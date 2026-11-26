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В Крыму решили запретить продажу вейпов с 1 марта 2027 года
Парламент Крыма запретил продажу вейпов с 1 марта 2027 года
Государственный совет Крыма принял законопроект о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним на территории республики с 1 марта 2027 года.
Парламент Крыма на очередной сессии единогласно принял закон о запрете розничной продажи вейпов в республике, передает РИА «Новости».
«Ввести с 1 марта 2027 года в республике Крым в местах розничной продажи табачной и никотиносодержащей продукции запрет продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей до 1 марта 2032 года», – заявил спикер парламента Владимир Константинов.
Законопроект был поддержан во втором и окончательном чтении всеми 67 депутатами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о полном прекращении продажи вейпов и жидкостей в регионе с марта 2027 года.
В среду депутаты Мурманской областной думы приняли закон о запрете розничной продажи вейпов.
В субботу законодательные органы почти 40 субъектов России утвердили полный отказ от розничной реализации электронных систем доставки никотина.