицинской помощи
В России по поручению президента ведется создание более 130 современных центров экстренной медицинской помощи, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Сегодня по поручению президента больше 130 центров делается в стране. Это приемное отделение современное», – заявил Мурашко в интервью «Вестям».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мурашко сообщил о выделении 57 млрд рублей на модернизацию 186 детских больниц в рамках национального проекта «Семья».
Также он заявил об увеличении численности специалистов в медицинской отрасли более чем на 3,5 тыс. человек по сравнению с прошлым годом.
Кроме того, глава Минздрава отметил снижение показателей летальности пациентов благодаря внедрению искусственного интеллекта в ряде российских клиник.