Верховный суд ДНР: Гражданин Колумбии Моралез Мендоза получил 20 лет колонии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Верховный суд ДНР признал гражданина Колумбии Кристиана Моралеза Мендозу виновным по части третьей статьи 359 и статье 317 УК РФ и приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает ТАСС со ссылкой на сообщение инстанции.

Суд установил, что Моралез Мендоза с 29 июля по 5 октября 2025 года в составе 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ участвовал в вооруженном конфликте против сотрудников силовых структур ДНР и российских военных в качестве наемника.

Первые три года назначенного наказания осужденный проведет в тюрьме. В собственность государства изъяли более 256 тыс. рублей, которые осужденный получил за услуги на Украине.

Моралеза Мендозу взяли в плен российские военные во время штурма украинских позиций в ДНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале ноября Верховный суд ДНР приговорил гражданина Грузии Гурама Чичинадзе к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне Украины.

В конце октября Верховный суд ДНР приговорил колумбийского наемника Франко Эдгара Маурисио Эспинозу к 13,5 года колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований.

Также в прошлом месяце суд в ДНР приговорил канадского наемника Инсо Джона к 14 годам колонии строгого режима за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины.