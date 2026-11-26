При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределённым. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.0 комментариев
Мурашко заявил о помощи ИИ в создании лекарств от рака
Мурашко: ИИ позволил синтезировать препараты под конкретного пациента
Искусственный интеллект помогает создавать лекарства от рака и позволяет синтезировать препарат под конкретного больного, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Искусственный интеллект позволяет синтезировать лекарственные препараты под конкретного больного, заявил министр «Вестям».
«У нас есть уже такие приложения, которые под индивидуальные препараты, которые сегодня используются. Они разрабатывались, в том числе, с коллегами из ИСП РАН, с математиками, где Институт системного программирования», – сказал Мурашко.
Министр отметил, что ученые помогли создать программные продукты, которые позволяют вырабатывать такие лекарственные препараты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мурашко сообщил о начале разработки в России CAR-T-клеточной терапии для лечения солидных опухолей.
На прошлой неделе исследователи российско-китайского университета в Шэньчжэне разработали модель ИИ для прогнозирования эффективности воздействия препаратов на раковые клетки.
В прошлом месяце Мурашко сообщил о сокращении летальности в клиниках на 40% после внедрения искусственного интеллекта.