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Ученые нашли молекулу для предсказания эффективности лекарств от рака
В России нашли молекулу для предсказания эффективности лекарств от рака
Российские исследователи обнаружили белок сиртуин-3, уровень которого позволяет предсказывать эффективность противоопухолевых препаратов и подбирать индивидуальное лечение для пациентов с онкологическими заболеваниями.
Российские ученые стали участниками открытия молекулы белка, уровень которого предсказывает чувствительность раковой опухоли к препаратам-митоканам, передает РИА «Новости». Это позволит заранее определять наиболее эффективный вариант лечения для пациентов.
Исследователи из Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, МГУ и Каролинского института нашли молекулу, от которой зависит эффективность терапии. Ею оказался сиртуин-3 – белок, находящийся в митохондриях и защищающий клетки от окислительного стресса. Эксперименты проводились на клетках рака легких, яичников и нейробластомы.
Ученые выяснили, что клетки с высоким содержанием сиртуина-3 устойчивы к митоканам, а с низким – погибают. «Чтобы проверить, действительно ли дело в сиртуине-3, а не в других различиях между клеточными линиями, исследователи искусственно изменили уровни этого белка в клетках», – пояснили в Российском научном фонде.
Сотрудница лаборатории ИМБ Мария Япрынцева отметила, что митоканы вызывают окислительный стресс, а высокий уровень сиртуина-3 защищает клетки от гибели. Руководитель проекта Гелина Копеина подчеркнула, что в дальнейшем планируется разработать подход к созданию персональной стратегии лечения определенных типов рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Communication and Signaling.
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