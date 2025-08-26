Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
Российские ученые создали новое соединение против раковых клеток
Минобрнауки сообщило о создании российскими учеными соединение против раковых клеток
В лабораториях российских университетов разработано уникальное вещество, способное воздействовать на митохондрии раковых клеток, не задевая здоровые ткани, сообщили в Минобрнауки.
Разработку нового соединения, которое может лечь в основу инновационных противоопухолевых препаратов, провели специалисты Марийского государственного университета в сотрудничестве с коллегами из Уфимского федерального исследовательского центра РАН, сообщает РИА «Новости».
Препарат действует избирательно на опухолевые клетки благодаря сочетанию фенотиазинового фрагмента и трифенилфосфониевой группы, что позволяет нарушать работу митохондрий злокачественных клеток, фактически лишая их источника энергии.
Как отметил доктор биологических наук Константин Белослудцев, новое вещество эффективно подавляет рост таких опухолей, как рак печени, аденокарцинома легкого, колоректальный рак и лейкоз. Он подчеркнул: «Результаты исследований показали, что новое вещество эффективно подавляет рост различных злокачественных клеток… Причем активность проявляется уже при низких концентрациях, что делает соединение особенно перспективным для разработки лекарственных препаратов».
Дополнительным плюсом нового соединения стала простота синтеза – это позволит ученым быстро наработать необходимое количество вещества для дальнейших доклинических и клинических исследований.
