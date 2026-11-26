При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределённым. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.0 комментариев
Колумбийский наемник получил 20 лет колонии в ДНР
Верховный суд ДНР: Гражданин Колумбии Моралез Мендоза получил 20 лет колонии
Верховный суд ДНР приговорил гражданина Колумбии Кристиана Моралеза Мендозу к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника.
Верховный суд ДНР признал гражданина Колумбии Кристиана Моралеза Мендозу виновным по части третьей статьи 359 и статье 317 УК РФ и приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает ТАСС со ссылкой на сообщение инстанции.
Суд установил, что Моралез Мендоза с 29 июля по 5 октября 2025 года в составе 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ участвовал в вооруженном конфликте против сотрудников силовых структур ДНР и российских военных в качестве наемника.
Первые три года назначенного наказания осужденный проведет в тюрьме. В собственность государства изъяли более 256 тыс. рублей, которые осужденный получил за услуги на Украине.
Моралеза Мендозу взяли в плен российские военные во время штурма украинских позиций в ДНР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале ноября Верховный суд ДНР приговорил гражданина Грузии Гурама Чичинадзе к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне Украины.
В конце октября Верховный суд ДНР приговорил колумбийского наемника Франко Эдгара Маурисио Эспинозу к 13,5 года колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований.
Также в прошлом месяце суд в ДНР приговорил канадского наемника Инсо Джона к 14 годам колонии строгого режима за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины.