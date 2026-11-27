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НМИЦ гематологии получил лицензию на производство лекарства от рака
НМИЦ гематологии получил лицензию на производство клеточного препарата от рака
Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) гематологии Минздрава России получил первую в стране лицензию на производство генотерапевтического клеточного препарата для лечения опухолей, сообщила пресс-служба центра.
Лицензия Министерства промышленности и торговли России позволяет применять анти-CD19 CAR-T-клеточный препарат «Утжефра» в НМИЦ гематологии и других российских лечебных учреждениях, передает РИА «Новости».
Ранее действовавшая лицензия разрешала производство препарата только для клинических исследований.
Первый российский CAR-T-клеточный препарат «Утжефра» разработан для лечения В-клеточных злокачественных новообразований крови. Он успешно прошел все доклинические исследования и производится на основе Т-лимфоцитов пациента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал об использовании искусственного интеллекта для создания лекарств от рака и синтеза препаратов под конкретного больного.
Во вторник Михаил Мурашко анонсировал разработку в стране CAR-T-клеточной терапии для лечения солидных опухолей.
В воскресенье заведующая отделом клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава Ольга Алешина сообщила о лечении онкологических заболеваний отечественными CAR-T препаратами более 250 пациентов.