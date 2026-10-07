Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Андролог заявил о способности мужчин становиться отцами в глубокой старости
Андролог Гладышев назвал возможным отцовство в глубокой старости
Врач-андролог Владислав Гладышев заявил, что мужчина может зачать ребенка в любом возрасте благодаря сохранению сперматогенеза до конца жизни.
Способность к сперматогенезу сохраняется у мужчин на протяжении всей жизни. «Мужчина до глубокой старости может стать отцом – сперматогенез возможен до смерти, что не говорит о сохранении эректильной функции», – заявил «Газете.Ru» врач-андролог, уролог Владислав Гладышев.
По словам медика, возраст в этом вопросе не является помехой для мужчин, в отличие от женщин.
Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отметил, что предельный детородный возраст женщины достигает 60 лет при правильной работе гормонов и медицинской поддержке, тогда как мужчины могут становиться отцами практически до 90 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Высшей школе экономики сообщили, что российские мужчины стали позже становиться отцами.
Между тем Минздрав определил репродуктивный возраст мужчин в пределах от 18 до 49 лет.
Ранее президент Владимир Путин обозначил проблему снижения числа женщин детородного возраста словами «девочки нужны».