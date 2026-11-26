При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределённым. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.0 комментариев
Джигурда рассказал о своем состоянии
Джигурда сообщил об улучшении самочувствия после инфаркта
Актер Никита Джигурда заявил об улучшении самочувствия после инфаркта.
«Мне гораздо лучше, мне не жжет и не печет ничего в груди», – приводит слова актера РИА «Новости».
Джигурда отметил, что впервые за четыре-пять дней смог поесть. Ранее его тошнило, и организм не принимал пищу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду СМИ распространили информацию о необходимости повторной интенсивной терапии для Никиты Джигурды.
Во вторник балерина Анастасия Волочкова заявила о стабильном состоянии и улучшении самочувствия актера.
В понедельник супруга Марина Анисина сообщила о госпитализации Никиты Джигурды в реанимацию с инфарктом.