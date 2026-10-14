Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Подросток сорвался с 20-метровой скалы в Пермском крае
В Пермском крае 13-летний подросток сорвался со скалы
Вблизи города Кунгура в Пермском крае 13-летний подросток сорвался со скалы высотой около 20 метров и оказался в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 5 октября. Мальчик забрался на скалу и упал с высоты около 20 метров из-за неосторожных действий, передает ТАСС.
«Ребенок продолжает лечение в больнице, находится в тяжелом состоянии. Врачами ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщили в Минздраве.
Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что мужчина, сорвавшийся со скалы на горе Шалбуздаг в Докузпаринском районе, скончался в машине скорой помощи по пути в больницу Махачкалы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Пермском крае утонула девочка-подросток после опрокидывания лодки.