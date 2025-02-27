ВОЗ сообщила о сокращении на треть числа курильщиков за 20 лет

ВОЗ: Потребление табака снизилось на треть за 20 лет благодаря повышению налогов

Tекст: Вера Басилая

В совместной статье гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса и руководителя секретариата Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака Адриана Бланко Маркизо за последние 20 лет число людей, употребляющих табак, сократилось на 118 млн человек, что составляет треть от общего количества курильщиков, передает ТАСС.

В статье сообщается, что наиболее эффективным методом сокращения потребления табака остается повышение налогов, что делает табачные изделия менее доступными. Кроме того, авторы указывают, что такие налоги могут стать дополнительным источником финансирования в борьбе с табакокурением и на здравоохранение.

Особое внимание в статье уделено Рамочной конвенции ВОЗ, вступившей в силу 20 лет назад. Она стала значимой вехой в международном праве и насчитывает 183 страны-участницы, что составляет 90% мирового населения. В 138 странах введены требования о размещении на пачках сигарет предупреждений о вреде курения, а в 66 странах действуют запреты на рекламу и спонсорство табака.

Несмотря на достигнутый прогресс, табак остается одной из главных причин заболеваний и смертей, употребляют его 1,3 млрд человек. В статье ВОЗ подчеркивается, что производители табака, при снижении спроса на сигареты, внедряют электронные сигареты как более здоровую альтернативу, хотя они также содержат вредные соединения.

Авторы статьи отмечают, что конвенция по борьбе с табаком остается актуальной, и ее полное исполнение поможет защитить здоровье граждан, экономику и окружающую среду в будущем.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что улучшилась ситуация по потреблению никотинсодержащей продукции, при этом прогресс по снижению употребления алкоголя приостановился.

В Минздраве сообщили, что работодатели ежегодно теряют 443 млрд рублей из-за курящих сотрудников.