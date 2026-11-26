Мурашко: ИИ позволил синтезировать препараты под конкретного пациента

Tекст: Алексей Дегтярёв

Искусственный интеллект позволяет синтезировать лекарственные препараты под конкретного больного, заявил министр «Вестям».

«У нас есть уже такие приложения, которые под индивидуальные препараты, которые сегодня используются. Они разрабатывались, в том числе, с коллегами из ИСП РАН, с математиками, где Институт системного программирования», – сказал Мурашко.

Министр отметил, что ученые помогли создать программные продукты, которые позволяют вырабатывать такие лекарственные препараты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мурашко сообщил о начале разработки в России CAR-T-клеточной терапии для лечения солидных опухолей.

На прошлой неделе исследователи российско-китайского университета в Шэньчжэне разработали модель ИИ для прогнозирования эффективности воздействия препаратов на раковые клетки.

В прошлом месяце Мурашко сообщил о сокращении летальности в клиниках на 40% после внедрения искусственного интеллекта.