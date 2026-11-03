Попова предупредила о незащищенности россиян от штамма свиного гриппа

Tекст: Ольга Иванова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в комментарии для Telegram-канала «Юнашев Live» предупредила, что россияне не имеют иммунитета к циркулирующему в стране штамму свиного гриппа А (Н1N1).

«Грипп непростой, потому что мы не защищены от него. Этот вариант гриппа не присутствовал в предыдущие годы, не циркулировал и не был использован в вакцинах. Поэтому сейчас самое время привиться», – подчеркнула Попова.

Она добавила, что в настоящее время почти 5% всех регистрируемых вирусов приходится на свиной грипп. Такое развитие эпидемиологической ситуации полностью подтверждает сделанные ранее прогнозы ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Роспотребнадзоре назвали оптимальным временем для прививки против гриппа период с сентября по ноябрь.

В пресс-службе ведомства назвали мифом мнение о многолетнем действии вакцинации.

Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости гриппом в России.